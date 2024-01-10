«Галерее Ларина» — 10 лет. Вспоминаем, чем проект запомнился Краснодару

В ноябре 2023 года «Галерее Ларина» исполнилось 10 лет. Арт-консультант и магистр истории искусств Ася Большова вспомнила историю галереи. «Галерее Ларина» — 10 лет. Это большая цифра для краснодарского культурного проекта. Пожалуй, это единственный в Краснодаре проект такого формата, который существует 11-й год. За 10 лет «Галерея Ларина» сделала более 50 художественных проектов и показала молодых современных художников: Дениса Уранова — исследователя современного искусства, сейчас работающего над диссертацией «Кураторский проект как художественный медиум»,

Алисы Горшениной — участницы Триеннале российского современного искусства, 2020, проекта Новой Третьяковки «А сейчас я расскажу тебе сказку…», 2020, аукциона Vladey,

Виктора Пономаренко — участника Московской биеннале современного искусства, 2019, аукционов Vladey и Most, в 2020-м вошедшего в топ-35 лучших современных художников по версии 49ART,

Владимира Омутова — участника программы «СТАРТ» ЦСИ «Винзавод».

© Фото Лилии Штеклецкой, предоставлено Татьяной Лариной

Также «Галерея Ларина» открывала выставки мэтров краснодарской арт-сцены: Владимира Мигачева (член Союза художников РФ, награжден дипломами Российской академии художеств, заслуженный художник Республики Северная Осетия — Алания), Игоря Михайленко (член Союза художников РФ и Международной ассоциации изобразительных искусств AIAP UNESCO), Константина Лупанова (автор персональных проектов во Франции и Италии), Эльдара Ганеева (сооснователь арт-группировки «ЗИП» и Краснодарского института современного искусства, награжден премией Кандинского в 2017-м), Галины Хайлу (член Союза художников РФ, номинант на премию Кандинского, 2008). Именно в «Галерее Ларина» прошла первая персональная выставка Дмитрия Прокоповича («Городские истории», 2016), Тенгиза Шамова («Шамов», 2020), Сергея Матушкина («Заначка», 2020), Анастасии и Дениса Полтинниковых («Лампа», 2020), Анастасии Харченко («Терапия превращения», 2021). Также в галерее проходили выставки, обращенные к культурному наследию региона: выставка керамики Николая и Эмилии Турковых (2017), проект «1954. Худ.комбинат» (2020) и выставки Эдуарда Нетребко (2020).

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На площадке галереи международный фестиваль Photovisa показывал фотографии Йозефа Куделки (2017). Тогда же галерея стала одним из спонсоров показа модного дизайнера Roma Uvarov в гостинице «Централь». В том же году «Галерея Ларина» стала знакомить учеников лицея № 48 с работами региональных художников в рамках проекта «Школьная галерея» — так школьники познакомились с творчеством Дмитрия Бабенко, Геннадия Кузькина и личной коллекцией советской живописи Татьяны и Михаила Лариных. В 2017 и 2018 галерея провела распродажи художественных работ в пользу Дмитрия Бабенко (1970-2020), собрав средства на обследование и дорогостоящую операцию художника в Петербурге. «Вы собрали эту сумму для меня. Операция была оплачена вами за сутки. Собрали больше, я могу теперь получить консультации хороших спецов по меланоме из Питера, теперь меня не смущает необходимость делать КТ и МТР и вероятность повторного визита в онкоцентр в Санкт-Петербурге», — написал художник в соцсетях после сбора в 2018 году.

Презентация книги Валерия Нугатова «ЕДОДОЙ!». Краснодар, Larina Open Space, 11 сентября 2021 года © Фото Лилии Штеклецкой