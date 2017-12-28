«Успеха с большей вероятностью добьется тот, кто умеет быть логичным и последовательным». Как работает «ТелеТрейд» в Беларуси

Татьяна Анишкевич — руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании «ТелетрейдБел», которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь. Корреспонденту Юга.ру она рассказала о том, как работает компания в Беларуси и чего от нее ждут клиенты.

Если составить портрет клиента «ТелетрейдБел», кто этот человек? — Прежде всего нужно понимать, что трейдером и инвестором может быть практически любой совершеннолетний, но есть ряд важных условий.

Трейдинг и инвестиции — это бизнес, особая форма занятости, где необходимы стартовые вложения. Затем готовность идти на риск ради прибыли, и уровень риска всегда прямо пропорционален потенциальной прибыли. Крайне важен личностный аспект. Успеха с большей вероятностью добьется тот, кто умеет быть логичным, последовательным в своих поступках. Это касается и эмоциональной сферы. Во время торговли нужно всегда сохранять холодный ум, не давать волю эмоциям. Это рассудочная деятельность, требующая концентрации внимания.

Какие форматы работы с клиентами предлагает «ТелетрейдБел»? — Это довольно много видов клиентских мероприятий, например встречи с аналитиками «ТелетрейдБел» Жанной Кулаковой и Михаилом Грачевым, с экспертами, приглашенными из России, — Марком Гойхманом, Александром Егоровым и Петром Пушкаревым. Кроме того, компания проводит обучающие мероприятия, тематические мастер-классы, посвященные торговле валютными парами, использованию кросс-курсов и так далее. Открыта «Школа Успешного Инвестирования», занятия в которой также ориентированы на развитие практических навыков торговли.

Очень популярны вебинары «ТелетрейдБел». На них могут обсуждаться и темы инвестиций в золото, и способы безопасного использования банковских карт, и выбор валюты для долгосрочных сбережений. Могу констатировать, что компания создала ту благоприятную среду, в которой клиентам комфортно общаться друг с другом, обмениваться знаниями, делиться опытом, обсуждать результаты торговли.

Татьяна, вы как представитель компании — партнера «ТелетрейдБел» собираете отзывы клиентов о работе форекс-компании. Какие преимущества «ТелетрейдБел» клиенты отмечают чаще всего? — Основное, на что мы обращаем внимание в своей работе, — это оценка клиентами услуг нашего партнера. И, пожалуй, первое, что отмечают клиенты при работе с «ТелетрейдБел», — это сервис, клиентская поддержка. Компания не бросает клиентов на произвол судьбы. Их всегда услышат и помогут. Второе — условия работы. Это уже технический момент. Все прописано, нет недосказанности. Компания всегда информирует по всем вопросам, относящимся к торговле. Однако самое главное преимущество состоит в том, что компания работает под строгим надзором регулятора, Нацбанка Беларуси, это повышает доверие клиентов.

С точки зрения финансовых инструментов наибольшим спросом среди трейдеров Беларуси пользуется торговля валютными парами. Самые популярные среди них — британский фунт/доллар США, евро/доллар США, доллар США/японская иена.

Что, на ваш взгляд, важнее для людей в Беларуси — расширенный пул возможностей для заработка или гарантии, предоставляемые регулируемой компанией? — Для беларусов, мне кажется, важнее все-таки надежность компании.