Авито Путешествия: 94% бронирований для длительных осенних поездок приходится на квартиры

Вся Россия

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  • © Фото fxquadro с сайта https://www.magnific.com
    © Фото fxquadro с сайта https://www.magnific.com

Россияне бронируют квартиры для длительного отдыха осенью в среднем на 7 дней

Авито Путешествия проанализировал спрос на аренду посуточного жилья для поездок продолжительностью от четырех ночей в октябре и ноябре 2026 года. Большинство бронирований приходится на квартиры, а загородное жилье выбирают лишь в 6% случаев.

Как выяснили эксперты сервиса, квартиры для длительных поездок бронируют в среднем на 7 дней для двух человек. Чаще всего выбирают:

  • однокомнатные квартиры (44% в общем объеме спроса на этот тип жилья), 
  • студии (30%)
  • двухкомнатные варианты (22%).

Средняя стоимость аренды квартиры составляет 3400 рублей в сутки, при этом снять однокомнатную квартиру или студию можно примерно по одной цене — около 3000 рублей.

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Растущий спрос на аренду квартир на длительный срок эксперты объясняют тем, что на неторопливый осмотр достопримечательностей или знакомство с природой регионов требуется несколько дней. Наиболее заметный рост спроса на посуточную аренду квартиры зафиксирован в следующих городах:

  • Сергиевом Посаде +49%,
  • Йошкар-Оле +43%,
  • Петрозаводске +24%,
  • Владикавказе +23%,
  • Красноярске +22%,
  • Элисте +22%,
  • Нижнем Новгороде +21%,
  • Владимире +20%,
  • Барнауле +20%,
  • Абакане +17%.

Хотя загородные дома на продолжительные поездки выбирают реже квартир, спрос на этот сегмент остается стабильным. Наиболее заметный рост спроса на такие объекты зафиксирован в пяти регионах : 

  • Владимирской области +52%, 
  • Татарстане +48%, 
  • Псковской области +43%, 
  • Башкортостане +40%, 
  • Карачаево-Черкесии +39%.

Чаще всего путешественники останавливаются в домах и коттеджах — на них суммарно приходится 89% спроса в сегменте загородного жилья. При этом в текущем сезоне втрое выросла доля гостевых домов, которые вышли на третье место по востребованности. Дома снимают в среднем на 6 дней для компании из 4 человек. Средняя стоимость составляет 7900 рублей в сутки. Наиболее доступными форматами стали дачи и гостевые дома.

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«Длительные осенние поездки становятся разнообразнее: спрос распределяется как между крупными культурными центрами и курортами, так и между небольшими городами и загородными локациями. Различаются и сценарии отдыха: для поездок вдвоем на неделю чаще выбирают квартиры, а для компаний от четырех человек — загородные дома», — комментирует коммерческий директор Авито Путешествий Владислава Сакина.

Как писали Юга.ру, аренда квартир в Краснодаре подешевела на 11% — это самое заметное снижение цен в России.

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