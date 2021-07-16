В парке «Краснодар» и других местах города появились цифровые арт‑объекты. Что это и зачем?

Всего месяц в Краснодаре можно посмотреть, послушать и даже сфотографировать пять цифровых арт-объектов, установленных в рамках фестиваля Rosbank Future Cities. Новый — и отличный! — повод для прогулки по, казалось бы, давно знакомым местам. Юга.ру подготовили обзор о том, что представляют собой цифровые арт-объекты, как и где на них можно посмотреть и почему художники выбрали именно эти места Краснодара. Вы можете не читать наш текст, а сразу перейти к списку адресов.

Что происходит? Происходит, причем в шести городах одновременно — Краснодаре, Екатеринбурге, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, — фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities. В Краснодаре партнером фестиваля стал центр современного искусства «Типография». Расшифруем: фестиваль цифровой, потому что все арт-объекты созданы художниками и программистами онлайн, паблик-арт означает направление, в рамках которого произведения доступны всем желающим и для просмотра нужно просто прийти в определенное место. Тема фестиваля — «Города будущего», а это значит, что город, в частности, площадка, на которой располагаются объекты, становится не просто локацией для размещения, а сопричастным действующим лицом и поводом для размышлений сначала художника, а потом и зрителя.

Так на что смотреть? Художники из разных городов создали свои концептуальные объекты, которые воплощены в цифровом виде и привязаны к определенной геолокации . Это еще один аспект рассуждений о будущем, в котором мы все хотели бы уменьшить количество мусора и углеродный след, снизить нагрузку на окружающую среду и сохранить для себя красивое пространство и чистый воздух. Такое — нематериальное — искусство имеет даже больший визуальный потенциал, так как не ограничено рамками материалов и законов физики. Возможности для воплощения идей становятся поистине безграничными. А для того, чтобы любоваться таким объектом, нужен только смартфон с доступом в интернет .

И как же их увидеть? Для этого нужно прийти на место, к которому привязан объект (ниже мы напишем список локаций), и зайти на сайт https://rosbank.futurecities.art/. Если у вас не настроена автоматическая геолокация, то разрешите сайту ее использовать. Нажав на кнопку «Работы», вы сразу попадете на карту, которая покажет ваше местоположение и точки, где стоят скульптуры. Либо можно в правом верхнем углу выбрать Краснодар из списка городов и так же кликнуть на строку «Смотреть работы». Уже находясь на карте, нажмите на точку объекта, рядом с которым вы находитесь, и держите смартфон вертикально перед собой, глядя на экран . Там появится объект. Радиус «действия» — 500 метров, вы увидите произведение на экране прямо перед собой, находясь в любой точке этого пространства. В отличие от традиционных картин и скульптур, так гораздо легче найти место лучшего обзора, где вам ничто и никто не помешает. Если вы находитесь за пределами радиуса, то кликните внизу экрана на кнопку «построить маршрут» и отправляйтесь в путь. Рядом с каждым арт-объектом установлена табличка с qr-кодом, наведя камеру на который, вы также попадете на сайт фестиваля.

Видимость объектов и качество обзора зависит от направления солнечных лучей и физического окружения, так что не стесняйтесь поворачиваться в разные стороны и ходить в поисках лучшего изображения — в реальности это похоже на игру и по факту довольно весело.

А как же фотографировать? С цифровыми арт-объектами действительно не сделаешь селфи, а вот возможность сделать снимок запрограммирована — когда вы смотрите на произведение, в нижней половине экрана появляется круглая кнопка. Сделать кадр или снять небольшое видео для соцсетей — пожалуйста. Организаторы будут вам благодарны за упоминание аккаунта @futurecities.art в инстаграме и использование хештега #rosbankfuturecities, пройдя по которому, можно посмотреть объекты фестиваля и в других городах. Кроме того, можно поучаствовать в конкурсе на лучшее фото и видео — подробности в инстаграм-аккаунте. А тем, кто решит зарегистрироваться на сайте фестиваля и пройдет весь арт-маршрут, «Росбанк» кое-что подарит.

