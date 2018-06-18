В колонии строгого режима в Краснодаре произошел пожар

Краснодарский край

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На территории исправительной колонии строгого режима ИК-14 в станице Елизаветинской в Краснодаре днем 18 июня произошел пожар

По данным источника «Интерфакса» в оперативных службах региона, возгорание произошло около 15 часов. Площадь пожара составила около 400 кв. метров, повреждены хозяйственные постройки и клуб для заключенных. 

Огонь был ликвидирован, погибших и пострадавших, по данным источника, нет.

Официальных комментариев по факту происшествия не поступало.

Краснодар Пожары
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