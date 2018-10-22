«Компьютер не учит, учит учитель». Что такое «Яндекс.Учебник» и кому он будет полезен

Учителя начальных классов школ Южного федерального округа смогут начать пользоваться новым образовательным продуктом «Яндекс.Учебник». Его создатели утверждают, что с ним учителя будут тратить на подготовку к урокам в восемь раз меньше времени, чем раньше.

Наталья Чеботарь

О планах на ближайшее будущее порталу Юга.ру рассказала Наталья Чеботарь, директор по исследованиям и коммуникациям с профессиональным сообществом проекта «Яндекс.Учебник».

На IX Фестивале науки юга России вы объявили о сотрудничестве с Южным федеральным университетом. Это значит, что за работу с учителями в школах будет отвечать университет? — Вместе с ЮФУ мы в ближайшее время разработаем программу апробации «Яндекс.Учебника» в регионе. Скоро на сайте университета появится информация о том, как подать заявку на участие. Мы планируем совместные мероприятия, на которых методисты, учителя, студенты и преподаватели педагогических направлений смогут попробовать новый инструмент, и будем приглашать заинтересовавшихся учителей на мастер-классы и семинары. Как устроен «Яндекс.Учебник» и для кого он предназначен? — «Яндекс.Учебник» — это сервис, позволяющий учителю начальных классов улучшить работу c заданиями для учеников. Мы собрали традиционные задачи, которые все хорошо помнят из детства: найти ошибки в тексте или сказать, какое число нужно умножить на 8, чтобы получилось 32. Теперь они даются на онлайн-сервисе, и система проверяет их автоматически. Учитель, придя домой, смотрит, как ученики справились с домашней работой и на что именно стоит обратить внимание на следующем уроке. А ребенок не только сразу видит, правильно ли он решил задачу, но и может поработать со своими ошибками, потренироваться на других примерах.

Как с помощью вашего проекта автоматизируется образовательный процесс? Какое это будет иметь значение для учителей? — Есть такое понятие actionable insights — это информация, которая дает основания для действий, позволяет сделать следующий шаг. Автоматизация не только избавляет от траты времени на рутинные задачи, но и предоставляет наглядные данные, которые помогают быстрее принимать качественные обоснованные решения. Как обычно организована работа учителя начальной школы? Учитель несколько часов в день проверяет тетради, а затем еще какое-то время готовит план следующих уроков и материалы для них. Во-первых, это долго, а значительную часть заданий по русскому и математике вполне можно проверить автоматически. Во-вторых, времени на анализ работ учеников часто не остается, но если результаты автопроверки известны сразу, то и решения для следующего урока можно принимать не на глазок, а точно понимая, где слабые места класса и как дети усвоили материал. В-третьих, учитель обычно создает усредненный урок или ориентируется на более успешных учеников. Современные технологии позволяют легко и быстро получать самые разные данные об учениках, задавать разные задания разным детям, формировать индивидуальную траекторию и раз за разом повышать личные результаты каждого ребенка.

Сейчас в мире существует множество приложений, которые призваны помочь ученикам в освоении школьных предметов и получении новых знаний. Вы же создали сервис, который помогает учителям. С какими проблемами сегодня сталкиваются учителя и как их можно решить с помощью технических разработок? — Одна из главных проблем учителя — это нехватка времени. Наша команда спросила 3500 педагогов из разных регионов, сколько часов у них уходит на подготовку к урокам, и выяснила, что 48% учителей тратят на нее более двух часов. Проверка домашних работ, составление планов, подбор упражнений для контрольных и проверочных, создание новых заданий на дом — эти типичные задачи, возникающие при подготовке к уроку, можно сделать в «Яндекс.Учебнике» примерно за 15 минут. Этому способствует автоматическая проверка и аналитические инструменты: преподаватель может в режиме реального времени следить за тем, как дети выполняют на сервисе задания по русскому языку и математике, и делать выводы, кому нужно помочь, а кому нужно дать больше самостоятельности в освоении материала.

Сегодня нет проблемы получить знания, огромное количество информации находится в открытом онлайн-доступе. Поэтому учитель уже не является единственным ее источником для учеников. Как новые технологии меняют стиль преподавания? — Гранит науки, и это особенно видно в начальной школе, не всем дается с одинаковой легкостью. Да, много информации лежит в открытом доступе, но только человек может научить другого человека анализировать информацию, выделять главное, развивать, например, чувство языка. В связи с этим меняется роль учителя: он уже не столько воспринимается как источник знаний, сколько становится проводником в современном информационном потоке, учит детей, как отделять важное от неважного, распознавать правду и вымысел с помощью новых технологий в обучении.