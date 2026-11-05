«Роза Хутор» стал полигоном для юных географов: как прошел практический тур олимпиады MY-GEO 2026

Реклама ООО "Роза Хутор" ИНН: 7702347870 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jzJN
Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

  • © Фото предоставлено АНО «Медиадом «Сириус»
    © Фото предоставлено АНО «Медиадом «Сириус»

Школьники из десяти стран измеряли реки и читали ландшафт в горах Сочи

Всесезонный горный курорт «Роза Хутор» выступил партнером Международной молодежной олимпиады по географии (MY-GEO 2026) и принял у себя её практический тур. Организатором состязания выступает федеральная территория «Сириус». Задача практического этапа — проверить и развить у школьников навыки комплексной оценки территории: умение замечать изменения ландшафта, определять потенциальные риски, в том числе паводковые, и предлагать меры по защите населённых пунктов.

Полевые исследования начались в Роза Долине, на набережной реки Мзымты, на высоте 560 метров над уровнем моря. Школьники провели гидрологические и метеорологические наблюдения: измерили глубину и скорость течения реки, а по этим показателям рассчитали расход воды — объём, который проходит через поперечное сечение русла за единицу времени. С помощью термогигрометра, метеостанции и анемометра участники определили температуру и влажность воздуха, атмосферное давление и скорость ветра.

Сопоставляя показания приборов с результатами визуальных наблюдений, участники получили комплексное представление о природных условиях исследуемой территории. Эти данные легли в основу оценки её особенностей и потенциальных рисков.

Среди заданий были и нестандартные — демонстрирующие междисциплинарный и пространственный характер современной географии.

«Например, ребятам понравилось задание, где нужно было рассчитать индекс стоимости чашки кофе в зависимости от удаленности от канатных дорог курорта. Такие задачи отлично иллюстрируют географический процесс: география изучает любое явление в пространстве», — рассказал первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества, член жюри MY GEO 2026 Илья Гуров.

Семейный отдых в горах станет дешевле:

Исследования продолжились в горах курорта «Роза Хутор». Школьники отправились на пешеходный маршрут «Озерный траверс» на высоте 1100 метров в Горной Олимпийской деревне. Здесь команды снова проводили измерения и работали с приборами, применяя полученные навыки в новых высотных и ландшафтных условиях.

Полевой этап оставил у участников олимпиады яркие впечатления. Арифа Атик Мим из Бангладеш, завоевавшая по итогам MY-GEO 2026 серебряную медаль, отметила: поездка стала для нее возможностью не только проверить знания, но и познакомиться с культурой других стран.

«Всегда мечтала посещать другие страны, чтобы изучать разные культуры и благодаря олимпиаде осуществила мечту. На турах встретила много новых людей, познакомилась с их культурами, многому научилась. Пожалуй, особенно хорош был практический тур, в частности, полевой этап. Мы узнали много нового о реках, мостах, прекрасной олимпийской деревне. Это не моя личная медаль — она для моей страны. Я представляла здесь свою страну», — поделилась Арифа Атик Мим.

Практический тур завершился камеральным этапом. Школьники обработали и систематизировали собранные данные, проанализировали информацию и представили результаты исследований в наглядной форме.

В состав международного жюри MY-GEO 2026 вошли специалисты из России, Китая и Индии. Они оценивали знания и практические навыки участников, организацию олимпиады и прозрачность конкурсных процедур.

Первое место в командном зачете Международной молодежной олимпиады по географии заняли российские школьники. Они же завоевали все золотые медали индивидуального первенства. Второе место разделили сборные Бангладеш и Абхазии, третье — Приднестровья, Италии и Пакистана.

Всего в индивидуальном зачёте вручили 32 награды. Их получили школьники из десяти стран. Абсолютным победителем олимпиады стал россиянин Сергей Дудин.

Как писали Юга.ру, курорт «Роза Хутор» готовится к международному этапу по фрирайду.

Дети Образование Роза Хутор Сочи

Новости

Губернатор Ростовской области заявил о риске потерять портовую отрасль региона
Мошенники в «Mаксе»выманивают личные данные от имени депутата Госдумы от Кубани
Дагестан стал лидером антирейтинга по размеру пенсий в России
В Краснодаре проезд на трех автобусных маршрутах подорожает до 61 рубля
В армавирском рехабе пациентке насильно удалили селезенку. Полиция проводит проверку
Аэропорт Анапы готов возобновить работу — гендиректор «Аэродинамики»

Лента новостей

Набеги, малярия и «дух раздельности». Как столицу Кубани несколько раз хотели перенести из Екатеринодара
Вчера, 11:00
Набеги, малярия и «дух раздельности». Как столицу Кубани несколько раз хотели перенести из Екатеринодара
«Нас не услышали власти»
2 ноября, 17:17
«Нас не услышали власти»
Суд встал на сторону мэрии Краснодара в споре о храме на набережной ЮМР
Хэллоуин после отбоя
31 октября, 08:00
Хэллоуин после отбоя
Как советские дети пугали друг друга задолго до тыкв

Реклама на сайте