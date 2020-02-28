Туристическая Чечня: прекрасные виды и развитая мобильная связь

Юга.ру
Мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В феврале МТС провела большую пресс-конференцию, посвященную развитию туризма в Чечне и тому, какую роль в этом играет качество связи.

По данным оператора за 2019 год, чаще всего в регион приезжают жители соседнего Дагестана и Краснодарского края. Рейтинг зарубежных стран, граждане которых посещали Чечню в этот период, возглавляют Нидерланды и Австрия.

Осенью 2019 года МТС первым из операторов обеспечила связью «четвертого поколения» одну из главных природных достопримечательностей Чечни — высокогорное озеро Кезеной-Ам. К сети высокоскоростного интернета МТС подключился и «Ведучи» — всесезонный курорт на высокогорье Чечни. Сеть LTE также запущена в большинстве сел горных районов республики — в Веденском, Итум-Калинском и Шатойском.

За последний год сеть 4G МТС в Чечне выросла в пять раз — уже 90% населенных пунктов республики покрыто 4G. В среднем жители Чечни используют в три раза больше интернет-трафика, чем абоненты МТС других регионов.

Фотокорреспондент Юга.ру Елена Синеок лично проверила мобильный интернет в разных населенных пунктах республики и привезла из поездки большой репортаж, фото смотрите ниже.

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