Екатерина Сащенко, агентство «IT-край»: «На Юге ценный специалист получает 200 тысяч»

Журналист Юга.ру пообщался с основателем и руководителем рекрутингового агентства «IT-край», узнал об уровне зарплат в этой отрасли и компетенциях, которыми должны обладать сегодня IT-специалисты. Екатерина Сащенко работает в сфере HR уже более десяти лет. Перед тем как начать собственный бизнес, она работала в крупных компаниях Краснодара. А последним местом ее работы до создания рекрутингового агентства была компания — системный интегратор. Там Екатерина погрузилась в IT-сферу, которая ее увлекла.

Насколько остро стоит вопрос с IT-кадрами в нашем регионе? Существует ли сезонность в этом бизнесе?

— IT-рынок по сути очень отличается от классического рынка труда. И этим он интересен мне с профессиональной точки зрения. Здесь по-другому выстраиваются тенденции. Спрос в разы опережает предложение, в отличие от всего остального рынка труда. Сезонности как таковой в этом бизнесе не существует — но есть ее легкий отголосок в нашем регионе. Летом чаще всего существует определенный спад: люди уходят в отпуска, активность в подборе персонала снижается. Большинство людей, которые собираются искать работу, также уходят в отпуск с мыслью «отгуляю лето, а потом займусь трудоустройством». Аналогичная ситуация — в период новогодних праздников.

Специалисты конкурируют за места на рынке или рынок поглощает всех?

— Рынок труда в сфере IT впитывает ресурсы как губка. Мировая проблема дефицита специалистов не обошла и нашу страну — IT-отрасль растет быстрее всех остальных областей.

Сейчас в IT занято 1,4% всего трудоспособного населения России. В других странах это цифра 3-5%. Дефицит в IT-отрасли в России оценивается в 350-400 тыс. специалистов, столько же у нас работает сегодня. Студенты-выпускники, если знают хотя бы чуть больше университетской программы, уже будут востребованы.

Если спросить руководителей в сфере IT, они скажут, что всегда находятся в поиске персонала и открыты для сотрудничества с новыми специалистами. Существует нехватка талантливых и тех, кто хочет учиться. Наша работа — таких находить, мотивировать и увлекать задачами наших клиентов.

А какая вилка по зарплате в крае — от и до? От начинающего специалиста до прокачанного.

— IT-рынок разделяется на большое количество специальностей в зависимости от языков программирования и других особенностей (фронтенд, бэкенд, мобильная разработка).

Если брать уж совсем грубо, стажер в этой сфере может получать от 10 до 15 тыс. рублей, «джуниор» получит 25-35 тыс. IТ-рынок таков, что люди, проживая в нашем крае, могут работать на иностранные компании и получать полмиллиона и выше. Если говорить про российские компании на Юге — специалист с ценным для компании опытом вполне может получать 200 тыс. рублей. Агентство «IT-край» появилось после того, как Екатерина Сащенко вместе с Краснодарским IT-парком и интернатом для слабослышащих реализовала проект «IT без границ». Его идея была основана на том, что IT-рынок опережает другие по развитию и испытывает большой кадровый голод — здесь реже всего спросят, какой у тебя диплом, какое образование, сколько тебе лет, где ты живешь и какие у тебя физические возможности. Если ты трудолюбив и готов учиться non-stop — добро пожаловать!

Какие вузы готовят у нас лучших специалистов?

— Мы взаимодействуем с вузами довольно плотно, проводим экскурсии студентов в Краснодарском IT-парке, организуем прохождение стажировок и практики. Любой вуз никогда не выпустит на рынок полностью готового специалиста. Высшее образование — это лишь поле, где студентов мотивируют на получение новых знаний. Так как в IT нужно все время учиться, очень ценится инициативность и способность обучаться самостоятельно. Мы очень ценим людей, которые сами приходят на стажировку или практику. Обращайтесь. Зиповский колледж хорошо готовит ребят, КубГУ — факультет прикладной математики и КубГТУ тоже. В последние полтора года активно приходят ребята из Аграрного университета и демонстрируют очень достойный уровень.

Какие компетенции сейчас востребованы работодателями? Может быть, навыки в каких-то конкретных вещах? Какие языки программирования сейчас наиболее популярны?

— Давайте этот вопрос разделим на две составляющие. Первая — какие знания, навыки и опыт востребованы, а вторая — какие личностные качества важны. Ценными являются знания и навыки в мобильной разработке (Android, iOS). Из языков программирования набирает популярность JavaScript (фреймворки React, Angular, Vue). Java до сих пор прибыльный и востребованный язык, а также основа мобильных приложений под Android. PHP — еще один популярный язык программирования. На нем написаны такие CMS, как WordPress, Bitrix, Joomla, Mod X. В общем, большинство сайтов в мире написаны именно на PHP. Так что, изучив данный язык, программист без работы точно не останется. Python, который прост в понимании и использовании, становится востребованным и не сдаст свои позиции в будущем, тем более что сейчас становится очень популярно машинное обучение, Python здесь будет очень полезен. Не теряют актуальность и языки С, С++, С#. На C# сейчас пишутся игры и прочие сложные и масштабные программы. Он рекомендован для разработки игр с использованием движка Unity Game, поэтому желающим перейти от роли потребителя игр к роли создателя рекомендую к изучению этот язык.

