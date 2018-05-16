Стартапы со всей страны. Как участники из регионов попадают в телешоу «Идея на миллион»

15 мая в Сочи стартовал всероссийский кастинг-тур второго сезона телешоу «Идея на миллион» на канале «НТВ». В мае и июне эксперты жюри и продюсеры проекта приедут в 11 городов, чтобы оценить стартапы и выбрать самые интересные для участия в съемках. Алексей Иванченко, заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления, оценил проекты в составе жюри и рассказал порталу Юга.ру о региональной специфике стартапов, темах заявок из Краснодарского края и опыте участников предыдущего сезона шоу.

Алексей Иванченко

Как проходит отбор участников шоу? — Многие проекты попадают на радар ВЭБа благодаря сотрудничеству с региональными технопарками, сильными вузами. Некоторые команды рекомендуют наши партнеры — ФРИИ, Сколково. Иногда мы просто обращаем внимание на интересную историю основателя в СМИ или соцсетях. Наконец, самый простой путь — оставить заявку на сайте «Идеи на миллион». Работа идет в тандеме с продюсерской командой телешоу. Мы вместе занимаемся поиском и отбором технологических компаний, которые осенью будут бороться в эфире за приз и внимание инвесторов. Оценить технологический потенциал идей помогают эксперты дочерней компании Внешэкономбанка — «ВЭБ Инновации». Мы рассчитываем найти в регионах новые «идеи на миллион».

«Идея на миллион» — интеллектуальное телевизионное шоу канала «НТВ». Генеральный партнер проекта — Внешэкономбанк. В проекте могут принять участие авторы инновационных стартапов, цель — найти инвесторов и, дойдя до финала, поделить между собой призовой фонд. Первый сезон прошел в эфире в декабре 2017 года, кастинг второго сезона продлится до конца июня. Прием заявок открыт до 30 июня.

Насколько сильно отличаются идеи стартапов в разных регионах, есть ли общие тенденции в плане выбора тем и направлений? — Готовясь к кастинг-туру, мы посмотрели много региональных проектов, некоторые тенденции выделить можно. Хотя говорить о том, что в каждом регионе сформировалась своя уникальная компетенция, конечно, еще очень рано. Например, среди казанских стартапов, которые примут участие в следующем кастинге, много сложных наукоемких технологий — разработки роботизированных систем, «железо», большие данные. В Тюмени, в Уфе хорошие нефтегазовые проекты. Из Новосибирска пришло много заявок от проектов в области биомедицинских технологий. Впрочем, биомед сейчас вообще очень популярная история, практически надрегиональный тренд. Также почти везде создают сервисные, платформенные решения по типу «убер для». Из «хайповых» идей, например, система охлаждения майниниг-оборудования с экологической системой возобновляемой тепловой энергии. На удивление пока мало пришло заявок от VR‑проектов.

Стартапы в каких отраслях популярны среди участников отбора в Краснодарском крае? — Ожидаемо здесь есть фокус на агротехе. Например, среди участников кастинга — онлайн-сервис для земледелия, который рассчитывает экономику внесения удобрений и помогает прогнозировать урожайность; инфракрасная сушка сельскохозяйственного сырья; технология переработки отходов после очистки масличных семян. Также много проектов в области экологии, например установка для обработки отработанной воды на автомойках. Конечно, есть и не связанные с региональной спецификой проекты — умные очки и трость для слабовидящих, облачный сервис для сбора портфолио достижений школьников и студентов. Кстати, сервис «Электронное портфолио» создала 15-летняя школьница.

Почему вы ищете новые идеи за пределами столиц? Вы верите в инновационный потенциал регионов? — Мы приглашаем стартапы и из Москвы, и из Санкт-Петербурга. Хорошие проекты нам удалось найти в бизнес-инкубаторах МФТИ и ВШЭ. Однако в этом году действительно стараемся активно вовлечь компании из регионов. Недавно в российских городах прошел стартап-тур Сколково, в котором ВЭБ участвовал как партнер. Сейчас проводим кастинг-тур вместе с НТВ. В совокупности это два десятка городов. Немало, чтобы составить впечатление о том, что происходит с российской стартап-экосистемой. Региональные технологические компании участвуют в развитии цифровой экономики. Происходит децентрализация российской экосистемы инноваций. Чтобы успешно создавать технологический продукт, особенно если речь о b2b‑технологиях, необязательно перебираться в столицу. Этот тренд и рост интереса к технологическому предпринимательству — положительные факторы развития региональной экономики.

Следите ли вы за деятельностью участников и победителей первого сезона шоу? Кто запомнился больше всего? — Мы стараемся следить за их развитием, а с некоторыми продолжает общение наша дочерняя компания «ВЭБ Инновации». Интересные истории не только у финалистов. Например, многим запомнилась своим ярким выступлением компания «Зоопротеин», которая занимается переработкой органических отходов. После шоу они получили десятки клиентских запросов, притом не только из России. Сейчас ребята в финальной стадии переговоров с инвестором, нашли его самостоятельно. Инвестиции помогут им масштабировать бизнес. OzForensics — еще одна компания, которая чуть-чуть не добралась до финала, но получила спецприз — акселерационную программу от Altera Capital. Представленная ими технология помогает распознать цифровые подделки фотографий и скан-копий и обезопасить удаленную верификацию клиентов. Сейчас команда активно развивает бизнес на зарубежных рынках, они единственные из России были приглашены выступать на крупной европейской отраслевой конференции ParisFintechForum. Уже после выхода шоу у них появилась новая услуга know your customer («знай своего клиента») для проектов, которые выходят на ICO. Компания валидирует инвесторов согласно регуляторной политике за рубежом. Рассказывают, что по этому поводу собрали интересную статистику: 10% аккаунтов инвесторов ICO — фейки или неблагонадежные инвесторы. Команда, которая создала сервис «Викиум» для развития внимания, памяти и мышления, за эти полгода в два раза увеличила аудиторию сервиса. Сейчас это более 2 млн человек. Ребята рассказывают, что стали лидерами на российском рынке и в странах СНГ и вошли в ТОП-2 мировых web-сервисов с когнитивными тренировками с ежемесячной посещаемостью в 5 млн человек. Они также адаптировали свой продукт под b2b-рынок, активно развивают направление брейн-фитнес. Сейчас у команды 32 крупных клиента. Оценка компании выросла кратно, а выручка — в четыре раза.