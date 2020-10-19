Публика решает. Краснодарцы отдали голоса за лучшие короткометражные фильмы

В краснодарском Центре современного искусства «Типография» 15, 16 и 18 октября прошел фестиваль уличного кино. Традиционно мероприятие проводят в два последних месяца лета, однако из-за пандемии организаторам пришлось сдвинуть сроки. Событие ежегодно посещают сотни зрителей, желающих познакомиться с работами начинающих и подающих большие надежды режиссеров. В этом году на фестивале побывала и журналист портала Юга.ру. Площадкой для фестиваля уличного кино ЦСИ «Типография» выбран неслучайно — это место буквально пропитано искусством и тягой к прекрасному. Особым украшением стали работы художников и скульпторов — через два дня в рамках фестиваля состоялся аукцион современного искусства MOST, где все эти экспонаты были проданы. В первый вечер фестиваля прошел пресс-показ для представителей местных СМИ, блогеров и фотографов — им представили четыре короткометражные ленты. В предвкушении показа гости обсуждали новости культуры и искусства, фотографировались на фоне картин и скульптур, снимали истории для инстаграма и просто общались в теплой дружеской атмосфере.

После небольшого рассказа организаторов о фестивале и его особенностях на проекторе появилось название первой короткометражки — «Интересное кино». Она участвовала в основной конкурсной программе, и особенное настроение придало присутствие на показе режиссера и сценариста фильма Араика Крпояна. Во время просмотра ленты зрители не сдерживали эмоций, а после — увлеченно общались с автором и задавали ему вопросы. Интересовались не только бюджетом и спонсорами, но и тем, как удалось привлечь в картину известного актера Владимира Стеклова, что послужило источником вдохновения и какую мысль хотел донести режиссер. Кто-то увидел в картине отсылку к фильму «Бумер», кому-то сюжет напомнил британский сериал «Голяк». Но многие сошлись во мнении о том, что у российского кино совершенно точно есть будущее.

Араик Крпоян

Своими впечатлениями о фестивале с журналистом портала Юга.ру поделился и сам автор «Интересного кино». Араик Крпоян рассказал, что такой формат дает возможность режиссеру видеть настоящую реакцию на свое творение: «Киносмотров в России существует огромное количество, но мало тех, в которых стоит участвовать и пробовать себя. Фестиваль уличного кино входит в этот короткий список. Его особенность в том, что можно сразу понять, нравится твоя работа зрителю или нет. Конечно, профессиональное мнение экспертов важно, но оно всегда субъективное. А здесь победителя определяют голосованием зрителей, их взгляд объективный».

Фестиваль уличного кино существует с 2014 года. Шесть лет назад авторы проекта решили: долой закрытые кинотеатры, билеты и конкурсное жюри. Преодолевая тысячи километров и посещая сотни городов, они бесплатно показывали российский короткий метр в самых разных местах — на набережных, площадях и даже на крышах домов. И везде находили благодарного зрителя — за годы существования фестиваля его участниками стали более 1 млн человек из 840 городов и населенных пунктов России и мира. В 2020 году фестиваль проходил в седьмой раз. С августа по октябрь короткий метр молодых перспективных режиссеров посмотрели жители более чем 600 населенных пунктов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Уфа, Якутск и другие города, включая Краснодар.

Анна Якименко

«В этом году фестиваль удалось провести благодаря платформе МТС ТВ — нашему генеральному партнеру. Если бы не МТС ТВ, зрители, вероятно, не смогли бы увидеть все эти фильмы», — рассказала Юга.ру организатор фестиваля уличного кино Анна Якименко. Принципиальное отличие фестиваля уличного кино от других подобных смотров — отсутствие жюри. Фильм-победитель выбирают зрители, голосуя за понравившуюся ленту светом фонариков и телефонов. За каждым таким «светлячком» — объективное мнение и свободный выбор. Голоса собирают по всей стране, и на торжественной церемонии закрытия в конце сезона объявляют ленту-победителя. В этом году ее автор получит 1,5 млн рублей на «упаковку» полнометражного дебюта. Итоги подведут в конце октября, когда фильмы покажут во всех запланированных населенных пунктах.