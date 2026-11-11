В центре Нальчика открылся иммерсивный световой маршрут

В Нальчике на аллее Олимпийской славы открылся иммерсивный световой маршрут «185 шагов в будущее». Проект Сбера, объединивший региональную самобытность, историю Сбера и современные технологии, приурочен к 185-летию банка.

Маршрут знакомит жителей и гостей Нальчика с историей Кабардино-Балкарии и России — от момента основания Сбера в 1841 году до наших дней. В визуальном повествовании представлены знакомые образы республики: гора Эльбрус, памятники «Древо жизни» и «Навеки с Россией», выдающиеся поэты Кайсын Кулиев и Али Шогенцуков. Отдельные экспозиции посвящены национальному эпосу и традиционным танцам народов республики.

Световая экспозиция работает ежедневно в вечернее время до 30 ноября.

Как рассказала Управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка Залина Бейтуганова, световой маршрут — это новый опыт городской среды и современный способ осмысления истории: «В этом году в честь 185-летия Сбера мы решили объединить культурное и историческое наследие республики и технологии будущего в единую галерею под открытым небом. Каждый вечер пространство аллеи будет превращаться в иммерсивный световой путь, где архитектура, знаковые события и культурный код говорят на языке света».