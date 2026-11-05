Семейный отдых в горах станет дешевле: «Роза Хутор» запускает акцию со 100% скидкой для детей
С 1 декабря «Роза Хутор» обнулит цены для детей: проживание, ски-пассы, прокат и школа — за счет курорта
Юные гости до 13 лет смогут пользоваться услугами «Роза Хутор» в зимнем сезоне со 100% скидкой. С 1 декабря 2026 года по 29 апреля 2027 года курорт даст детям полную скидку на проживание, ски-пассы, прокат, занятия в горнолыжной школе и другие услуги.
Акция «Детям — горы в подарок» рассчитана на семьи с детьми до 13 лет включительно. Ее задача — поддержать семьи и помочь людям вести здоровый образ жизни, а также сделать семейный отдых в горах доступнее.
«Роза Хутор» — курорт для всей семьи. Мы хотим, чтобы зимний отдых в горах был доступен как можно большему числу гостей, поэтому в новом сезоне дети до 13 лет включительно отдыхают у нас со 100% скидкой. В программу входит всё самое важное: от проживания в отелях и питания до катания по трассам и занятия в горнолыжной школе. Ребенок сможет посетить детский клуб, каток, музей археологии, прокатиться на тюбинге в Горной Олимпийской деревне», — рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «Роза Хутор» Григорий Ботвинин.
Пять наград за один вечер:
Чтобы поучаствовать в программе, нужно забронировать проживание для взрослого в отелях курорта, которые участвуют в акции, через любой канал — сайт курорта, сайты отелей, туроператора, онлайн-платформы или напрямую в гостинице. При этом все дети до 13 лет включительно, отдыхающие вместе со взрослыми, получают большой набор услуг со 100% скидкой: размещение в отеле, питание согласно бронированию, ски-пассы или прогулочные билеты на канатные дороги на весь период отдыха (по числу ночей проживания), для детей от трех лет — посещение детского клуба, групповое занятие в горнолыжной школе «Роза Хутор» и аренду горнолыжного снаряжения, проход на каток с арендой коньков, спуск на горном тюбинге, посещение Музея археологии и участие в игре «Сотвори свои миры». С условиями акции можно познакомиться на сайте курорта.
Акция «Детям — горы в подарок» продолжает инициативы курорта по развитию активного образа жизни в стране. Уже второй сезон будет действовать детский абонемент «Горный кристалл»: он включает 5 дней катания на «Роза Хутор» и 10 дней на одном из 12 домашних курортов — от Санкт-Петербурга до Сахалина. Кроме того, на курорте открыт «Снежный класс» — совместный проект «Роза Хутор» и федеральной территории «Сириус» по обучению школьников катанию на горных лыжах; предполагается, что в зимнем сезоне 26/27 программа будет расширена.
Сезон катания на «Роза Хутор» в этом году планируют открыть 18 декабря, но точную дату определят в зависимости от погоды — прежде всего от того, когда установится стабильный снежный покров. Гостям по традиции будет доступна одна из самых больших зон катания в стране — 105 километров трасс разной сложности: от новичков до опытных райдеров. На «Роза Хутор» открыто более 20 отелей, работает 8 пунктов проката, которые предоставляют более 4000 комплектов оборудования.
Как писали Юга.ру, курорт «Роза Хутор» готовится к международному этапу по фрирайду.