«Роза Хутор» стал полигоном для юных географов: как прошел практический тур олимпиады MY-GEO 2026

Школьники из десяти стран измеряли реки и читали ландшафт в горах Сочи

Всесезонный горный курорт «Роза Хутор» выступил партнером Международной молодежной олимпиады по географии (MY-GEO 2026) и принял у себя её практический тур. Организатором состязания выступает федеральная территория «Сириус». Задача практического этапа — проверить и развить у школьников навыки комплексной оценки территории: умение замечать изменения ландшафта, определять потенциальные риски, в том числе паводковые, и предлагать меры по защите населённых пунктов.

Полевые исследования начались в Роза Долине, на набережной реки Мзымты, на высоте 560 метров над уровнем моря. Школьники провели гидрологические и метеорологические наблюдения: измерили глубину и скорость течения реки, а по этим показателям рассчитали расход воды — объём, который проходит через поперечное сечение русла за единицу времени. С помощью термогигрометра, метеостанции и анемометра участники определили температуру и влажность воздуха, атмосферное давление и скорость ветра.

Сопоставляя показания приборов с результатами визуальных наблюдений, участники получили комплексное представление о природных условиях исследуемой территории. Эти данные легли в основу оценки её особенностей и потенциальных рисков.

Среди заданий были и нестандартные — демонстрирующие междисциплинарный и пространственный характер современной географии.

«Например, ребятам понравилось задание, где нужно было рассчитать индекс стоимости чашки кофе в зависимости от удаленности от канатных дорог курорта. Такие задачи отлично иллюстрируют географический процесс: география изучает любое явление в пространстве», — рассказал первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества, член жюри MY GEO 2026 Илья Гуров.