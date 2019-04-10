Ирина Аллегрова на концерте в Краснодаре не исполнила «Императрицу» и запретила фотосъемку. Тем, кому это не понравилось, грозят судом
В краснодарском ДС «Олимп» вечером 7 апреля прошел концерт народной артистки России Ирины Аллегровой. После него в социальных сетях началось обсуждение выступления, которое грозит перерасти в судебное разбирательство.
Лазерные указки вместо хитов
Краснодарский паблик «Туподар» на следующий день после выступления опубликовал отзыв девушки, случайно попавшей на концерт. Она рассказала, что зрителям запретили доставать телефоны и снимать шоу, а в случае неповиновения охранники светили в лицо лазерными указками.
«По периметру зала стояли люди с лазерными указками и светили в любого, кто пытался достать просто свой телефон. Если человек еще и смел не сразу спрятать телефон — в него светили сразу несколькими указками. Реально это выглядело очень плохо и отдавало насилием», — сказано в посте.
Девушка осталась недовольна и самим выступлением артистки.
«Вторым обломом была сама концертная программа. Вместо ожидаемых песен нам рассказывали банальщину про женскую судьбу, видимо, петь требовало больших усилий, чем рассказывать всякую ерунду», — добавила зрительница.
Одним из главных разочарований для девушки стало то, что Ирина Аллегрова не исполнила свой хит «Императрица». Вместо этого певица пела новые песни.
«В ходе такого монолога женщина из зала выкрикнула "Императрица", а весь зал зааплодировал. Ирина в грубой форме отбрила эту женщину. В общем, из любимых песен мы услышали только три хита хриплым голосом. Потом Ирина рассказала, что к музыкальной карьере ее вернули три новых автора песен, и сказала, что теперь мы будем слушать только эти шедевры: это что-то типа "Любовь — Дура... Температура" и все в таком примитивном духе. Надо отметить, что музыка звучала так, что голос певицы слышен был только отчасти в припеве», — пожаловалась девушка в посте.
По мнению зрительницы, люди должны были знать об ограничениях в съемке до начала концерта — ведь многие специально нарядились, чтобы оставить себе воспоминание о событии.
«Краснодар не просто провинциальный городок, в котором можно к людям плохо относиться и продавать некачественный продукт. Это неуважение, и должно остаться в прошлом вместе с Ириной, которая этого не поняла», — написала она.
В комментариях многие пользователи встали на сторону девушки. Люди рассказывали о своем неудачном опыте похода на концерт в разные годы.
«Все правильно: дать рекламу концерта по радио именно с песней "Шальная императрица" и нагрубить тем, кто хотел именно эту песню на концерте. Я не поклонница Аллегровой, но моя мама любит. Представляю, если бы я подарила ей билет, а ведь так многие и сделали. С указками это какой-то кибер панк», — написала Любовь Павлиди.
Защитники Аллегровой
Пост «Туподара» набрал более 300 комментариев и 1,3 тыс. лайков. О произошедшем также написали некоторые кубанские СМИ, в том числе «Блокнот Краснодар». Однако нашлись и те, кто не согласился с мнением девушки.
Один из положительных комментариев оставили со страницы домашних полуфабрикатов из Майкопа.
«Наша любовь к ней бесконечна.... И мы, именно ее публика, идем и знаем, куда идем. Я сейчас не буду писать, почему не берет цветы, почему не фоткается. "Аллегрята" это все знают. Мы идем слушать, а не для сэлфи. Да, хочу. Да, просто мечтаю сфоткаться именно с ней, мечтаю об этом 26 лет и буду ходить, пока не добьюсь этого, но это другая история...», — сказано в комментарии.
Сначала запись в защиту артистки у себя в инстаграме опубликовала телеведущая телеканала «Кубань 24» Екатерина Славянская, которая смогла лично пообщаться с певицей. По ее мнению, Аллегрова — «мудрая и честная женщина, которая не любит социальные сети». По той же причине она не хочет, чтобы ее шоу снимали, и предупреждает об этом заранее. Кроме того, по словам Славянской, артистка приехала в Краснодар именно с новой программой и не планировала исполнять «Угонщицу» и «Императрицу».
«Но поколение пепси и смартфонов привыкло смотреть на мир сквозь экран гаджетов. Нарушителей останавливал лазер охранников», — подтвердила действия сотрудников охраны Славянская.
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Развлекай меня, развлекай!!! Именно этого алчет отдельная категория зрителей! И мне стыдно. Такой дикий резонанс вызвал концерт Аллегровой. Дело в том, что народная артистка России не хотела, чтобы на концерте снимали, даже на мобильные телефоны (так происходит в театрах). И об этом несколько раз было сказано. Но поколение пепси и смартфонов привыкло смотреть на мир сквозь экран гаджетов. Нарушителей останавливал лазер охранников. Аллегрова приехала с новой программой. Но кто-то из зрителей выкрикивал "Императрица". Артистка осекла "крикуна". А потом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу объяснила почему не исполняет "Императрицу" и "Угонщицу". Я, конечно же, выросла на этих песнях. Но то, что представила Ирина Александровна на этом концерте - мне близко, и отзывается. Она мудрая женщина, и очень честная. Поэтому это большая журналистская удача - пообщаться с ней. И я надеюсь, что после просмотра этого интервью, кто-нибудь что-то поймет. P. S: не публикую фото, где видно артистку по её личной просьбе. Не любит она соц. сети и лишнее привлечение внимания.
После этого паблику «Туподар» начали приходить сообщения с требованием удалить пост с первым отзывом зрительницы. Человек, который представился сотрудником концертного агентства «Мир», заявил, что девушка лжет и накручивает таким образом себе подписчиков. По его словам, директор Ирины Аллегровой будет готовить иск в суд. В доказательство неизвестные прислали ссылку на пост телеведущей Славянской.
Издание «Блокнот Краснодар» выпустило публикацию, в которой организаторы мероприятия называют концерт «достаточно успешным» и утверждают, что заранее предупреждали зрителей о запрете съемки. «Что же касается лазерных указок у охранников, они действительно были. По словам организаторов, они, возможно, и "гуляли" по залу, но в глаза зрителям никто не светил, так как снимающих концерт не было», — утверждается в материале. В комментарии онлайн-СМИ «Новая Кубань» представитель организатора выразился так: «Мне позвонила Ирина Александровна и поблагодарила за свет, звук и организационную работу. Какие впечатления у зрителей, меня мало волнует».
Комментарий организаторов
Старший администратор концертного агентства «Мир», представившийся как Евгений, рассказал порталу Юга.ру, что с ними связывался директор Ирины Аллегровой. По его словам, певица впервые за 10 лет попросила поблагодарить краснодарских организаторов за слаженную работу и качество звука. Он подтвердил, что представители певицы готовят иск в суд против паблика «Туподар» и зрительницы Яны. По их мнению, авторы распространили клевету, а также нарушили закон об авторских правах.
Он добавил, что всего на концерт продали примерно 2 тыс. билетов. Их стоимость составляла от 2 до 8 тыс. рублей.
На своей странице в инстаграме Ирина Аллегрова после концерта опубликовала видео, на котором зал поет ее песню «Странник».
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