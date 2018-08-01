Чистая прибыль. Как устроен бизнес клининговой компании

В продолжение серии материалов о малом и среднем бизнесе Краснодарского края редакция Юга.ру в партнерстве с Альфа-Банком публикует историю клининговой компании «Санторин С». Финансовый директор компании Оксана Сихарулидзе рассказала о том, что по‑настоящему дорого в деле поддержания чистоты.

Оксана Сихарулидзе

С чего началась история компании? — «Санторин С» была создана в 2010 году, чтобы обеспечивать разные организации средствами для уборки. А в 2014 году произошла смена руководителя, и нашу маленькую торговую фирму преобразовали в клининговую компанию. Новый собственник знал клининговый бизнес от А до Я: какие услуги оказывать, как их усовершенствовать и в каком направлении развивать дело. Но было нелегко: мы вошли в данный сегмент в опасный период — в разгар демпинговых войн, а на момент подписания первого договора на оказание услуг команда состояла из трех человек.

Компания «Санторин С» работает в 56 городах. Филиалы расположены в Приволжском, Северо-Кавказском и Южном федеральном округах.

Трое против всех? — По сути, да. Трое: генеральный директор, руководитель отдела продаж и менеджер по запуску. Первая цель — обеспечить чистотой 20 объектов Краснодара. И это стало проверкой на прочность: каждый, вне зависимости от прописанных должностных инструкций, личных заслуг и амбиций, понимал, что делает одно общее дело, и вкладывался в проект по полной. Сегодня команда выросла: административный персонал (вместе с региональными представительствами) — 50 человек, а линейный — более 2 тыс. сотрудников, включая альпинистов для выполнения высотных работ, в том числе субподрядчики, которых мы привлекаем на удаленных проектах. Но стандарты остались те же: этичность, действенные системы контроля бизнеса и стремление к технологическому лидерству.

Каким должен быть минимальный стартовый капитал для клининговой компании в 2018 году? — Его величина зависит от предполагаемого объема работ, стратегических целей компании и амбиций собственника. Клининговый бизнес имеет несколько подвидов, и в зависимости от специализации варьируются и потребности в капитале. Например, клининговые услуги для физических лиц — от 150 тыс. рублей, клининг ретейла — от 500 тыс. рублей. А период возврата инвестиций зависит не только от выбранного направления, но и от конкретных полученных заказов, поэтому называть усредненную цифру некорректно.

Сказывается ли на клининговом бизнесе волатильность рубля? — В целом сфера услуг зависит от волатильности рубля и курсовых разниц в меньшей степени, чем производство. Но валютные колебания на рубеже 2014‑2015 годов мы ощутили явственно: на объектах используется импортное поломоечное оборудование. Мы закладываем в бюджет риски, но, как правило, нивелируем их за счет собственных средств: в контрактах зафиксирована стоимость услуг на год-два. А средства для уборки закупаем у российского производителя, который сотрудничал с нами с момента старта и стал надежным партнером.

Что является самой затратной частью в клининговой сфере? — Люди. Человек — самое дорогое во всех смыслах. Сейчас развиваются инновационные технологии: автоматизация и робототехника приходят на помощь, но ничего не будет работать без людей. Фонд оплаты труда от затрат составляет 65‑80% от общего объема расходов. Остальное распределяется по приоритетности. Так что для развития, конечно, приходится прибегать к банковским инструментам-помощникам. Особенно в период выхода на другие региональные рынки.

Кто ваши клиенты? И какой объект оказался самым сложным? — Первым проектом стало обслуживание крупного игрока ретейла, с которым мы продолжаем сотрудничество и сегодня. В 2017-м мы начали активно наращивать клиентский портфель и уже заслужили доверие шести крупных сетевых игроков. Но самый сложный объект довелось обслуживать недавно. Это стадион ФК «Краснодар», где мы проводили послестроительную уборку. Первый опыт работы на спортивном сооружении, но наши специалисты справились с поставленной задачей. Результаты можете увидеть своими глазами, когда придете на матч.

На 1 января 2018 года компания обслуживает в Краснодаре более 100 объектов.

Работаете ли вы с физическими лицами? — Отчасти. Мы сосредоточены на решении комплексных задач корпоративных заказчиков. Помимо клининга готовы оказывать услуги по инженерной эксплуатации (монтажу и чистке вентиляции, обслуживанию холодильного оборудования), мойке фасадов, дератизации, дезинсекции и дезинфекции. Мы можем взять на себя процессы по выкладке товаров, производственные функции кухонных рабочих и так далее. Стараемся работать по принципу многофункционального центра — предоставлять массу услуг от консультации до непосредственного решения задач. Это позволяет снизить накладные расходы. Для частных лиц проводим спецработы: обеспечиваем уборку после строительства, ремонта или пожара, восстанавливаем поверхности из мрамора. В течение последних 1,5 лет все чаще задумываемся о расширении направлений, но пока не готовы к этому в полной мере.

Из чего складывается средний чек ваших клиентов? — Более корректный термин — «средняя стоимость обслуживания квадратного метра». Для корпоративных клиентов услуги клининга в среднем стоят 65 рублей за кв.метр, для частного сектора генеральная уборка — от 150 рублей за кв. метр. Но это усредненные цифры. В анкете менеджера 150 корректировочных пунктов (например: материал поверхностей, высота, площадь, качество поверхности и т.д.), которые влияют на окончательную стоимость.

570 тыс. кв. метров помещений и 650 тыс. кв. метров прилегающих территорий обслуживает «Санторин С».

Какие банковские продукты вам помогли? — Это был комплекс продуктов от Альфа-Банка. Начинали мы в 2015 году с зарплатного проекта без открытия расчетного счета. Изначально впечатлила четкость работы: за нами закрепили индивидуального менеджера, и через неделю после подписания договора с банком мы уже отправили первый реестр. Поэтому, когда возникли вопросы к другому банковскому партнеру, перевели счета в Альфа-Банк и выбрали тариф «Все включено». Помимо скорости решения возникающих вопросов, будь то перечисление дивидендов (для этого необходим пакет документов) или же отслеживания благонадежности контрагентов, есть и дополнительные бонусы. Размещая депозиты, мы, по сути, зарабатываем на использовании расчетного счета. Второй поворотный момент настал, когда мы почувствовали необходимость в использовании дополнительных денежных средств. Из семи рассматриваемых предложений от разных банков остановились на овердрафте от Альфа-Банка. Партнеры провели подробную консультацию об отличиях своего продукта с расчетами наиболее эффективных и выгодных схем.

Овердрафт — «запасной кошелек для бизнеса». Возможность быстро получить деньги для расчетов с контрагентами, если собственных средств на расчетном счете недостаточно.



Факторинг — комплекс услуг для компаний по работе с дебиторскими задолженностями.

Сегодня помимо зарплатного проекта и овердрафта в Альфа-Банке мы используем в своей деятельности возобновляемую кредитную линию и запускаем систему факторинга с заказчиками с большой отсрочкой платежа. Еще один плюс — мы стали участвовать в проектах и бизнес-площадках Альфа‑Банка. И это открывает для нашего бизнеса новые перспективы.

Диана Ляшенко