А что касается личных качеств?

— Это умение учиться самостоятельно, стремление углубляться в технологии, сейчас очень много поверхностных кандидатов. Они хватают знания быстро, но ленятся углубляться. А профессионализм — в углублении в профессию. Настойчивость, потому что самообучение — это сложно. Все ценят ребят настойчивых, инициативных, умеющих коммуницировать. Если раньше был стереотип, что айтишник — это человек, которому можно простить неумение общаться, то сейчас умение взаимодействовать с командой — одна из важных компетенций.

А тебе попадались такие персонажи из мемов, анекдотов — в растянутых свитерах, с длинными волосами, любители фастфуда и русского рока? Этот типаж еще существует?

— Конечно, есть и такие, но скорее это стереотип. IT-специалисты — очень индивидуальные люди. В большинстве они очень самодостаточны, умны, интеллектуальны, любознательны, обладают свежим интересным чувством юмора. Чаще они не скованы социальными ярлыками в отношении увлечений, интересов, внешнего вида.

Очень много ребят, которые увлекаются творчеством, музыкой, играми, спортом, путешествиями.

Я слышал мнение о том, что чистые программисты уже не так интересны рынку. А вот если ты обладаешь навыками, допустим, программирования в медицине, машиностроении или еще какой-то отрасли — это уже ценно. Возможно ли проследить тренд, в каких сферах сейчас наиболее острый спрос на айтишников? Или в нашем регионе они трудоустраиваются только в компании разработчиков? Может ли крупный концерн искать специалистов на местном уровне?

— Любой работодатель хочет видеть бэкграунд, похожий на ту сферу, в которой он работает. Но это не самый первый критерий, по которому отбирают людей. Безусловно, наличие такого опыта — это здорово. Но из-за того, что рынок сейчас в глубоком дефиците, на это мало кто обращает внимание в первую очередь.

Есть концерны, которые работают с определенным стеком технологий. Они ищут людей, у которых есть в бэкграунде этот стек. Чаще всего стек технологий определяет, подходит кандидат или нет, нежели его опыт работы в той или иной компании. Например, работал в агентстве — круто, знает, как работает агентство. Работал в крупной производственной компании — отлично, знает, как строятся бизнес-процессы, принимаются решения. Вот это, наверное, важно.

Чаще ищут программистов или системных администраторов?

— Программистов.

То есть системные администраторы не так востребованы?

— Системные администраторы до сих пор актуальны, они нужны. Но рынок программирования шире. Многие ребята задают вопрос: «Мне нравится железо. А что, системные администраторы сейчас не нужны?». Они нужны! Все, что касается IT-сферы, — в дефиците. Просто программистов требуется больше. Сисадмин тоже всегда найдет себе работу. Я считаю, что если человеку нравится то, чем он занимается, он всегда будет успешен в своей сфере. И неважно — программирование, системное администрирование или круассаны печь. Если человек свое дело любит, он всегда найдет себе работу с достойной оплатой. Сегодня рекрутинговое агентство «IT-край» является инфраструктурным резидентом Краснодарского IT-парка и осуществляет подбор специалистов в IT-компании Краснодарского края из любых регионов РФ и стран мира. Агентство формирует команды удаленных разработчиков, содействует переезду IT-специалистов и IT-команд в Краснодарский край.

А по какой схеме строится твой бизнес, как работает бизнес-модель?

— К нам обращаются работодатели и заключают договор на подбор персонала, отправляют описание вакансии. Мы начинаем поиск. Как только кандидат выходит на работу, они оплачивают наши услуги. Наши клиенты платят за результат работы, а не за процесс. С момента выхода сотрудника на работу вступает в силу гарантия — срок, в течение которого работодатель и сотрудник понимают, что подходят друг другу. Если сотрудник по каким-то причинам увольняется в течение этого срока, мы бесплатно производим замену. Если этот испытательный срок кандидат прошел, он считается трудоустроенным, и все довольны результатом сотрудничества.

У тебя большая база соискателей? Как ты их находишь? Они сами приходят, или ты их как-то хантишь?

— Помимо того что использую все классические методы подбора персонала (сайты, ресурсы, соцсети), я еще работаю с сообществом. Краснодар — сплоченное сообщество, многие разработчики и программисты друг друга знают. Если задать вопрос правильным людям, кто-нибудь кого-нибудь рекомендует. Это наша сильная сторона — знать и находить правильных людей, это уже образ жизни. То, что не всегда могут делать сами компании, не всегда у них есть такие возможности и количество контактов. Иногда приходится хантить. Я очень редко использую размещение вакансий на сайтах по поиску работы. Чаще всего я пользуюсь методом прямого поиска и сама активно начинаю искать человека.

Перекупить из другой компании — это нормально?