«Все воровское, все неправедное боится сейчас только широкой гласности». О чем писали кубанские газеты после дефолта 1998 года

Ровно 20 лет назад, 17 августа 1998 года, Россия пережила самый серьезный финансовый кризис в своей современной истории. В этот день руководство страны после долгих заверений, что рубль не обвалится, все же объявило «технический дефолт» по своим долговым обязательствам. Россия перестала поддерживать завышенный курс рубля и обрушила государственную финансовую пирамиду ГКО — краткосрочных бескупонных облигаций. Этому предшествовал затяжной финансовый и политический кризис — и отставка правительства Виктора Черномырдина, и повышение ставки рефинансирования до 150%. Страна жила в ожидании катастрофы, но не понимала, что именно будет впереди. В середине августа курс доллара составлял 6,3 рубля, а к началу октября он вырос до 15 рублей. К концу года курс превышал 20 рублей. Темпы инфляции ускорились втрое, а ВВП страны сократился втрое — до 150 млрд долларов. Накопления простых людей обесценились, банки тоже переживали тяжелые времена. В 1999 году в стране начался экономический рост: благодаря подешевевшему рублю промышленность смогла увеличить свои экспортные возможности.

Юга.ру собрали тексты с передовиц краснодарской и краевой прессы тех августовских дней, чтобы представить нынешним читателям не только картину зарождавшейся бури, но и показать, какой тогда была кубанская журналистика.

«Анапское Черноморье», 20 августа 1998 года, № 162 Первая полоса «Анапского Черноморья» начинается с поздравления в адрес тогдашнего депутата Госдумы от Краснодарского края Нины Зацепиной. Мэр Анапы поздравляет Зацепину с юбилеем. «Нам работалось бы гораздо сложнее, если бы мы постоянно не чувствовали Вашей неоценимой помощи, дружеской поддержки, доброго совета». Ниже — анонс сессии депутатов местного горсовета, реклама концертов Ларисы Долиной, Марины Хлебниковой и группы «Руки Вверх!», криминальная история о «блистательной операции анапских оперов», а также отчет о ремонте местных школ к новому учебному году. Среди этого — в рубрике «На злобу дня» — текст Сергея Мумина о финансовом кризисе, ожидающем россиян:

Доллар скачет — рубль плачет



С поистине олимпийским спокойствием встретил анапский торгующий и курортничающий люд правительственное решение расширить рамки валютного коридора, установив верхний его предел на отметке 9,5 рубля за один доллар США. На эту меру рулевые российской экономики решились, видимо, прежде всего потому, что хотят тем самым избежать девальвации рубля. Понятное дело, россиянам предстоящие неминуемые долларовые скачки ничего хорошего не принесут.



Однако, это — в обозримом будущем. Пока же, во вторник, 18 августа, цены на импортные продовольственные товары, чай, кофе и сигареты остались в Анапе на прежнем уровне. Работающие в коммерческих киосках реализаторы, разумеется, готовы в любой момент заменить ценники на товарах. «Пока что продаем то, что осталось из прежних запасов. Потом, как только скомандует хозяин, цены повысим», — сказал один из торговцев.



Так же спокойно ведут себя и «палаточники» на улице Горького. Некоторые из них настолько охвачены стремлением, воспользовавшись курортным сезоном, заработать на хлеб насущный, что даже не смотрят телевизор, не слушают радио и и не читают газеты. «А что, неужели опять доллар подскочил?» — недоуменно вопрошает представитель палаточного городка. — Тут наоборот стараешься цену снизить, потому что народ покупает товар неактивно».



Пока что наиболее уверенно может чувствовать себя та часть наших сограждан, которая по установившейся уже привычке старается хранить свои сбережения в долларах.



С. МУМИН

«Каневские зори», 18 августа 1998 года, № 95 «Общественно-политическая газета Каневского района» о кризисе упоминает лишь вскользь — в рубрике «События и факты», среди новостей о сорвавшемся автобусе и пожарах, о фестивале товаров городов юга России и победе кубанских танцоров на фестивале в Витебске. В центре внимания «Каневских зорь» — приглашение местных фермеров в Санкт-Петербург, драка на рыбном рынке («одна сторона, кровоточащая и исцарапанная, бросилась под спасительный кров учреждений»), подготовка к осеннему севу озимых культур, а также реклама концерта группы «На-На», замаскированная под новость о возможной отмене концерта из-за того, что на него якобы не покупают билеты.

