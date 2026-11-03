Авито Путешествия: 94% бронирований для длительных осенних поездок приходится на квартиры

Россияне бронируют квартиры для длительного отдыха осенью в среднем на 7 дней

Авито Путешествия проанализировал спрос на аренду посуточного жилья для поездок продолжительностью от четырех ночей в октябре и ноябре 2026 года. Большинство бронирований приходится на квартиры, а загородное жилье выбирают лишь в 6% случаев.

Как выяснили эксперты сервиса, квартиры для длительных поездок бронируют в среднем на 7 дней для двух человек. Чаще всего выбирают:

однокомнатные квартиры (44% в общем объеме спроса на этот тип жилья),

студии (30%)

двухкомнатные варианты (22%).

Средняя стоимость аренды квартиры составляет 3400 рублей в сутки, при этом снять однокомнатную квартиру или студию можно примерно по одной цене — около 3000 рублей.