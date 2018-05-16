Американец в руководстве «Магнита». Кто такой Чарльз Райан?
Юга.ру изучили биографию нового председателя совета директоров компании «Магнит».
Чарльз Эммитт Райан родился в 1967 году в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания. В 1989 году с отличием окончил Гарвардский колледж. Уже в то время интересовался Россией: его научные исследования были связаны с внешней политикой Советского Союза в странах Африки. В 1989–1991 годах занимал должность финансового аналитика банка Credit Suisse First Boston. В 1991 году перешел в Европейский банк реконструкции на пост основного консультанта по банковским операциям.
Впервые приехал в Россию в 1992 году. Райан тогда консультировал правительство Санкт-Петербурга по вопросам приватизации и реструктуризации промышленного комплекса. Во время этой поездки познакомился с Владимиром Путиным.
В 1994 году Райан вместе с бывшим министром финансов РФ Борисом Федоровым основал ЗАО «Объединенная финансовая группа» на деньги французского банка Paribas. Банк выделил миллион долларов в обмен на 25% акций компании. В 1996‑м было создано ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ», основным видом деятельности которого было управление паевыми инвестиционными фондами, резервами НПФ и оказание услуг доверительного управления на территории России. С 1999 года Райан занимал в компании посты председателя совета директоров и главного управляющего.
«Объединенная финансовая группа» (UFG) получила известность благодаря тому, что скупала акции «Газпрома» до либерализации рынка его акций. К 2001 году клиенты UFG владели 10% акций газовой монополии. В это время начались судебные разбирательства по поводу скупки акций, и Райану решением суда заблокировали возможность войти в состав директоров «Газпрома». В 2003 году Райан по результатам голосования акционеров вновь не смог войти в совет директоров «Газпрома».
В 2003 году 40% акций инвестбанка UFG купил Deutsche Bank — крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. По оценке экспертов, банк приобрел в России крупного брокера с хорошими связями. Райан поставил свою подпись в договоре о сделке со стороны UFG.
В 2006 году Deutsche Bank докупил оставшуюся часть UFG, которая на тот момент находилась на пике своей рентабельности. Райан владел одним из основных пакетов акций компании. После сделки он возглавил Deutsche Bank в России в должности исполнительного директора, его задачей была интеграция бизнеса UFG в бизнес покупателя.
В 2007 году Райан от лица Deutsche Bank прогнозировал рост российской экономики на 6% в год и выход ее в первую пятерку экономик мира к 2020 году. Хвалил президента РФ Владимира Путина, называл его патриотом, но признавался, что без воодушевления смотрит на вносимые президентом изменения в Конституцию ради удержания власти. В то же время Райан указывал на неразвитость инвестиционной системы России и сетовал на то, что страна не может переварить то количество денег, которое поступает в ее экономику.
В большом интервью «Коммерсанту» Райан поведал о том, что любит гольф, рыбалку и тренирует футбольную команду пятилетних детей.
В сентябре 2008 года истек срок контракта, Райан покинул Deutsche Bank в разгар мирового экономического кризиса. Он выражал озабоченность сложившейся в РФ и в мире экономической обстановкой, опубликовав на эту тему статью в Financial Times. В октябре 2008 года он вернулся в UFG Asset Management, чтобы курировать деятельность фондов Private Equity.
После скоропостижной смерти своего компаньона Бориса Федорова осенью 2008 года Райан становится старшим управляющим партнером UFG Asset Management. Подконтрольный компании фонд недвижимости UFG Real Estate инвестирует, в частности, в сельское хозяйство.
В 2010 году в большом интервью «Ведомостям» Райан подробно рассказал об инвестициях в «Яндекс» и другие ИТ-проекты через венчурный фонд Almaz Capital Partners, а также в кинобизнес, недвижимость, фонды прямых инвестиций.
В течение большого количества времени Райан входил в состав совета директоров «Совкомфлота» — крупнейшей судоходной компании России, одного из мировых лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой разведки и добычи нефти и газа. В июле 2008 года он вошел в состав совета директоров компании в качестве представителя Deutsche Bank, затем возглавлял там комитет по стратегическому планированию. В ноябре 2011 года решением совета директоров американец был назначен председателем комитета по аудиту. Покинул совет директоров «Совкомфлота» в 2015 году.
После проведенного «Яндексом» в 2011 году IPO Райан вошел в его совет директоров, а также активно продавал принадлежащие ему акции компании.
По сей день занимает должность председателя совета директоров UFG Asset Management.
В мае совет директоров «Магнита» избрал Райана своим председателем. Он был номинирован в совет директоров основателем ретейлера Сергеем Галицким, который, как известно, в феврале 2018 года продал банку ВТБ 29,1% акций «Магнита» и покинул пост гендиректора компании. Галицкий выразил уверенность в том, что выдвинутая им кандидатура является одним из лучших профессионалов в области управления ретейл-компаниями и соблюдения передовых корпоративных практик публичных компаний. По его мнению, Райан будет способствовать успешному росту «Магнита» и увеличению капитализации торговой сети.
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