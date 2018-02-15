Краснодар, оставшийся на макетах. Мертвые гиганты форумов в Сочи

К открытию Российского инвестиционного форума «Сочи-2018» Юга.ру представляют подборку из семи грандиозных объектов, которые должны были появиться в Краснодаре, исходя из заключенных на этих форумах соглашений за прошедшие 10 лет. Но не появились.

«Миниполис Куб-А»: город-спутник Большинство инвестсоглашений на всех форумах всегда касались строительства жилых комплексов. Иногда застройщики были весьма амбициозны. Например, «Дирекция СОТ» подписала на форуме «Сочи-2013» соглашение с администрацией края о строительстве гигантского микрорайона «Миниполис Куб-А», рассчитанного на 137 тыс. человек. Застройщик представлял проект как город-спутник на 758 га земли. Там должны были расположиться 3-5-7-этажные дома, ТРЦ и бизнес-центры, театр, музей, университет, бизнес-центры, гостиницы, парки, велодорожки. Начало строительства было запланировано на 2014 год. Полностью сдать миниполис собирались в 2030 году. Строительство малоэтажных домов действительно шло, но далеко не семимильными шагами. Компания построила несколько многоквартирников. Строительство обещанной инфраструктуры (парки, велодорожки, театр, музей) так и не началось. А спустя пару лет у основателей компании начались проблемы с законом. Борис и Аскер Хакуй были осуждены за хищение 32 млн рублей при возведении жилья в Крымске, пострадавшем от наводнения, по государственной программе.

Краснодарский парк «Затерянные миры» Гигантский парк развлечений «Затерянные миры» на 800 га на северо-востоке (КСК, КМР, ХБК, РМЗ) Краснодара — это инвестпроект, подписанный на форуме «Сочи-2011» между мэрией и британским инвестором Pontifex Capital Ltd. Краснодарский «Диснейленд» (парк, который не уступит французскому «Диснейленду» — так позиционировали его в СМИ) стоил, согласно документу о намерениях, 60 млрд рублей. Проект включал семь тематических парков, гостиницу, торговый комплекс. Его строительство должно было начаться в 2012 году, а завершиться в 2016 году. Вы видите «Затерянные миры»? А… их нет. «Затерянные миры» — не просто один из фантастических проектов города. Он часто вспоминается как самый запредельный и утопический проект из всей истории форума наряду с искусственным насыпным островом в Черном море рядом с Сочи.

Технопарк от «Магнита» Индустриальный парк на 517 га. Только на первом этапе — 14 производств: кондитерская фабрика, хлебобулочный завод, фабрика мороженого, хозяйство по выращиванию шампиньонов, завод по производству бытовой химии и другие. Соглашение о строительстве технопарка-гиганта подписали администрация края и совладелец розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий на форуме «Сочи-2015». Объем инвестиций — порядка 9 млрд рублей (вероятно, речь шла о сумме вложений в первую очередь). Первая очередь должны была строиться в 2016–2018 годах. Индустриальный парк действительно появился, но сегодня «Магнит» далек от реализации заявленных амбиций. В технопарке работают три предприятия — производство пищевых полуфабрикатов и завод бытовой химии, а также грибной комплекс.

Загадочная трехуровневая развязка на Старокубанской Еще один проект, побывавший не раз на форумах «Сочи» (2013 и 2014 годы) — трехуровневая развязка на кольце Ставропольской и Старокубанской. Макет этой развязки демонстрировала на инвестфорумах администрация Краснодара. При этом чиновники не сообщали, кто автор проекта и источники финансирования. Известно лишь то, что стоимость строительства оценивалась в 6,7 млрд рублей. А начать строить планировали в 2014 году. Предполагалось завершить реконструкцию в 2016 году. Согласно макету, на нижнем уровне должен был появиться тоннель, на среднем — кольцевое движение для автомобилей, автобусов и троллейбусов, а также 4 подземных пешеходных перехода. В это же время обещанная дорожная развязка на Старокубанской вызвала поток критики от краснодарцев. В 2015 году экс-мэр Краснодара Владимир Евланов сообщил в своем твиттере о том, что проект замораживается на неопределенный срок из-за нехватки денег. А в конце 2017 года глава города Евгений Первышов заявил, что реформа кольца на пересечении ул. Ставропольской и Старокубанской — проект, "тяжелейший для реализации". "Он затрагивает очень много объектов. Считаю его достаточно неэффективным и дорогостоящим. Решено пойти по другому пути", — заявил Первышов.

Небоскреб с вертолетной площадкой на крыше 42-этажный небоскреб (159 метров) анонсировали в Краснодаре на форуме «Сочи-2007». Соглашение подписали власти города с застройщиком ООО «Южно-региональный строительный комплекс». Инвестиции, согласно документу, должны были составить 2,5 млрд рублей. В краснодарском отделении МЧС тогда сообщали, что по технике безопасности такие дома должны быть оснащены вертолетной площадкой на крыше. Небоскреб остался на бумаге. Кстати, в 2014 году город ждал еще одну высотку (100 метров) в районе Театральной площади. О планах по строительству бизнес-центра с вертолетной площадкой на крыше сообщало ООО «Апорт». Вскоре концепция строительства зданий в центре была пересмотрена в администрации города. Вдоль улицы Красной с прилегающими кварталами от ул. Хакурате до ул. Офицерской теперь нельзя возводить здания выше 20 метров. То есть больше не будет обещаний о строительстве небоскребов на ул. Красной. Какое-то время.

Краснодарская реновация На форуме «Сочи-2013» ГК «АРС» выиграла на аукционе право на реконструкцию жилого квартала № 163 в центре Краснодара. Это участок, ограниченный ул. Октябрьской, им. Горького, Рашпилевской, им. Чапаева. Инвестор сообщал, что планирует вложить в реконструкцию 5,5 млрд рублей. Речь шла не только о возведении многоэтажных зданий, но также об освобождении земельного участка от ветхого и аварийного жилья и переселении жителей старого фонда в новые квартиры. Инвестор планировал начать стройку не позже 2015 года. В настоящее время старый фонд остается на прежнем месте.

«Большой остров» от татарских инвесторов «Затерянные миры» — самый большой, но не единственный парк развлечений, обещанный Краснодару. На форуме «Сочи-2010» крупный девелопер Татарстана «Партнерз Девелопмент» и администрация края подписали соглашение о строительстве жилого комплекса и парка развлечений «Большой остров» в районе озера Старая Кубань. Точные сроки не назывались, но сумма инвестиций составляла 32 млрд рублей. Вы видите «Большой остров»? Как и в случае с «Затерянными мирами» — его нет. С тех пор появлялись мысли построить там и гольф-клуб, и этнографический комплекс типа «Атамани», но... В 2017 году главный архитектор города Игорь Мазурок подчеркнул: участок возвращен в муниципальную собственность, и никакого строительства здесь быть не может. Теперь это большая зеленая зона, и что с ней будет — пока неясно. Может быть, лесопарк.