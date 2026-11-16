Обломки дрона упали на частный дом в Северской: пострадали шестеро, среди них ребенок
Ночная атака БПЛА в Северском районе: ранены три человека, на предприятии в Ильском — пожар
16 ноября оперативный штаб Кубани сообщил, что фрагменты БПЛА упали в станице Северской на территории частного дома. По официальной информации, пострадали три человека, в том числе ребенок. Всех доставили в больницу — им оказывают необходимую помощь.
По данным главы Северского района Алексея Чеверева, постарадали шесть человек, включая ребенка. Он заявил, что атаку дронов отражали больше пяти часов.
В поселке Ильском загорелось одно из предприятий. На местах во всех случаях работают оперативные и специальные службы.
Как писали Юга.ру, в результате атаки беспилотников в ночь на 15 ноября в Ростовской области повреждены участок трассы и электроподстанции. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.