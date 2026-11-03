Проекты ГК ТОЧНО «Патрики» и «Первое место» стали победителями премии от «Авито Недвижимости»

Жилой район «Патрики» получил награду в номинации «Желанный проект» в категории бизнес-класса, а «Первое место» — в номинации «Выбор молодежи». Победителей определяли на основе аналитики платформы с аудиторией 40 млн пользователей и реального клиентского опыта.

Организаторы «Формулы доверия» анализировали просмотры жилых комплексов, добавления в избранное, обращения к застройщикам, отзывы жителей, качество работы отделов продаж и соблюдение сроков ввода домов в эксплуатацию.



«Мы оценивали не единичный показатель, а устойчивую динамику и смотрели на совокупность сигналов: сохраняют ли карточку ЖК в избранное, возвращаются ли к ней повторно и переходят ли к контактам девелопера. Так мы видим интерес, который не гаснет после первого клика», — рассказал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Организаторы премии отмечают, что сегодня при выборе квартиры покупатели оценивают совокупность параметров: планировку квартиры, расположение жилого комплекса, инфраструктуру, общественные пространства, доступность повседневных услуг и подход девелопера к развитию территории.