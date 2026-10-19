В ритме города и гармонии с природой. В «Новой Елизаветке» можно купить квартиру со скидкой до 30%

При выборе квартиры современный покупатель все чаще обращает внимание не только на метраж и планировку, но и на качество среды. Важно, чтобы рядом были благоустроенные зеленые зоны и возможность провести время с семьей на свежем воздухе. При этом хочется оставаться в ритме города, не жертвуя ощущением простора и спокойствия.

Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от ИНСИТИ девелопмент предлагает баланс между близостью к природе и городской динамикой. Наличие собственной инфраструктуры делает район полностью автономным, оставляя больше времени на прогулки, активный отдых и общение с близкими. Все необходимое предусмотрено внутри микрорайона: школа на 616 мест в смену, детский сад на 350 мест и спортивные объекты. В скором времени появятся торговый центр, фитнес-клуб и ресторан с видом на озеро.