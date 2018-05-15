Как упростить работу малого и среднего бизнеса с зарубежными партнерами. Рассказывает специалист банка «Точка»

В апреле рубль всего за неделю упал более чем на 10%, чем сильно ударил по предпринимателям, ведущим бизнес в валюте. Особенно это почувствовали небольшие предприятия, у которых нет валютной выручки или внешних займов под невысокий процент. Как краснодарские компании работают с зарубежными партнерами и могут ли они застраховать свой бизнес от рисков при работе с валютой, Юга.ру разбираются вместе со специалистами банка для предпринимателей «Точка».

По итогам 2017 года Краснодарский край увеличил внешнеторговый оборот на 25%, он составил 11,73 млрд долларов США. Отчасти это может объясняться эффектом низкой базы — в 2015 и 2016 году внешнеэкономическая активность снижалась. До сих пор показатели не вышли на «докризисный» уровень 2014 года — 15,5 млрд долларов США.

При этом доли экспорта и импорта во внешнеторговом обороте примерно равны. Об активном товарном обмене края может свидетельствовать тот факт, что первое место (как по импорту, так и по экспорту) занимает продовольственная продукция. Очевидно, что экспортируются, например, зерновые культуры, а импортируется фруктово-овощная продукция. Важнейшими торговыми партнерами региона стали Турция, Италия и Китай. Этих показателей удалось достичь в том числе благодаря активности малых и средних предпринимателей, которые развивают сотрудничество с зарубежными партнерами. Именно это видят одной из главных задач для представителей МСБ и на федеральном уровне. В Краснодарском крае доля предприятий малого и среднего бизнеса в структуре ВЭД неуклонно растет. В 2016 году 551 небольшая компания работала с иностранными партнерами, а в 2017-м это число составило уже 799. Всего же в России, по данным Минэкономразвития, 30,1 тыс. субъектов МСП экспортировали свои товары в другие страны в прошлом году.

Согласно стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, доля экспорта малого бизнеса в его общем объеме к концу периода должна увеличиться с 6,5% (данные Федеральной таможенной службы за 2015 год) до 12%.

В период активного роста рынка для многих малых предприятий становится все более актуальной тема минимизации валютных рисков. Помимо рисков, связанных непосредственно с не всегда предсказуемыми изменениями курсов валют, при работе с внешними рынками неизбежно возникает целый ряд дополнительных сложностей:



— высокая ставка НДС,

— незнание специфики зарубежных рынков,

— слишком строгие регламенты отечественных банков при оформлении каждой сделки и проведении платежей по валютным контрактам. И если избежать курсовых рисков достаточно сложно, то с остальными проблемами вполне можно работать, меняя ситуацию к лучшему в пользу предпринимателя. Начать стоит с того, что с 1 марта 2018 года Центробанк ввел новые правила валютного контроля. Сделки с бизнес-партнерами из-за границы теперь оформлять намного проще и быстрее: валютные справки и паспорта сделки подготавливает и оформляет сам банк. Кроме того, чтобы получить средства в валюте с транзитного счета на расчетный счет предпринимателя, достаточно предоставить в банк код вида операции, показывающий, за что поступили деньги, и указать уникальный номер договора, если сумма пришла по контракту, уже учтенному в банке. Сами оригиналы можно предоставить в банк позже. Возможность оперативно получить валютную выручку дает шанс в реальном времени обменять ее по текущему курсу и не терять ни время, ни деньги, если завтра рубль упадет или подрастет.

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Благодаря все тем же изменениям ЦБ, для малых предприятий при совершении внешнего платежа на сумму не более 200 тыс. рублей оформлять документы вообще не требуется. Например, стало намного проще перечислить гонорар дизайнеру-фрилансеру, работающему из-за рубежа, или оплатить небольшую партию товара.

Клиенты банка для предпринимателей «Точка» обходятся вообще без визитов в банк и лишних бумаг: весь функционал ВЭД (внешнеэкономическая деятельность) доступен онлайн в мобильном приложении — от открытия валютного счета до обмена валюты по выгодным курсам. Есть и другие профиты:

— деньги зачисляются с транзитного счета одним кликом,

— справки о валютных операциях создаются автоматически,

— отслеживать выгодный курс валюты можно онлайн.

«Мы создали в мобильном приложении полноценный ВЭД для экспортеров», — рассказала Екатерина Важникова из «Точки». Помимо легких валютных сделок, работая с «Точкой», предприниматель получает грамотное отражение этих операций в своих бухгалтерских отчетах. Специалисты банка в режиме онлайн готовят необходимую документацию для налоговой и других надзорных органов.