Ленин для души, Тупак эпохи Возрождения, «Чеченские истории». Кого собрал аукцион современного искусства MOST в Краснодаре

— Это такое движение навстречу, как говорят американцы, let’s meet in the middle. Наша извечная борьба с художниками, которые пытаются заработать и ставят высокие цены. Художник хочет много, мы хотим мало. Мы уговариваем давать стартовую цену как можно ниже. Аукцион — это способ продвинуть себя как художника, получить сцену, с которой может начаться дальнейшее признание. И на мой взгляд, лучше ставить низкую стартовую цену — если произведение срезонирует с большим количеством зрителей, то цена абсолютно точно вырастет. У нас было несколько таких примеров, тот же Михаил Смаглюк, чья работа продалась в несколько раз дороже [картина «Блеск решений» была продана на зимних торгах 2014 года за 360 тыс. рублей, более чем в семь раз выше ожидаемого — Юга.ру].

Роман рассказывал, как вместе с MOSTом растут местные художники. За кем из молодых авторов, чьи работы сейчас представлены, надо следить?

— Ну вот Маяна Насыбуллова [серия «Ленин для души» — Юга.ру], она совсем молодая, хотя у нее уже есть послужной список. Она участвовала в триеннале современного искусства в музее «Гараж». Или работа Андрея Сяйлева с этой керамической плиткой [«Черный круг между двух скульптур» — Юга.ру] — тоже очень классный образ, который врезается в память, хотя работа выполнена из абсолютно простых материалов. Андрей из Самары, он сейчас живет в Москве, мне кажется, у него очень большое будущее. Ангелина Меренкова, чей флаг [флаг с вышивкой Red rocket — Юга.ру] висит рядом с картиной Кухаря. Она сейчас учится в Париже на отделении скульптуры и работает с галереей Pop/off/art, ее работы уже отлично продаются.

Молодые нижегородские художники Максим Крылов и Ксюша Ласточка раньше занимались граффити, уличным искусством, а сейчас перешли на более галерейный формат с этими элементами уличного стиля [работы Lovely Heads и The giant isn’t afraid of the only light in the room — Юга.ру]. У них со времен граффити есть своя мифология, свои персонажи.