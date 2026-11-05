Семейный отдых в горах станет дешевле: «Роза Хутор» запускает акцию со 100% скидкой для детей

Юные гости до 13 лет смогут пользоваться услугами «Роза Хутор» в зимнем сезоне со 100% скидкой. С 1 декабря 2026 года по 29 апреля 2027 года курорт даст детям полную скидку на проживание, ски-пассы, прокат, занятия в горнолыжной школе и другие услуги.

Акция «Детям — горы в подарок» рассчитана на семьи с детьми до 13 лет включительно. Ее задача — поддержать семьи и помочь людям вести здоровый образ жизни, а также сделать семейный отдых в горах доступнее.

«Роза Хутор» — курорт для всей семьи. Мы хотим, чтобы зимний отдых в горах был доступен как можно большему числу гостей, поэтому в новом сезоне дети до 13 лет включительно отдыхают у нас со 100% скидкой. В программу входит всё самое важное: от проживания в отелях и питания до катания по трассам и занятия в горнолыжной школе. Ребенок сможет посетить детский клуб, каток, музей археологии, прокатиться на тюбинге в Горной Олимпийской деревне», — рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «Роза Хутор» Григорий Ботвинин.