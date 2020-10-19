Публика решает. Краснодарцы отдали голоса за лучшие короткометражные фильмы
В краснодарском Центре современного искусства «Типография» 15, 16 и 18 октября прошел фестиваль уличного кино. Традиционно мероприятие проводят в два последних месяца лета, однако из-за пандемии организаторам пришлось сдвинуть сроки.
Событие ежегодно посещают сотни зрителей, желающих познакомиться с работами начинающих и подающих большие надежды режиссеров. В этом году на фестивале побывала и журналист портала Юга.ру.
Площадкой для фестиваля уличного кино ЦСИ «Типография» выбран неслучайно — это место буквально пропитано искусством и тягой к прекрасному. Особым украшением стали работы художников и скульпторов — через два дня в рамках фестиваля состоялся аукцион современного искусства MOST, где все эти экспонаты были проданы.
В первый вечер фестиваля прошел пресс-показ для представителей местных СМИ, блогеров и фотографов — им представили четыре короткометражные ленты. В предвкушении показа гости обсуждали новости культуры и искусства, фотографировались на фоне картин и скульптур, снимали истории для инстаграма и просто общались в теплой дружеской атмосфере.
После небольшого рассказа организаторов о фестивале и его особенностях на проекторе появилось название первой короткометражки — «Интересное кино». Она участвовала в основной конкурсной программе, и особенное настроение придало присутствие на показе режиссера и сценариста фильма Араика Крпояна.
Во время просмотра ленты зрители не сдерживали эмоций, а после — увлеченно общались с автором и задавали ему вопросы. Интересовались не только бюджетом и спонсорами, но и тем, как удалось привлечь в картину известного актера Владимира Стеклова, что послужило источником вдохновения и какую мысль хотел донести режиссер. Кто-то увидел в картине отсылку к фильму «Бумер», кому-то сюжет напомнил британский сериал «Голяк». Но многие сошлись во мнении о том, что у российского кино совершенно точно есть будущее.
Араик Крпоян
Своими впечатлениями о фестивале с журналистом портала Юга.ру поделился и сам автор «Интересного кино». Араик Крпоян рассказал, что такой формат дает возможность режиссеру видеть настоящую реакцию на свое творение: «Киносмотров в России существует огромное количество, но мало тех, в которых стоит участвовать и пробовать себя. Фестиваль уличного кино входит в этот короткий список. Его особенность в том, что можно сразу понять, нравится твоя работа зрителю или нет. Конечно, профессиональное мнение экспертов важно, но оно всегда субъективное. А здесь победителя определяют голосованием зрителей, их взгляд объективный».
Фестиваль уличного кино существует с 2014 года. Шесть лет назад авторы проекта решили: долой закрытые кинотеатры, билеты и конкурсное жюри. Преодолевая тысячи километров и посещая сотни городов, они бесплатно показывали российский короткий метр в самых разных местах — на набережных, площадях и даже на крышах домов. И везде находили благодарного зрителя — за годы существования фестиваля его участниками стали более 1 млн человек из 840 городов и населенных пунктов России и мира.
В 2020 году фестиваль проходил в седьмой раз. С августа по октябрь короткий метр молодых перспективных режиссеров посмотрели жители более чем 600 населенных пунктов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Уфа, Якутск и другие города, включая Краснодар.
Анна Якименко
«В этом году фестиваль удалось провести благодаря платформе МТС ТВ — нашему генеральному партнеру. Если бы не МТС ТВ, зрители, вероятно, не смогли бы увидеть все эти фильмы», — рассказала Юга.ру организатор фестиваля уличного кино Анна Якименко.
Принципиальное отличие фестиваля уличного кино от других подобных смотров — отсутствие жюри. Фильм-победитель выбирают зрители, голосуя за понравившуюся ленту светом фонариков и телефонов. За каждым таким «светлячком» — объективное мнение и свободный выбор. Голоса собирают по всей стране, и на торжественной церемонии закрытия в конце сезона объявляют ленту-победителя. В этом году ее автор получит 1,5 млн рублей на «упаковку» полнометражного дебюта. Итоги подведут в конце октября, когда фильмы покажут во всех запланированных населенных пунктах.
Желающих посмотреть лучшие российские короткометражные фильмы в Краснодаре оказалось очень много — организаторы рассказали, что регистрация на фестиваль закрылась за несколько дней до начала события из-за отсутствия свободных мест.
Вечером 16 октября успевшие зарегистрироваться счастливчики смогли посмотреть 38 короткометражных фильмов из двух киноальманахов внеконкурсной программы — «Семейное 1» и «Молодежное 1». В воскресенье, 18 октября, состоялся показ десяти конкурсных лент: «Обмен» Аксиньи Гог, «Подвиг» Ивана Петухова, «Белым по черному» Антона Мамыкина, «Ничто не может помешать нам любить» Яна Гэ, «Маруся» Светланы Устиновой, «Подводник» Александра Назарова, Ecolove Дмитрия Григорьева, «Трудности перехода» Алены Корчагиной, «Большая восьмерка» Ивана Соснина, «Интересное кино» Араика Крпояна.
Существует мнение, что короткий метр — это артхаус, неинтересный массовому зрителю. Однако фестиваль уличного кино наглядно демонстрирует противоположное. Профессионально снятая короткометражка «сжимает» часовую историю до пяти минут, при этом вызывая те же эмоции — всего за один вечер можно успеть пустить слезу на драме и вдоволь посмеяться на черной комедии.
МТС еженедельно составляет индекс цифровой активности городов-миллионников, основанный на обезличенных больших данных. Так, с началом самоизоляции в апреле жители Краснодара стали «ходить» в онлайн-кинотеатры в четыре раза чаще, чем обычно. Наибольший всплеск на тот момент демонстрировали только образовательные платформы.
Интересно, что в июне, сразу после отмены карантина, краснодарцы вышли на улицы и массово поехали за город. Желающих сидеть дома и проводить время онлайн стало меньше. Но уже в августе этот рост прекратился, а популярность телесмотрения онлайн почти вернулась на карантинный уровень — по причине все еще закрытых кинотеатров.
Все, кто не смог попасть на фестиваль уличного кино в Краснодаре, могут посмотреть короткометражки из конкурсной программы в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Там же находятся фильмы-победители прошлых лет.