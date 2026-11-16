Обломки дрона упали на частный дом в Северской: пострадали шестеро, среди них ребенок

Ночная атака БПЛА в Северском районе: ранены три человека, на предприятии в Ильском — пожар

16 ноября оперативный штаб Кубани сообщил , что фрагменты БПЛА упали в станице Северской на территории частного дома. По официальной информации, пострадали три человека, в том числе ребенок. Всех доставили в больницу — им оказывают необходимую помощь.

По данным главы Северского района Алексея Чеверева, постарадали шесть человек, включая ребенка. Он заявил, что атаку дронов отражали больше пяти часов.

В поселке Ильском загорелось одно из предприятий. На местах во всех случаях работают оперативные и специальные службы.