РУБЛЬ В ОЖИДАНИИ



Будет ли в России девальвация? Президент заверил свой народ, что не будет, и удалился на отдых. Тем не менее на прошлой неделе рубль сильно трясло. В некоторых обменных пунктах курс доллара подскочил до 8 рублей.

«Краснодарские известия», 18 августа 1998 года, № 149 «Краснодарские известия» встречают читателя новостью о прошедшем международном авиасалоне легкомоторной авиации: «Сотни краснодарцев зачарованно смотрели в небо». Заметка о девальвации рубля хоть и содержит ободряющую цитату Кириенко, но ее название говорит само за себя:

Рубль на грани катастрофы



МОСКВА. Правительство России объявило ряд мер, направленных на защиту национальной экономики от воздействия мирового финансового кризиса. Решено, в частности, ввести новый порядок установления курса рубля Банком России с целью удержания его до конца текущего года в диапазоне от 6 до 9,5 рубля за доллар, отсрочить на три месяца платежи по внешним долгам и переоформить ГКО в другие ценные бумаги.



Оценки золотовалютных резервов Центрального банка «твердо говорят о том, что есть возможность гарантировать сохранение плавного курса рубля к доллару, который будет обеспечиваться денежными средствами», заявил Сергей Кириенко в Доме правительства.

«Кубанские новости», 21 августа 1998 года, № 156 На передовице «Кубанских новостей» финансовый кризис — одна из главных тем вместе с отчетом о проверке прокуратурой нецелевого расходования бюджетных средств («отсутствует состав преступления») и репортаже с конкурса операторов осеменения сельхозживотных. Журналистка издания Марина Богданова «ходила в народ» и поделилась с читателями своими тревожными наблюдениями:

«СТАБИЛИЗАЦИЯ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ. БАНКИ ЖИТЬ БУДУТ. А МЫ?



Кошмар: доллар взлетел почти в заоблачную высь, удержать его на отметке 9,5 рубля обещают лишь до Нового года (мол, потерпите, только пару месяцев будет плохо. Верно, потом будет очень плохо), цены медленно, но упорно поползли вверх, а народу нашему по большему счету хоть бы хны.



Прогулялась я по Сенному рынку, и что же? Со стороны одной лишь «точки» раздался вопль: «Я бы этих покупателей с их претензиями поубивала». В целом нормальная рыночная обстановка. На окорочка, например, цена поднялась на два рубля сразу — с 11,5 до 13,5 рубля. И ничего. Объем продажи ничуть не уменьшился. «Покупатели уже ко всему привыкли», — буднично пожимает плечами продавец Светлана Кобзарь.



На сигареты цены пока прежние, но вопреки ожиданиям набирать их впрок народ не торопится. «Ну какая в принципе разница — брать, скажем, Pall Mall по 3,5 или 4 рубля?»



Хотя сигареты, наверное, роскошь. А на нее, как известно, денег обычно не жалко. Другое дело — дешевые продукты питания, с позволения сказать, первой необходимости.



В палатке реализатора А.И. Романовой, например, на кильку в томате постоянно была самая низкая цена — 2 рубля 10 копеек. Вчера она на 10 копеек увеличилась. Мелочь? Возможно, но оказалось, не для тех, кто ест ее регулярно. Многие постоянные клиенты, увидев новый ценник: 2,20, вздыхают и проходят мимо. «Если поставщики цены взвинтят, то и нам придется, а это совершенно не выгодно, ведь мы теряем клиентов. Может, правда, это только в первый день — пока покупатель в испуге, а дальше уже пообвыкнется... Но за день так устала выслушивать возмущенные высказывания в адрес бестолкового правительства России, да и в свой собственный», — делится Антонина Ивановна.



А что же сами покупатели? «Безобразие с ценами творится из-за этого доллара. Итак «гигантскую» зарплату в 750 рублей с марта не платят, так и эти копейки инфляция сожрет», — справедливо возмущается сварщик Волков.



На удивление спокойны пенсионеры — это самый-то активный обычно класс?! Берут картошечку по 2,50 вместо двух рублей и не жалуются. Один инвалид, лет семидесяти, вообще «порадовал»: «Как я все это воспринимаю? Нормально. Как поднялись цены, так и упадут. Что? Как звать меня? Да никак: я вашу газету не люблю».



Вот-те раз!



Да вот упадут ли цены? И когда? В департаменте экономики и прогнозирования краевой администрации только что руками не махали: «Ничего пока сказать не можем». Доподлинно известно лишь, что цены на социально значимые товары будут искусственно удерживаться на прежнем уровне — это раз. И что разница между курсами покупки и продажи горячо любимого доллара не должна превышать пятнадцати процентов — это два. А то банк и лицензии может лишиться.



