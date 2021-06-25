Как отпраздновать Мидсоммар в Краснодаре и что подготовила «Типография» вместе с ИКЕА

Путешествовать в Европу в разгар пандемии — дело затруднительное. Но 26 июня ощутить себя вполне себе в Швеции можно будет, не покидая Краснодар. В этот день ИКЕА устраивает в «Типографии» Мидсоммар — праздник середины лета. Юга.ру рассказывают, что будет происходить и чем можно будет заняться в последнюю субботу июня внутри и снаружи культурного центра. КЦ «Типография» находится по адресу: ул. Зиповская, д. 5, корпус. 33. Пройти или заехать можно с Зиповской, заезд между рестораном «Пиноккио Djan» и зданием из красного кирпича с парковкой перед ним.

Заняться ботанической иллюстрацией В 12:00 во дворе «Типографии» можно будет заняться ботанической иллюстрацией под руководством Кати Ситниченко, в частности разрисовать тарелки. ИКЕА предоставит простые белые тарелки, магазин «Малярка» — экологичные английские акриловые краски, а идеи и фантазия — с вас. Необходима регистрация.

На протяжении всего дня будет открыт бесплатный вход на выставку «Тренинг Фантазия». Одиннадцать авторов — Жозефин Арнелл, Полин Курнье Жардан, Катерина Верба, Сиприен Гайяр, Гиорги Гаго Гагошидзе, Джесси Дарлинг, Марина Напрушкина, Кирилл Савченков, София Скидан, Алексей Таруц, Валя Фетисов — по-своему осмысляют представление о пугающем и сверхъестественном, исследуют так называемое ощущение «не по себе». Сдать маленькие игрушки, бижутерию и другие мелочи В фойе «Типографии» весь день продлится совместная винтажная акция магазина Santa Rrrita и художника Дмитрия Шабалина. Состоит она в том, что всех желающих приглашают сдать игрушки из киндеров, бусы, значки и другие приятные мелочи — но обязательно вместе с историей, связанной с этими предметами. Зачем? Узнаем в сентябре, когда магазин и художник покажут арт-проект, для которого всё это собирают. Помимо этого, 26 июня Santa Rrrita дает скидку в 26% на весь свой ассортимент. Приготовить (и съесть) мороженое На 13:00 и 13:45 в фойе назначены две сессии мастер-класса «Холодные часы». PR-менеджер «Типографии» Никита Сокол и SMM-специалистка Даша Кучер научат всех, кто зарегистрируется, готовить мороженое. А заодно расскажут о некоторых интересных традициях Швеции, в том числе кулинарных. Сладкий стол для любителей мороженого запланирован на 13:00 и 17:00 — на баре в качестве угощения раздадут 168 порций.

Сделать муми-тролля или другую игрушку из ваты В те же 13:00 в библиотеке «Типографии» стартует трехчасовой урок по созданию ватной игрушки под руководством Саши Деминой. Она освоила это необычное ремесло в художественной артели «Кузьминская игрушка» во Владимирской области. А теперь развивает авторский стиль под лейблом vatka.toys. Участники будут делать игрушки на тему лета, солнца, уюта, Швеции и муми-троллей. Необходима регистрация.

Поучаствовать в мастер-классе по телесной перкуссии В 14:00 в кинолекционном зале начнется мастер-класс по телесной перкуссии. Эта практика обычно используется для социальной адаптации и творческой реализации людей с ограниченными возможностями здоровья, которым уже исполнилось 18 лет. Вместе со специалистами благотворительных фондов «Добрый Юг» и «Поколение» всем предлагается на один час стать частью оркестра или даже его солистом, который задает темп остальным.

Сплести цветочный венок Во дворе «Типографии» в это же время начнутся мастер-классы по плетению венков от флористов сети бутиков «Шипы и Розы». Согласно шведской традиции, создавая венки, люди загадывают заветное желание, после чего изделие становится оберегом. Всего запланировано шесть сессий — в 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45. Необходима регистрация. Поучаствовать в свопе 15:00 — время для своп-вечеринки в кинолекционном зале! Не знаете, что это такое? Приятная встреча, в ходе которой все меняются: без какой-либо доплаты отдают друг другу одежду, обувь, украшения, книги, растения и многое другое, что может порадовать кого-то другого. Вход бесплатный, но необходима регистрация.

Сдать старые (чистые!) джинсы Кроме того, у Мидсоммар-свопа будет важная особенность — сбор джинсов для мастер-класса благотворительного фонда «Добрый Юг». Он начнется в библиотеке в 16:00 и будет инклюзивным. Самые разные люди, вне зависимости от физических данных, состояния здоровья и любых других признаков будут изготавливать подушки, пуфы и многое другое. Необходима регистрация. Поиграть в настольный теннис без ракеток В 16:00 во дворе начнется чемпионат по настольному теннису без правил. Всем заявившимся участникам надо будет выбрать в качестве ракетки что-то из каталога ИКЕА: разделочную доску, поднос, терку, шумовку, подставку под горячее и т.д. Победителя ждет сертификат от ИКЕА.