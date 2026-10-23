В Краснодарском крае и Ростовской области заемщики смогли погасить 4,6 тыс. кредитов с помощью страховки

Краснодарский край, Ростовская область

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  • Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Компания СберСтрахование жизни помогла кубанским и донским заемщикам выплатить кредиты на общую сумму 406 млн рублей

За 9 месяцев текущего года компания СберСтрахование жизни в Краснодарском крае и Ростовской области произвела 4,6 тыс. выплат по программам кредитного страхования. На Кубани финансовую поддержку получили 2 тыс. заемщиков на сумму 185 млн рублей, на Дону — 2,6 тыс. заемщиков на сумму 221 млн рублей.

Всего по стране компания направила 6,2 млрд рублей на помощь заемщикам в непредвиденных обстоятельствах (более 70 тыс. выплат). Помимо Ростовской области и Краснодарского края, самые крупные суммы поддержки получили клиенты в Москве (513 млн рублей) и Московской области (291 млн рублей), Башкирии (238 млн рублей), Санкт-Петербурге (189 млн рублей) и Кемеровской области (186 млн рублей).

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«Когда случаются непредвиденные ситуации, важна поддержка и опора, в том числе финансовая. Мы всегда готовы поддержать клиентов и оказать оперативную качественную помощью. СберСтрахование жизни перечисляет выплаты по случаям травмы, болезни или ухода из жизни всего в течение пяти минут с момента подачи онлайн-заявления. ИИ-агент самостоятельно анализирует документы и осуществляет выплату на ваш счет в любое время дня», — рассказала заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

Как писали Юга.ру, Краснодар опустился на три места в рейтинге зарплат, несмотря на рост доходов.

Деньги Краснодар Кредитование Ростовская область Сбербанк Страхование

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