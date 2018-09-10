Угадай кубанскую знаменитость по покупкам

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Люди любят считать деньги, особенно чужие. В этом случае знаменитостям не повезло больше всего.

Помимо их карьеры объектом бурного обсуждения в прессе часто становятся «звездные» покупки, которые нередко кажутся экстравагантными и даже чрезмерными. Следите ли вы за тем, что происходит в жизни кубанских медиаперсон? Проверим это в тесте, который редакция Юга.ру придумала вместе с 1mbank.ru.

Спасибо, что прошли наш тест!

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Угадай кубанскую знаменитость по покупкам

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