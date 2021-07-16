В парке «Краснодар» и других местах города появились цифровые арт-объекты. Что это и зачем?
Всего месяц в Краснодаре можно посмотреть, послушать и даже сфотографировать пять цифровых арт-объектов, установленных в рамках фестиваля Rosbank Future Cities. Новый — и отличный! — повод для прогулки по, казалось бы, давно знакомым местам.
Юга.ру подготовили обзор о том, что представляют собой цифровые арт-объекты, как и где на них можно посмотреть и почему художники выбрали именно эти места Краснодара. Вы можете не читать наш текст, а сразу перейти к списку адресов.
Что происходит?
Происходит, причем в шести городах одновременно — Краснодаре, Екатеринбурге, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, — фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities. В Краснодаре партнером фестиваля стал центр современного искусства «Типография».
Расшифруем: фестиваль цифровой, потому что все арт-объекты созданы художниками и программистами онлайн, паблик-арт означает направление, в рамках которого произведения доступны всем желающим и для просмотра нужно просто прийти в определенное место. Тема фестиваля — «Города будущего», а это значит, что город, в частности, площадка, на которой располагаются объекты, становится не просто локацией для размещения, а сопричастным действующим лицом и поводом для размышлений сначала художника, а потом и зрителя.
Так на что смотреть?
Художники из разных городов создали свои концептуальные объекты, которые воплощены в цифровом виде и привязаны к определенной геолокации. Это еще один аспект рассуждений о будущем, в котором мы все хотели бы уменьшить количество мусора и углеродный след, снизить нагрузку на окружающую среду и сохранить для себя красивое пространство и чистый воздух. Такое — нематериальное — искусство имеет даже больший визуальный потенциал, так как не ограничено рамками материалов и законов физики. Возможности для воплощения идей становятся поистине безграничными. А для того, чтобы любоваться таким объектом, нужен только смартфон с доступом в интернет.
И как же их увидеть?
Для этого нужно прийти на место, к которому привязан объект (ниже мы напишем список локаций), и зайти на сайт https://rosbank.futurecities.art/. Если у вас не настроена автоматическая геолокация, то разрешите сайту ее использовать. Нажав на кнопку «Работы», вы сразу попадете на карту, которая покажет ваше местоположение и точки, где стоят скульптуры. Либо можно в правом верхнем углу выбрать Краснодар из списка городов и так же кликнуть на строку «Смотреть работы».
Уже находясь на карте, нажмите на точку объекта, рядом с которым вы находитесь, и держите смартфон вертикально перед собой, глядя на экран. Там появится объект. Радиус «действия» — 500 метров, вы увидите произведение на экране прямо перед собой, находясь в любой точке этого пространства. В отличие от традиционных картин и скульптур, так гораздо легче найти место лучшего обзора, где вам ничто и никто не помешает. Если вы находитесь за пределами радиуса, то кликните внизу экрана на кнопку «построить маршрут» и отправляйтесь в путь.
Рядом с каждым арт-объектом установлена табличка с qr-кодом, наведя камеру на который, вы также попадете на сайт фестиваля.
Видимость объектов и качество обзора зависит от направления солнечных лучей и физического окружения, так что не стесняйтесь поворачиваться в разные стороны и ходить в поисках лучшего изображения — в реальности это похоже на игру и по факту довольно весело.
А как же фотографировать?
С цифровыми арт-объектами действительно не сделаешь селфи, а вот возможность сделать снимок запрограммирована — когда вы смотрите на произведение, в нижней половине экрана появляется круглая кнопка. Сделать кадр или снять небольшое видео для соцсетей — пожалуйста. Организаторы будут вам благодарны за упоминание аккаунта @futurecities.art в инстаграме и использование хештега #rosbankfuturecities, пройдя по которому, можно посмотреть объекты фестиваля и в других городах.
Кроме того, можно поучаствовать в конкурсе на лучшее фото и видео — подробности в инстаграм-аккаунте. А тем, кто решит зарегистрироваться на сайте фестиваля и пройдет весь арт-маршрут, «Росбанк» кое-что подарит.
Почему это называется «фестивалем»?
Потому что дает зрителю не только предмет для рассмотрения. Увидеть объекты «вживую» можно, лишь находясь в конкретных местах Краснодара, а почитать о них и послушать краткий рассказ автора можно где угодно, так же нажав на точку объекта на карте и выбрав внизу пункт «подробнее». На каждой странице будет краткое описание, аудио длительностью около минуты и немного о самом авторе.
Надеть наушники стоит не только для того, чтобы послушать описание, но и для того, чтобы «услышать» сам объект, так как кроме самой скульптуры есть и аудиосопровождение. Погружение не только органами зрения, но и слухом позволит отвлечься от происходящего вокруг, погрузиться в созерцание и раздумья, физически оставаясь в городском пространстве.
До какого числа можно посмотреть объекты?
Фестиваль проходит весь июль, это значит, что арт-объекты доступны для просмотра в любое время дня и ночи всем желающим. Тем, кто хочет узнать больше, организаторы предлагают поучаствовать в пешеходных турах с гидом, они пройдут 17 июля. Возможно, программа будет дополнена, следить за ней и записаться на экскурсии можно здесь.
А теперь к самому главному (куда бежать).
