В колонии строгого режима в Краснодаре произошел пожар

На территории исправительной колонии строгого режима ИК-14 в станице Елизаветинской в Краснодаре днем 18 июня произошел пожар

По данным источника «Интерфакса» в оперативных службах региона, возгорание произошло около 15 часов. Площадь пожара составила около 400 кв. метров, повреждены хозяйственные постройки и клуб для заключенных.

Огонь был ликвидирован, погибших и пострадавших, по данным источника, нет.

Официальных комментариев по факту происшествия не поступало.