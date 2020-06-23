За свои 55 лет Валерий Меладзе тысячу раз обрывал провода. А что вы знаете о главном романтике российской эстрады?

Вся Россия

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23 июня 2020 года исполняется 55 лет российскому певцу Валерию Меладзе. Его песни знают наизусть, их регулярно исполняют в караоке, они слышны почти из каждого кафе в Геленджике в летний сезон. Специально для поклонников Валерия Меладзе Юга.ру подготовили тест о нем

Спасибо, что прошли наш тест!

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За свои 55 лет Валерий Меладзе тысячу раз обрывал провода. А что вы знаете о главном романтике российской эстрады?

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За свои 55 лет Валерий Меладзе тысячу раз обрывал провода

А что вы знаете о главном романтике российской эстрады?

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