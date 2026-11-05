«Роза Хутор» стал полигоном для юных географов: как прошел практический тур олимпиады MY-GEO 2026
Школьники из десяти стран измеряли реки и читали ландшафт в горах Сочи
Всесезонный горный курорт «Роза Хутор» выступил партнером Международной молодежной олимпиады по географии (MY-GEO 2026) и принял у себя её практический тур. Организатором состязания выступает федеральная территория «Сириус». Задача практического этапа — проверить и развить у школьников навыки комплексной оценки территории: умение замечать изменения ландшафта, определять потенциальные риски, в том числе паводковые, и предлагать меры по защите населённых пунктов.
Полевые исследования начались в Роза Долине, на набережной реки Мзымты, на высоте 560 метров над уровнем моря. Школьники провели гидрологические и метеорологические наблюдения: измерили глубину и скорость течения реки, а по этим показателям рассчитали расход воды — объём, который проходит через поперечное сечение русла за единицу времени. С помощью термогигрометра, метеостанции и анемометра участники определили температуру и влажность воздуха, атмосферное давление и скорость ветра.
Сопоставляя показания приборов с результатами визуальных наблюдений, участники получили комплексное представление о природных условиях исследуемой территории. Эти данные легли в основу оценки её особенностей и потенциальных рисков.
Среди заданий были и нестандартные — демонстрирующие междисциплинарный и пространственный характер современной географии.
«Например, ребятам понравилось задание, где нужно было рассчитать индекс стоимости чашки кофе в зависимости от удаленности от канатных дорог курорта. Такие задачи отлично иллюстрируют географический процесс: география изучает любое явление в пространстве», — рассказал первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества, член жюри MY GEO 2026 Илья Гуров.
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Исследования продолжились в горах курорта «Роза Хутор». Школьники отправились на пешеходный маршрут «Озерный траверс» на высоте 1100 метров в Горной Олимпийской деревне. Здесь команды снова проводили измерения и работали с приборами, применяя полученные навыки в новых высотных и ландшафтных условиях.
Полевой этап оставил у участников олимпиады яркие впечатления. Арифа Атик Мим из Бангладеш, завоевавшая по итогам MY-GEO 2026 серебряную медаль, отметила: поездка стала для нее возможностью не только проверить знания, но и познакомиться с культурой других стран.
«Всегда мечтала посещать другие страны, чтобы изучать разные культуры и благодаря олимпиаде осуществила мечту. На турах встретила много новых людей, познакомилась с их культурами, многому научилась. Пожалуй, особенно хорош был практический тур, в частности, полевой этап. Мы узнали много нового о реках, мостах, прекрасной олимпийской деревне. Это не моя личная медаль — она для моей страны. Я представляла здесь свою страну», — поделилась Арифа Атик Мим.
Практический тур завершился камеральным этапом. Школьники обработали и систематизировали собранные данные, проанализировали информацию и представили результаты исследований в наглядной форме.
В состав международного жюри MY-GEO 2026 вошли специалисты из России, Китая и Индии. Они оценивали знания и практические навыки участников, организацию олимпиады и прозрачность конкурсных процедур.
Первое место в командном зачете Международной молодежной олимпиады по географии заняли российские школьники. Они же завоевали все золотые медали индивидуального первенства. Второе место разделили сборные Бангладеш и Абхазии, третье — Приднестровья, Италии и Пакистана.
Всего в индивидуальном зачёте вручили 32 награды. Их получили школьники из десяти стран. Абсолютным победителем олимпиады стал россиянин Сергей Дудин.
Как писали Юга.ру, курорт «Роза Хутор» готовится к международному этапу по фрирайду.