РЖД анонсировали новый рейс турпоезда «Рица» из Москвы в Абхазию

Новый рейс туристического поезда «Рица» отправится из Москвы в октябре и проследует через курортные города юга России

РЖД анонсировали новый рейс поезда «Рица» из Москвы в Абхазию, который состоится 9 октября. Поезд отправится из столицы и проследует через Новороссийск, Гагру, Сухум, Сочи и Ростов-на-Дону. Время в пути составит семь дней туда и обратно. В программе маршрута — знакомство с основными достопримечательностями курортов.

В Новороссийске туристы прогуляются по набережной, увидят крейсер-музей «Михаил Кутузов», а также посетят винодельческий комплекс Chateau Pinot и продегустируют напитки и улиток. Далее участники отправятся в центр винного туризма «Абрау-Дюрсо».

На следующий день туристы приедут в Гагру, где посетят пасеку, Голубое озеро, водопады, Юпшарский каньон, дачу Сталина и озеро Рицу. В Сухуме туристов ждет экскурсия по городу, посещение центрального рынка и ботанического сада, Новоафонской пещеры и Новоафонского монастыря, дегустация блюд абхазской кухни. Далее участники отправятся в Сочи, где самостоятельно распорядятся временем.