Значит — в банк. «Юг-Инвестбанк» встретил прохладой кондиционированного холла, непривычно улыбчивым и любезным секьюрити и полным отсутствием клиентов. Электронное табло одиноко высвечивало искомые цифры: покупка — 7,22 рубля, продажа — 8,30.



Несложный арифметический подсчет. До «криминальных» пятнадцати процентов не дотягивают «юг-инвестовцы» аж целых семнадцать копеек. Жить будут. А что же кассир скучает?



— Вчера многие хотели купить доллары, но высокий курс отпугивал. Была бы продажная цена пониже, брали, и очень много. Пожалуй, и был бы ажиотаж. Но, впрочем, сегодня уже начали покупать: кто знает, что дальше будет?



А сдающих валюту стало больше, чем обычно. Пока курс высокий, почему бы не разменять сотню-другую баксов на мелкие расходы?



И в самом деле, почему? Жаль, что у меня ее нет...



Ходила в народ Марина Богданова

«Кубань сегодня», 19 августа 1998 года, № 148 «Кубань сегодня» на первой полосе публикует сразу два текста, связанных с финансовым кризисом. Первый — жесткое заявление «левых и народно-патриотических сил» страны с призывом к правительству уйти в отставку, которое сейчас трудно себе представить на страницах кубанских печатных изданий. Второй — текст редакции, где продолжается критика действий правительства, а также приводятся пессимистические и пророческие мнения жителей города о том, что будет дальше. Обрамляют эти тексты привычные заметки о заготовке кормов и буднях агропрома:

ЗАЯВЛЕНИЕ



руководителей фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации», депутатской группы «Народовластие» и Аграрной депутатской группы Государственной думы Федерального собрания РФ



Режим Ельцина терпит сокрушительное поражение. Происходит то, о чем неоднократно предупреждали левые и народно-патриотические силы страны. По сути наступил крах национальной валюты, крах монетаристского курса и банкротство исполнительной власти. Ни благодушно-безответственные высказывания президента, ни отчаянные меры правительства не могли предотвратить закономерного итога пагубной экономической политики режима.



Россия поставлена на грань финансовой катастрофы. Заявление правительства и Центрального банка РФ об отказе от «валютного коридора» кладет конец иллюзиям о возможности поддержания какой-либо стабильности в рамках проводимого ныне антинародного курса.



Фактическая девальвация рубля означает не что иное, как виток роста цен, дальнейшее обнищание трудового народа, разорение отечественных промышленных, сельскохозяйственных предприятий и финансовых структур, еще больший грабеж России валютными спекулянтами. В первую очередь это ударит по и без того тощему кошельку шахтера, хлебороба, учителя, врача, военнослужащего.



Тяжелое социально-экономическое положение людей труда, в которое их вверг правящий режим, подтверждает своевременность и обоснованность Всероссийской акции протеста с требованием немедленной отставки президента РФ Б. Ельцина.



Партии и движения, входящие в Народно-патриотический союз России, считают необходимым срочно созвать совместное заседание обеих палат Федерального собрания РФ для оценки сложившейся ситуации, принятия законодательных решений по перераспределению властных полномочий в стране.



Мы обращаемся ко всем общественно-политическим силам России, руководителям реального сектора экономики, представителям национально-ориентированного капитала с призывом безотлагательно приступить к консультациям по выработке нового социально-экономического курса, реальных шагов по выходу из создавшегося положения и формированию антикризисного правительства.



Г. ЗЮГАНОВ



Н. РЫЖКОВ



Н. ХАРИТОНОВ



17 августа 1998 года

НА КРАЮ ФИНАНСОВОЙ ПРОПАСТИ



«Черные понедельники» у нас были уже не один раз. Нынешний особенно коварен тем, что буквально за несколько дней до него президент страны в Новгороде категорически заявил, что девальвации рубля не будет, а финансовый рынок находится под строжайшим контролем. Все, мол, просчитывается и тревог никаких нет.



Чего тут больше: тактики или полного незнания положения в стране?



Этот понедельник особенно мрачен еще и потому, что совпадает с днями так называемого путча 1991 года. Тогда народ поверил демократам, что впереди его ждет чуть ли не моментальное светлое будущее, что каждый будет на седьмом небе от счастья, что не станет прежней власти и обретет свободу.



Прошло семь лет, и все скатилось минимум на семь ступеней вниз. Страна стоит на краю финансовой пропасти.



