Обломки дрона упали на частный дом в Северской: пострадали шестеро, среди них ребенок

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Ночная атака БПЛА в Северском районе: ранены три человека, на предприятии в Ильском — пожар

16 ноября оперативный штаб Кубани сообщил, что фрагменты БПЛА упали в станице Северской на территории частного дома. По официальной информации, пострадали три человека, в том числе ребенок. Всех доставили в больницу — им оказывают необходимую помощь.

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По данным главы Северского района Алексея Чеверева, постарадали шесть человек, включая ребенка. Он заявил, что атаку дронов отражали больше пяти часов.

В поселке Ильском загорелось одно из предприятий. На местах во всех случаях работают оперативные и специальные службы.

Как писали Юга.ру, в результате атаки беспилотников в ночь на 15 ноября в Ростовской области повреждены участок трассы и электроподстанции. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Пожары Происшествия СВО Северский район

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