«Пыльца»
Анна Таганцева-Кобзева, @annataganzeva
Где: ул. Кубанская Набережная, у ЖК «Адмирал» (рядом с Мостом поцелуев).
Анна о выборе локации:
— К сожалению, я всего пару раз была в Краснодаре и недостаточно хорошо знакома с городом. Когда встал вопрос выбора места для работы, местные институции предложили мне несколько подходящих точек и я начала исследовать город с помощью Google Maps. Вышла на набережную, где меня очень удивило то, насколько она (набережная) похожа на рендер, как будто это архитектурный проект, зафотошопленный в городской ландшафт. Видимо, свой след в это внесла архитектура двухтысячных, если я не ошибаюсь. Мне показалось это интересным, особенно в контексте работы, — там есть такой архитектурный сбой, что ли, и в моей работе зритель как бы оказывается внутри сгустков информационной пыльцы, следе, который оставляют цифровые устройства. Думаю, это архитектурно странное и тем притягательное место, между чем-то природным и архитектурой, которая как будто слилась из монитора компьютера, показалось мне интересным для внедрения AR.
«Доверие»
Кирилл Макаров, http://kirillmakarov.tilda.ws/
Где: мост Поцелуев.
«Памятник Всему»
Ян Посадский, @y.posadsky
Где: площадь перед Законодательным собранием Краснодарского края.
Ян о контексте, общем для многих российских городов:
— В своей художественной практике я отталкиваюсь от локального контекста. В данном случае проект был предназначен для шести городов России. В этом и заключалась задача — найти глобальный контекст, связанный со всеми городами нашей необъятной страны, как-то с ним поработать, его репрезентировать. Вот это засилие регионального вкуса, монументализм, бронза, везде мрамор и вся эта роскошь, вечное стремление сделать дорого-богато — это явно выраженный контекст. Я ни разу не был в Краснодаре, но мне кажется, что это близко многим российским городам.
Места для объектов мы выбирали, исходя из того, является ли это место исторически связано с каким-то памятником. Возможно, на этом месте нет теперь памятника, либо появилось что-то другое, в общем, какие-то события, связанные с преобразованием этих властных символов. Может быть, там стоял памятник царю, его убрали, поставили памятник Ленину, а потом и Ленина убрали, вот такие метаморфозы, которые происходят с площадями, с какими-то важными, знаковыми местами города. Так как я не знаю город, с выбором пространства мне помогли местные представители, ребята из «Типографии».
what is hidden does not need to be hidden
София Скидан, @sofskidan
Где: парк «Краснодар», прогулочная набережная.
София про природу и футуристичность парка «Краснодар»:
— При выборе локаций в каждом городе я искала природные места и поэтому сразу подумала про парк. Я была в нем на открытии выставки в «Типографии», он мне очень понравился своей футуристичностью. Кроме того, я выбирала место с водой, отсюда и конкретное местоположение.
«Невыносимая бесконечность быть подключенным к сети»
Digital Object Alliance (d.o.a.), Анна Леонова и Саша Пучкова
Где: площадь перед стадионом ФК «Краснодар».
Анна о проводах как экономическом показателе городов и проблеме восприятия:
— Нам с Сашей было важно выбрать какое-то пустынное место, но не в том смысле, что чистое поле, а место, максимально очищенное от каких-то проводов, столбов. В идеале мы хотели удалиться от центра города, лично мне казалось это хорошей идеей — заставить людей выйти из зоны комфорта и поехать куда-то подальше.
Идея нашего объекта в том, что вместо того, чтобы пытаться скрыть системы коммуникаций, мы наоборот предлагаем людям поставить ещё больше, вырастить ещё больше столбов, вообще всё заполонить этими столбами, и тем самым победить некую баннерную слепоту. Когда мы живем в городе, мы уже не замечаем эти базовые коммуникации. Богатый город может себе позволить многие провода прятать под асфальт. А, например, в Азии провода на одном бедном столбе висят тоннами. Это интересный момент, который мало кто замечает — что наличие или отсутствие проводов это экономический показатель какого-либо района, местности или целой страны. Для нас с Сашей было важно это проработать. Мы решили бороться с этим «клин клином»: вместо того, чтобы убирать провода, мы наставили их ещё больше.
Кроме того, люди очень часто забывают, что даже не смотря на то, что мы живем якобы в беспроводных коммуникациях, — все эти беспроводные наушники, вайфай, роутер всё равно подключается к серверу какому-то, к розетке, как минимум, и мы упираемся в иллюзию. Провода по большей части никуда не деваются.
Еще одна часть объекта — эссе. Ты не сразу замечаешь этот текст, и он постоянно от тебя уплывает. Возможно ли прочесть его от начала до конца? Ответ — нет, ты просто не успеешь это сделать. Это метафора общения, когда мы всю информацию считываем достаточно быстро, в процессе чтения или просто смотрим на картинки, делаем вывод по одному слову, вычтенному из полотна текста. Здесь есть референс такому восприятию. Он, конечно, гиперболизирован, то есть мы сделали так, что текст прочесть просто невозможно. Он плывёт, а потом тебе надо обнулить, перезагрузить, поставить стоп, и текст снова будет уплывать. Не знаю, может, с какой-нибудь 120-й попытки, по одному предложению, его можно будет прочесть целиком, но у меня ни разу не получилось.