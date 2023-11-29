Хиты k-pop, Майкл Джексон против QUEEN, рейв-фестиваль. 10 главных культурных событий зимы 2023-2024 в Краснодаре

Зимой многие впадают в уныние, даже предстоящие новогодние праздники и продолжительные каникулы не радуют. Чтобы не грустить от того, что световой день стал совсем коротким, а за окном слякоть и холод, рекомендуем развлечь себя культурными событиями. В Краснодаре этой зимой их запланировано предостаточно.

Билеты на перечисленные мероприятия рекомендуем покупать заранее.

Концерт Xolidayboy

Когда: 2 декабря в 20:00

Где: «Кроп Арена», улица Путевая, 5/1

Зрителей ждут презентация нового альбома и исполнение всех популярных треков. Под псевдонимом Xolidayboy скрывается известный тиктокер Иван Ржевский. После успеха на китайской площадке он начал музыкальную карьеру. Популярность получили композиции «Мармеладный дом», «Моя Хулиганка», «Мания», «Оставь бокал», «Чёрное вино», «Океаны».

Напомним, в октябре концерт Xolidayboy отменили в Крыму. Затем Ассоциация патриотических сил потребовала отменить его выступления в Пятигорске и Ставрополе. Причина — молодёжь может деградировать из-за выступления таких «аморальных особей».

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