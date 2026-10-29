Премия «Заслуженно» отметит лучших агентов и агентства недвижимости
Премия от Авито Недвижимости призвана сделать профессиональный вклад агентов заметнее для участников рынка
Авито Недвижимость запускает премию «Заслуженно» для агентов и агентств недвижимости. Она отметит профессионалов, которые эффективно работают с клиентами: публикуют качественные и актуальные объявления, оперативно отвечают на обращения и помогают покупателям и продавцам пройти путь от первого контакта до следующего шага в сделке.
В премии предусмотрены номинации, которые оценят разные стороны профессиональной работы:
- В категориях «Профи рынка вторичной недвижимости» и «Профи загородного рынка» будет учитываться, насколько эффективно объявления специалистов привлекают покупателей и помогают перейти от обращения к просмотру, встрече или другому следующему шагу.
- «Золотой стандарт качества» отметит тех, кто стабильно поддерживает высокий уровень сервиса: размещает исключительно актуальные объявления с достоверной информацией, реальными ценами и оперативно отвечает на звонки и сообщения покупателей.
- Отдельные номинации предусмотрены для участников партнерских сервисов «Комфортная сделка» и «Новостройки для агентов» — в них учтут результаты работы внутри соответствующих сервисов за 2026 год.
Чтобы результаты участников основных номинаций были сопоставимыми, их разделят по масштабу работы на три лиги («Эксперты», «Лидеры» и «Титаны») и пять географических групп (столицы, Юг и Кавказ, Поволжье, Центр и Северо-Запад, а также Урал, Сибирь и Восток).
Отдельная номинация «Герой рынка» покажет ту часть профессии, которую невозможно оценить только по данным платформы — здесь агенты смогут рассказать о самой сложной или необычной сделке из своей практики. Для участия необходимо самостоятельно подать историю в любом из доступных форматов. Победителя определит жюри премии.
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Предварительный рейтинг премии будет опубликован 11 ноября на сайте премии. Далее позиции участников будут регулярно обновляться и могут меняться до завершения премии. Каждый месяц профессионалы будут получать информацию о своих результатах и рекомендации по работе с объявлениями и обращениями, которые помогут повысить эффективность работы на площадке — а значит, и шансы на победу.
Участники, вошедшие в топ-10 своих номинаций, получат статус финалистов, специальный значок в профиле на Авито Недвижимости и электронный диплом. Победителям вручат именной диплом, статуэтку и прочие знаки отличия, а также — в зависимости от номинации — другие призы, среди которых 100 тысяч бонусов на продвижение. Итоги премии подведут на церемонии награждения в Москве в марте 2027 года.
«Большая часть работы хорошего риелтора обычно остается за кадром: качественно подготовленное объявление, скорость реакции, переговоры, организация просмотров и десятки решений на пути к сделке. «Заслуженно» — наш способ сделать этот профессиональный результат более заметным. Для клиентов премия может стать дополнительным ориентиром при выборе специалиста, а для самих агентов — профессиональным признанием и преимуществом», — отметила коммерческий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Кристина Полникова.
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