Авито Путешествия: 94% бронирований для длительных осенних поездок приходится на квартиры
Россияне бронируют квартиры для длительного отдыха осенью в среднем на 7 дней
Авито Путешествия проанализировал спрос на аренду посуточного жилья для поездок продолжительностью от четырех ночей в октябре и ноябре 2026 года. Большинство бронирований приходится на квартиры, а загородное жилье выбирают лишь в 6% случаев.
Как выяснили эксперты сервиса, квартиры для длительных поездок бронируют в среднем на 7 дней для двух человек. Чаще всего выбирают:
- однокомнатные квартиры (44% в общем объеме спроса на этот тип жилья),
- студии (30%)
- двухкомнатные варианты (22%).
Средняя стоимость аренды квартиры составляет 3400 рублей в сутки, при этом снять однокомнатную квартиру или студию можно примерно по одной цене — около 3000 рублей.
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Растущий спрос на аренду квартир на длительный срок эксперты объясняют тем, что на неторопливый осмотр достопримечательностей или знакомство с природой регионов требуется несколько дней. Наиболее заметный рост спроса на посуточную аренду квартиры зафиксирован в следующих городах:
- Сергиевом Посаде +49%,
- Йошкар-Оле +43%,
- Петрозаводске +24%,
- Владикавказе +23%,
- Красноярске +22%,
- Элисте +22%,
- Нижнем Новгороде +21%,
- Владимире +20%,
- Барнауле +20%,
- Абакане +17%.
Хотя загородные дома на продолжительные поездки выбирают реже квартир, спрос на этот сегмент остается стабильным. Наиболее заметный рост спроса на такие объекты зафиксирован в пяти регионах :
- Владимирской области +52%,
- Татарстане +48%,
- Псковской области +43%,
- Башкортостане +40%,
- Карачаево-Черкесии +39%.
Чаще всего путешественники останавливаются в домах и коттеджах — на них суммарно приходится 89% спроса в сегменте загородного жилья. При этом в текущем сезоне втрое выросла доля гостевых домов, которые вышли на третье место по востребованности. Дома снимают в среднем на 6 дней для компании из 4 человек. Средняя стоимость составляет 7900 рублей в сутки. Наиболее доступными форматами стали дачи и гостевые дома.
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«Длительные осенние поездки становятся разнообразнее: спрос распределяется как между крупными культурными центрами и курортами, так и между небольшими городами и загородными локациями. Различаются и сценарии отдыха: для поездок вдвоем на неделю чаще выбирают квартиры, а для компаний от четырех человек — загородные дома», — комментирует коммерческий директор Авито Путешествий Владислава Сакина.
Как писали Юга.ру, аренда квартир в Краснодаре подешевела на 11% — это самое заметное снижение цен в России.