Так девальвировались сначала слова, а теперь очередь пришла и рублям. В заявлении правительства все объясняется влиянием мирового финансового кризиса. Но, думается, и дураку понятно, что рубль, ненаполненный отечественной продукцией, — это фикция. А мы чуть ли не на 70 процентов товаров и продуктов ввозим из-за границы, наполняя не рубль, а доллар.



Забугорные голоса сейчас единодушны в одном: новый «валютный коридор» приведет в ближайшее время к росту цен не только на импортную продукцию.



Господа Немцов (не посмотревший открыто в телекамеру) и Федоров заявили же, что роста цен не допустят и будут строго спрашивать с тех, кто пытается нажиться на «временных трудностях». Свежо, как говорится, предание...



Центробанк установил, что во вторник курс доллара составит 6,43 рубля. Но кто продавал валюту по этому курсу? Никто. В Краснодаре работали не все пункты обмена, но там, где можно было купить «зелененькие», цена составляла от 6,5 до 10 рублей. Тут уж никакой не коридор, а потолок.



И все же жизнь диктует свои законы. Кубань, как и любой другой регион страны, не может устанавливать свои правила игры. И забота администрации и правительства сейчас о том, чтоб не допустить резкого подъема цен. В каждом городе и районе созданы специальные комиссии, которые будут контролировать цены. Особенно на товары первой необходимости. Устанавливаются жёсткие меры по наказанию виновных в необоснованном росте цен. Не замалчивать, а сообщать о всех вопиющих фактах — это одно из слагаемых успеха. Все воровское, все неправедное боится сейчас только широкой гласности.



Еще более жестко должна вестись работа по созданию запаса кормов для зимовки скота, пополнению регионального фонда зерна, успешному проведению осеннего сева и всего комплекса полевых работ.



Тревогу, озабоченность и возмущение вызвало у кубанцев решение правительства. Об этом говорят и ответы жителей и гостей краевого центра на единственный вопрос: «Как вы относитесь к решению правительства об установлении нового «валютного коридора»?



Анатолий КРАВЧЕНКО, профессиональный водитель: «Кроме неприятностей, ничего не ожидаю. После случившегося никакой веры нашим руководителям у меня нет. Совсем недавно президент обещал, что девальвации рубля не будет, а сегодня она уже факт. У меня свой небольшой магазинчик, плюс моя зарплата. Вот и все мои доходы. Семья и так едва сводит концы с концами: налоги, квартплата, еда — ничего больше себе не позволяем. Что будет завтра? Чем дальше, тем страшней...»



Марина Николаевна, переселенка из Грузии, 73 года: «Вот сижу, прошу милостыню ради Христа. Пенсия у меня триста рублей. Двести отдаю хозяину за маленькую комнатку. Рост цен — большое горе для бедных. А цены теперь обязательно пойдут вверх и на продовольствие, и на лекарство. Ведь все это завозится, в основном, из‑за рубежа».



Юра и Игорь, десятиклассники 73-й школы: «Нам-то что... Ну, может быть, на карманные расходы уменьшат. А вот у родителей впереди большие неприятности: вкалывать придется днем и ночью, чтобы концы с концами свести».



Жанна Владимировна, молодой инженер по жилой недвижимости: «То, что произошло, ужасно. Мне только что дали четверть ставки с трехмесячным испытательным сроком. А тут инфляция. Но больше всего боюсь опять оказаться без работы. А безработица в таких условиях, понятно, будет расти».



Степан Григорьевич РЕБРОВ, строитель: «Это мы уже проходили. И нам обещали, что такое не повторится. Думаю, пора бы уже проучить верхи, постоянно обманывающие свой народ. Пора им сказать: не умеете навести порядок в экономике — уходите».



Сергей, бармен на «Казачьем подворье»: «Мне ясно, чего следует ожидать: уменьшение числа посетителей, мизерной выручки и, как итог — ничтожной зарплаты».



ПЕТРОВ, учитель: «Предчувствие такое, что на страну надвигается полный финансовый крах. И, конечно же, ясно, что бедные станут еще беднее, а те, кто нахапал, инфляцию опять повернут себе во благо».

«Новороссийский рабочий», 20 августа 1998 года, № 158 Вместе с визитом в Новороссийск главы «Транснефти» Дмитрия Савельева и возобновлением работы городской думы первая полоса «Новороссийского рабочего» рассказывает и о финансовом кризисе. Журналист Марина Ананьева узнает о росте цен у представителей торговых фирм и оптовых поставщиков. В тексте есть и комментарий и начальника отдела продаж ЗАО «Тандер»: