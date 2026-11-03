Проекты ГК ТОЧНО «Патрики» и «Первое место» стали победителями премии от «Авито Недвижимости»

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • ЖК «Патрики» — победитель в номинации «Желанный проект», бизнес-класс © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    ЖК «Патрики» — победитель в номинации «Желанный проект», бизнес-класс © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Два проекта девелопера были отмечены на премии «Формула доверия», организованной «Авито Недвижимостью»

Жилой район «Патрики» получил награду в номинации «Желанный проект» в категории бизнес-класса, а «Первое место» — в номинации «Выбор молодежи». Победителей определяли на основе аналитики платформы с аудиторией 40 млн пользователей и реального клиентского опыта.

Организаторы «Формулы доверия» анализировали просмотры жилых комплексов, добавления в избранное, обращения к застройщикам, отзывы жителей, качество работы отделов продаж и соблюдение сроков ввода домов в эксплуатацию.

«Мы оценивали не единичный показатель, а устойчивую динамику и смотрели на совокупность сигналов: сохраняют ли карточку ЖК в избранное, возвращаются ли к ней повторно и переходят ли к контактам девелопера. Так мы видим интерес, который не гаснет после первого клика», — рассказал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Организаторы премии отмечают, что сегодня при выборе квартиры покупатели оценивают совокупность параметров: планировку квартиры, расположение жилого комплекса, инфраструктуру, общественные пространства, доступность повседневных услуг и подход девелопера к развитию территории.

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Эту логику отражает концепция «Патриков». ГК ТОЧНО развивает проект на территории бывшего завода «Краснодарсельмаш» по принципу ревитализации: сохраняет элементы промышленного прошлого и интегрирует их в современную городскую среду. Комплекс объединит пять кварталов и десять домов от 5 до 18 этажей. Проектом предусмотрено три детсада на 800 мест, школа на 1550 учеников и частная гимназия «Эрудит» на 700 мест.

Более 30% территории будет отведено под прогулочные пространства и общественные зоны. В проекте появится гранд-аллея с ресторанами и магазинами, а также многофункциональный центр «ЦЕХ».

  • ЖК «Первое место» — победитель в номинации «Выбор молодежи» © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    ЖК «Первое место» — победитель в номинации «Выбор молодежи» © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Еще один победитель премии — ЖК «Первое место» в Краснодаре — получил награду в номинации «Выбор молодежи». Комплекс занимает более 71 га и включает 18 кварталов и 31 дом. Он станет основной частью проекта «Новый Краснодар».

В «Первом месте» ГК ТОЧНО создает полноценную инфраструктуру для жизни. Здесь предусмотрены шесть детсадов и две школы на 2800 учеников. Один детсад на 250 мест и школа на 1100 учеников уже работают. Также в проекте появятся детская и взрослая поликлиники. В комплексе обустроят зеленые дворы без машин, детские и спортивные площадки, теннисные корты и более 8 км велодорожек. Центральным прогулочным маршрутом станет пешеходный бульвар «Круг семьи» длиной 1,5 км. Архитектурной доминантой района будет храм в честь иконы Божьей Матери «Знамение» с библиотекой, колокольней и коммерческой галереей.

Как писали Юга.ру, девелопер ТОЧНО и Точно ДОБРО открыли в КубГТУ образовательное пространство для будущих специалистов.

Благоустройство ГК ТОЧНО Жилье Инфраструктура Краснодар Недвижимость общество Строительство

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