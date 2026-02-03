РЖД анонсировали новый рейс турпоезда «Рица» из Москвы в Абхазию
Новый рейс туристического поезда «Рица» отправится из Москвы в октябре и проследует через курортные города юга России
РЖД анонсировали новый рейс поезда «Рица» из Москвы в Абхазию, который состоится 9 октября. Поезд отправится из столицы и проследует через Новороссийск, Гагру, Сухум, Сочи и Ростов-на-Дону. Время в пути составит семь дней туда и обратно. В программе маршрута — знакомство с основными достопримечательностями курортов.
В Новороссийске туристы прогуляются по набережной, увидят крейсер-музей «Михаил Кутузов», а также посетят винодельческий комплекс Chateau Pinot и продегустируют напитки и улиток. Далее участники отправятся в центр винного туризма «Абрау-Дюрсо».
На следующий день туристы приедут в Гагру, где посетят пасеку, Голубое озеро, водопады, Юпшарский каньон, дачу Сталина и озеро Рицу. В Сухуме туристов ждет экскурсия по городу, посещение центрального рынка и ботанического сада, Новоафонской пещеры и Новоафонского монастыря, дегустация блюд абхазской кухни. Далее участники отправятся в Сочи, где самостоятельно распорядятся временем.
Из Ростова и Краснодара отправится туристический поезд в Домбай:
В последний день туристы прибудут в Ростов-на-Дону. Там путешественников ждет обзорная экскурсия по городу, знакомство с историей донского казачества, экскурсия в «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник» или посещение культурно-выставочного центра «Донская Казачья гвардия».
В состав туристического поезда входят вагоны люкс, СВ и купе, вагон-душ, вагон-спа, ресторан с баром, караоке.
Полная стоимость тура, включающего экскурсии, дегустации и другие тематические мероприятия, составляет 63 тыс. рублей. Однако можно выбрать билет с полной экскурсией только в одном из пунктов, а в других отдохнуть самостоятельно. Отдельно Новороссийск обойдется в 24 900 рублей, Гагра и Сухум — в 12 700 рублей, Сухум и Новый Афон — в 9900 рублей, Ростов-на-Дону — в 15 500 рублей. Стоимость указана при покупке на сайте — в поезде цена будет выше.
Билетов в продаже еще нет — они появятся за 90 суток до даты отправления.
Как писали Юга.ру, с 20 января для въезда в Абхазию и другие страны детям нужен загранпаспорт.