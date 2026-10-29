Премия «Заслуженно» отметит лучших агентов и агентства недвижимости

Авито Недвижимость запускает премию «Заслуженно» для агентов и агентств недвижимости. Она отметит профессионалов, которые эффективно работают с клиентами: публикуют качественные и актуальные объявления, оперативно отвечают на обращения и помогают покупателям и продавцам пройти путь от первого контакта до следующего шага в сделке.

В премии предусмотрены номинации, которые оценят разные стороны профессиональной работы:

В категориях «Профи рынка вторичной недвижимости» и «Профи загородного рынка» будет учитываться, насколько эффективно объявления специалистов привлекают покупателей и помогают перейти от обращения к просмотру, встрече или другому следующему шагу.

и будет учитываться, насколько эффективно объявления специалистов привлекают покупателей и помогают перейти от обращения к просмотру, встрече или другому следующему шагу. «Золотой стандарт качества» отметит тех, кто стабильно поддерживает высокий уровень сервиса: размещает исключительно актуальные объявления с достоверной информацией, реальными ценами и оперативно отвечает на звонки и сообщения покупателей.

отметит тех, кто стабильно поддерживает высокий уровень сервиса: размещает исключительно актуальные объявления с достоверной информацией, реальными ценами и оперативно отвечает на звонки и сообщения покупателей. Отдельные номинации предусмотрены для участников партнерских сервисов «Комфортная сделка» и «Новостройки для агентов» — в них учтут результаты работы внутри соответствующих сервисов за 2026 год.

Чтобы результаты участников основных номинаций были сопоставимыми, их разделят по масштабу работы на три лиги («Эксперты», «Лидеры» и «Титаны») и пять географических групп (столицы, Юг и Кавказ, Поволжье, Центр и Северо-Запад, а также Урал, Сибирь и Восток).

Отдельная номинация «Герой рынка» покажет ту часть профессии, которую невозможно оценить только по данным платформы — здесь агенты смогут рассказать о самой сложной или необычной сделке из своей практики. Для участия необходимо самостоятельно подать историю в любом из доступных форматов. Победителя определит жюри премии.