Почему это называется «фестивалем»? Потому что дает зрителю не только предмет для рассмотрения. Увидеть объекты «вживую» можно, лишь находясь в конкретных местах Краснодара, а почитать о них и послушать краткий рассказ автора можно где угодно, так же нажав на точку объекта на карте и выбрав внизу пункт «подробнее». На каждой странице будет краткое описание, аудио длительностью около минуты и немного о самом авторе. Надеть наушники стоит не только для того, чтобы послушать описание, но и для того, чтобы «услышать» сам объект, так как кроме самой скульптуры есть и аудиосопровождение. Погружение не только органами зрения, но и слухом позволит отвлечься от происходящего вокруг, погрузиться в созерцание и раздумья, физически оставаясь в городском пространстве.

До какого числа можно посмотреть объекты? Фестиваль проходит весь июль, это значит, что арт-объекты доступны для просмотра в любое время дня и ночи всем желающим. Тем, кто хочет узнать больше, организаторы предлагают поучаствовать в пешеходных турах с гидом, они пройдут 17 июля. Возможно, программа будет дополнена, следить за ней и записаться на экскурсии можно здесь. А теперь к самому главному (куда бежать).

Где находятся объекты и почему авторы выбрали именно эти локации

«Пыльца» Анна Таганцева-Кобзева, @annataganzeva Где: ул. Кубанская Набережная, у ЖК «Адмирал» (рядом с Мостом поцелуев).

Анна о выборе локации: — К сожалению, я всего пару раз была в Краснодаре и недостаточно хорошо знакома с городом. Когда встал вопрос выбора места для работы, местные институции предложили мне несколько подходящих точек и я начала исследовать город с помощью Google Maps. Вышла на набережную, где меня очень удивило то, насколько она (набережная) похожа на рендер, как будто это архитектурный проект, зафотошопленный в городской ландшафт. Видимо, свой след в это внесла архитектура двухтысячных, если я не ошибаюсь. Мне показалось это интересным, особенно в контексте работы, — там есть такой архитектурный сбой, что ли, и в моей работе зритель как бы оказывается внутри сгустков информационной пыльцы, следе, который оставляют цифровые устройства. Думаю, это архитектурно странное и тем притягательное место, между чем-то природным и архитектурой, которая как будто слилась из монитора компьютера, показалось мне интересным для внедрения AR.

«Доверие» Кирилл Макаров, http://kirillmakarov.tilda.ws/ Где: мост Поцелуев.

«Памятник Всему» Ян Посадский, @y.posadsky Где: площадь перед Законодательным собранием Краснодарского края.

Ян о контексте, общем для многих российских городов: — В своей художественной практике я отталкиваюсь от локального контекста. В данном случае проект был предназначен для шести городов России. В этом и заключалась задача — найти глобальный контекст, связанный со всеми городами нашей необъятной страны, как-то с ним поработать, его репрезентировать. Вот это засилие регионального вкуса, монументализм, бронза, везде мрамор и вся эта роскошь, вечное стремление сделать дорого-богато — это явно выраженный контекст. Я ни разу не был в Краснодаре, но мне кажется, что это близко многим российским городам. Места для объектов мы выбирали, исходя из того, является ли это место исторически связано с каким-то памятником. Возможно, на этом месте нет теперь памятника, либо появилось что-то другое, в общем, какие-то события, связанные с преобразованием этих властных символов. Может быть, там стоял памятник царю, его убрали, поставили памятник Ленину, а потом и Ленина убрали, вот такие метаморфозы, которые происходят с площадями, с какими-то важными, знаковыми местами города. Так как я не знаю город, с выбором пространства мне помогли местные представители, ребята из «Типографии».

what is hidden does not need to be hidden София Скидан, @sofskidan Где: парк «Краснодар», прогулочная набережная.

София про природу и футуристичность парка «Краснодар»: — При выборе локаций в каждом городе я искала природные места и поэтому сразу подумала про парк. Я была в нем на открытии выставки в «Типографии», он мне очень понравился своей футуристичностью. Кроме того, я выбирала место с водой, отсюда и конкретное местоположение.

«Невыносимая бесконечность быть подключенным к сети» Digital Object Alliance (d.o.a.), Анна Леонова и Саша Пучкова Где: площадь перед стадионом ФК «Краснодар».