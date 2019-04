Ирина Аллегрова на концерте в Краснодаре не исполнила «Императрицу» и запретила фотосъемку. Тем, кому это не понравилось, грозят судом

View this post on Instagram

Развлекай меня, развлекай!!! Именно этого алчет отдельная категория зрителей! И мне стыдно. Такой дикий резонанс вызвал концерт Аллегровой. Дело в том, что народная артистка России не хотела, чтобы на концерте снимали, даже на мобильные телефоны (так происходит в театрах). И об этом несколько раз было сказано. Но поколение пепси и смартфонов привыкло смотреть на мир сквозь экран гаджетов. Нарушителей останавливал лазер охранников. Аллегрова приехала с новой программой. Но кто-то из зрителей выкрикивал "Императрица". Артистка осекла "крикуна". А потом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу объяснила почему не исполняет "Императрицу" и "Угонщицу". Я, конечно же, выросла на этих песнях. Но то, что представила Ирина Александровна на этом концерте - мне близко, и отзывается. Она мудрая женщина, и очень честная. Поэтому это большая журналистская удача - пообщаться с ней. И я надеюсь, что после просмотра этого интервью, кто-нибудь что-то поймет. P. S: не публикую фото, где видно артистку по её личной просьбе. Не любит она соц. сети и лишнее привлечение внимания.