Как строят Краснодар: преподаватели КубГТУ посетили микрорайон «Образцово» и узнали о новых технологиях

15 ноября «Инсити-девелопмент» провел экскурсию на строительную площадку микрорайона «Образцово» в Краснодаре. Мероприятие организовали специально для преподавателей кафедры технологии, организации, экономики строительства и управления недвижимостью (ТОЭС и УН) в КубГТУ. Участники увидели современные методы и технологии строительства.

Микрорайон «Образцово» расположен в Прикубанском округе Краснодара в периметре улиц 2-й Ямальской, им. Кирилла Россинского, 1 Мая и Командорской. Здесь построят 18 жилых домов разной этажности и форматов. Уже начали возводить четыре детских сада, школу на 1875 мест в смену, парк и поликлинику на 400 посетителей в смену.

Экскурсию по объекту провёл заместитель директора по строительству Фёдор Николаевич Карпенко. Он рассказал об инфраструктуре микрорайона и инновационных подходах к проектированию и строительству. Преподаватели наблюдали за работой различных команд — от проектировщиков до строительных бригад.

Микрорайон «Образцово» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Микрорайон «Образцово» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Микрорайон «Образцово» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Особое внимание экскурсантов привлёк демонстрационный этаж с современными материалами и оборудованием. Это вызвало оживлённые дискуссии о применении таких технологий в учебном процессе.

Микрорайон «Образцово» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Микрорайон «Образцово» © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Экскурсия укрепила сотрудничество между университетом и строительной компанией. Преподаватели отметили, что такие мероприятия полезны не только для ознакомления с современными тенденциями в строительстве, но и для их практического внедрения в образование студентов.