Хиты k-pop, Майкл Джексон против QUEEN, рейв-фестиваль. 10 главных культурных событий зимы 2023-2024 в Краснодаре
Зимой многие впадают в уныние, даже предстоящие новогодние праздники и продолжительные каникулы не радуют. Чтобы не грустить от того, что световой день стал совсем коротким, а за окном слякоть и холод, рекомендуем развлечь себя культурными событиями. В Краснодаре этой зимой их запланировано предостаточно.
Билеты на перечисленные мероприятия рекомендуем покупать заранее.
Концерт Xolidayboy
Когда: 2 декабря в 20:00
Где: «Кроп Арена», улица Путевая, 5/1
Зрителей ждут презентация нового альбома и исполнение всех популярных треков. Под псевдонимом Xolidayboy скрывается известный тиктокер Иван Ржевский. После успеха на китайской площадке он начал музыкальную карьеру. Популярность получили композиции «Мармеладный дом», «Моя Хулиганка», «Мания», «Оставь бокал», «Чёрное вино», «Океаны».
Напомним, в октябре концерт Xolidayboy отменили в Крыму. Затем Ассоциация патриотических сил потребовала отменить его выступления в Пятигорске и Ставрополе. Причина — молодёжь может деградировать из-за выступления таких «аморальных особей».
Концерт «Хиты k-pop музыки»
Когда: 6 декабря в 19:00
Где: ДК Железнодорожников, улица Привокзальная, 1
Такого события едва ли кто-то ожидал. Краснодар посетит симфонический оркестр Animato, чтоы погрузить зрителей в атмосферу музыки лучших корейских коллективов. В неожиданном исполнении прозвучат песни групп BTS, Day 6, Blackpink, Stray kids, TXT, ATEEZ, Enhypen, EXO, Monstra X, ITZY, Twice, Seventeen. Приходите, если хотите ощутить всю энергию и драйв популярной корейской музыки.
Концерт «Золотые хиты 90-х и 00-х»
Когда: 15 декабря в 20:00
Где: event hall «Олимп», улица Вишняковой, 1/5
Если хотите поностальгировать о детстве или юношестве, то это событие для вас. Зрителей ждут три мини-концерта от звезд ушедших десятилетий. Солистка группы Total исполнит хиты «Бьет по глазам, адреналин», «Уходим на закат», «Больно не будет», «Не важно», «Алая талая». Вместе с бывшей участницей «Красок» Марины Киреевой можно будет спеть «Старший брат», «Я люблю тебя, Сергей», «Оранжевое солнце», «А вы не трогайте меня», «Он не знает ничего».
Экс-участник коллектива «Премьер-министр» Василий Киреев выступит с композициями «Два бриллианта», «Наташка», «Восточная», «Две минуты», «Ай-я-яй», «Девочка с севера», «Синий иней».
Спектакль «Война и мир»
Когда: 16-17 декабря в 17:00
Где: Краснодарский театр драмы, улица Красноармейская, 110
Гастрольная постановка от Театра имени Евгения Вахтангова, которая стала лауреатом премий «Звезда Театрала», «Гвоздь сезона», «Золотой Витязь», «Золотая маска». В основе лежит знаменитое произведение Льва Толстого.
В спектакле сыграют артисты разных поколений: Людмила Максакова, Сергей Маковецкий, Виктор Добронравов, Владимир Логвинов, Юрий Цокуров, Артем Пархоменко, Мария Риваль, Андрей Ильин и другие.
Концерт Стаса Старовойтова
Когда: 22 декабря в 19:00
Где: Центральный концертный зал, улица Красная, 5
На стендап-сольнике комик представит зрителям новую программу. Организаторы сразу предупреждают, что не стоит ждать мягкого и доброго юмора, только полный рок-н-ролл и свобода выражения мыслей.
Будут шутки об отношениях, семье, разнице между мужским и женским восприятием мира и многом другом. Наконец, артист ответит на вопрос, где пропадал долгое время и почему о нем ничего не было слышно.
Концерт «Майкл Джексон против QUEEN»
Когда: 23 декабря в 19:00
Где: ДК Железнодорожников, улица Привокзальная, 1
Состоится симфоническое рок-шоу с лазерными спецэффектами. Прозвучат главные композиции в творчестве Майкла Джексона и группы QUEEN в специальной обработке с оригинальными авторскими аранжировками. Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте и различные музыкальные стили, Джексон и Меркьюри готовились записать три дуэта. Но этому не суждено было сбыться. Зрителей ждет настоящая битва хитов двух мировых легенд.
Премьера спектакля «Анна Каренина»
Когда: 19 января в 18:30, 20 января в 17:00
Где: Краснодарский театр драмы, улица Красноармейская, 110
В основе лежит одноименное произведение Льва Толстого. Это история трагической любви замужней дамы Анны Карениной и офицера Алексея Вронского. Положение героини становится особенно тяжёлым, когда от неё полностью отворачивается свет, поскольку никто не рискует общаться с «преступной женщиной», и супруг отбирает любимого сына Сережу. События происходят на фоне счастливой семейной жизни дворян Константина Лёвина и Кити Щербацкой.
Спектакль «Портрет Дориана Грея»
Когда: 26 января в 19:00
Где: ДК Железнодорожников, улица Привокзальная, 1
Это гастрольная танцевальная постановка в стиле frame up. Зрители увидят уникальное шоу, в котором все роли исполняют девушки. Сюжетная линия построена так, что танцоры обезличены и не разделены на мужчин и женщин.
В основе лежит знаменитый одноименный роман Оскара Уайльда. В нем главный герой выражает желание, чтобы его портрет старел, а он всегда оставался молодым. После чего Дориан знакомится с лордом Генри Уоттоном и попадает под влияние его порочных идей.
Фестиваль «Это Юг!»
Когда: 10 февраля
Где: «Кроп Арена», улица Путевая, 5/1
Среди участников — Lida, GSPD, ЮГ 404, CMH. Если вы знаете, кто эти люди и коллективы, приходите и оторвитесь на настоящем рейв-фесте.
Концерт Григория Лепса
Когда: 15 февраля в 19:00
Где: «Баскет-холл», улица Пригородная, 24
Творчество артиста делают уникальным удивительный по тембру и диапазону голос, неподражаемая экспрессия исполнения и готовность к экспериментам. В Краснодаре Григорий Лепс исполнит лучшие и самые любимые зрителями песни, а также новые композиции. Приготовьтесь подпевать.