«Галерее Ларина» — 10 лет. Вспоминаем, чем проект запомнился Краснодару
В ноябре 2023 года «Галерее Ларина» исполнилось 10 лет. Арт-консультант и магистр истории искусств Ася Большова вспомнила историю галереи.
«Галерее Ларина» — 10 лет. Это большая цифра для краснодарского культурного проекта. Пожалуй, это единственный в Краснодаре проект такого формата, который существует 11-й год.
За 10 лет «Галерея Ларина» сделала более 50 художественных проектов и показала молодых современных художников:
- Дениса Уранова — исследователя современного искусства, сейчас работающего над диссертацией «Кураторский проект как художественный медиум»,
- Алисы Горшениной — участницы Триеннале российского современного искусства, 2020, проекта Новой Третьяковки «А сейчас я расскажу тебе сказку…», 2020, аукциона Vladey,
- Виктора Пономаренко — участника Московской биеннале современного искусства, 2019, аукционов Vladey и Most, в 2020-м вошедшего в топ-35 лучших современных художников по версии 49ART,
- Владимира Омутова — участника программы «СТАРТ» ЦСИ «Винзавод».
Также «Галерея Ларина» открывала выставки мэтров краснодарской арт-сцены: Владимира Мигачева (член Союза художников РФ, награжден дипломами Российской академии художеств, заслуженный художник Республики Северная Осетия — Алания), Игоря Михайленко (член Союза художников РФ и Международной ассоциации изобразительных искусств AIAP UNESCO), Константина Лупанова (автор персональных проектов во Франции и Италии), Эльдара Ганеева (сооснователь арт-группировки «ЗИП» и Краснодарского института современного искусства, награжден премией Кандинского в 2017-м), Галины Хайлу (член Союза художников РФ, номинант на премию Кандинского, 2008).
Именно в «Галерее Ларина» прошла первая персональная выставка Дмитрия Прокоповича («Городские истории», 2016), Тенгиза Шамова («Шамов», 2020), Сергея Матушкина («Заначка», 2020), Анастасии и Дениса Полтинниковых («Лампа», 2020), Анастасии Харченко («Терапия превращения», 2021).
Также в галерее проходили выставки, обращенные к культурному наследию региона: выставка керамики Николая и Эмилии Турковых (2017), проект «1954. Худ.комбинат» (2020) и выставки Эдуарда Нетребко (2020).
«Каждый художник — это маг, живущий на земле»:
На площадке галереи международный фестиваль Photovisa показывал фотографии Йозефа Куделки (2017). Тогда же галерея стала одним из спонсоров показа модного дизайнера Roma Uvarov в гостинице «Централь».
В том же году «Галерея Ларина» стала знакомить учеников лицея № 48 с работами региональных художников в рамках проекта «Школьная галерея» — так школьники познакомились с творчеством Дмитрия Бабенко, Геннадия Кузькина и личной коллекцией советской живописи Татьяны и Михаила Лариных.
В 2017 и 2018 галерея провела распродажи художественных работ в пользу Дмитрия Бабенко (1970-2020), собрав средства на обследование и дорогостоящую операцию художника в Петербурге.
«Вы собрали эту сумму для меня. Операция была оплачена вами за сутки. Собрали больше, я могу теперь получить консультации хороших спецов по меланоме из Питера, теперь меня не смущает необходимость делать КТ и МТР и вероятность повторного визита в онкоцентр в Санкт-Петербурге», — написал художник в соцсетях после сбора в 2018 году.
В 2019-м галерея открыла уникальную для Краснодара выставку «Колдовских художников» (Николай Копейкин, Андрей Кагадеев, Николай Васильев и др.) под кураторством Кирилла Светлякова — кандидата искусствоведения, научного сотрудника ГТГ, лауреата премии Сергея Курёхина (2012) и премии «Инновация» (2021). Тогда зрителям показали живописно-архитектурный объект «Капелла Марксизма», впервые экспонировавшийся на выставке «Карл Маркс навсегда?» в Русском музее в 2018 году.
Также в 2019 году «Галерея Ларина» была включена в сборник проекта НЕМОСКВА (РОСИЗО), посвященный региональным исследованиям.
С 2021 по 2023 год галерея принимала презентации книг издательств «Асебия», «Новое литературное обозрение», «Все свободны» и Individuum.
Некоторые архивные проекты галереи размещены в RAAN — онлайн-каталоге российского современного искусства.