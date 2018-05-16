Американец в руководстве «Магнита». Кто такой Чарльз Райан?

Чарльз Эммитт Райан родился в 1967 году в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания. В 1989 году с отличием окончил Гарвардский колледж. Уже в то время интересовался Россией: его научные исследования были связаны с внешней политикой Советского Союза в странах Африки. В 1989–1991 годах занимал должность финансового аналитика банка Credit Suisse First Boston. В 1991 году перешел в Европейский банк реконструкции на пост основного консультанта по банковским операциям.

Впервые приехал в Россию в 1992 году. Райан тогда консультировал правительство Санкт-Петербурга по вопросам приватизации и реструктуризации промышленного комплекса. Во время этой поездки познакомился с Владимиром Путиным.

В 1994 году Райан вместе с бывшим министром финансов РФ Борисом Федоровым основал ЗАО «Объединенная финансовая группа» на деньги французского банка Paribas. Банк выделил миллион долларов в обмен на 25% акций компании. В 1996‑м было создано ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ», основным видом деятельности которого было управление паевыми инвестиционными фондами, резервами НПФ и оказание услуг доверительного управления на территории России. С 1999 года Райан занимал в компании посты председателя совета директоров и главного управляющего.

«Объединенная финансовая группа» (UFG) получила известность благодаря тому, что скупала акции «Газпрома» до либерализации рынка его акций. К 2001 году клиенты UFG владели 10% акций газовой монополии. В это время начались судебные разбирательства по поводу скупки акций, и Райану решением суда заблокировали возможность войти в состав директоров «Газпрома». В 2003 году Райан по результатам голосования акционеров вновь не смог войти в совет директоров «Газпрома».

В 2003 году 40% акций инвестбанка UFG купил Deutsche Bank — крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. По оценке экспертов, банк приобрел в России крупного брокера с хорошими связями. Райан поставил свою подпись в договоре о сделке со стороны UFG.

В 2006 году Deutsche Bank докупил оставшуюся часть UFG, которая на тот момент находилась на пике своей рентабельности. Райан владел одним из основных пакетов акций компании. После сделки он возглавил Deutsche Bank в России в должности исполнительного директора, его задачей была интеграция бизнеса UFG в бизнес покупателя.