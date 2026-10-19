В ритме города и гармонии с природой. В «Новой Елизаветке» можно купить квартиру со скидкой до 30%

Реклама ООО "СЗ ИНСИТИ" ИНН: 2311146140 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jfRo
Краснодарский край

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  • Литер 6, 18, 19, 20 © Фото предоставлено пресс-службой СЗ ИНСИТИ
    Литер 6, 18, 19, 20 © Фото предоставлено пресс-службой СЗ ИНСИТИ

В микрорайоне бизнес-класса от ИНСИТИ девелопмент предусмотрена собственная инфраструктура, включая школу, детсад и торговый центр

При выборе квартиры современный покупатель все чаще обращает внимание не только на метраж и планировку, но и на качество среды. Важно, чтобы рядом были благоустроенные зеленые зоны и возможность провести время с семьей на свежем воздухе. При этом хочется оставаться в ритме города, не жертвуя ощущением простора и спокойствия.

Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от ИНСИТИ девелопмент предлагает баланс между близостью к природе и городской динамикой. Наличие собственной инфраструктуры делает район полностью автономным, оставляя больше времени на прогулки, активный отдых и общение с близкими. Все необходимое предусмотрено внутри микрорайона: школа на 616 мест в смену, детский сад на 350 мест и спортивные объекты. В скором времени появятся торговый центр, фитнес-клуб и ресторан с видом на озеро.

На территории площадью 101 га гармонично сочетаются разные форматы жилья — квартиры, таунхаусы и индивидуальные коттеджи. Благодаря продуманной концепции застройки все дома расположены на комфортном расстоянии друг от друга, при этом многоквартирные дома высотой всего четыре этажа построены в отдельной части микрорайона. Пространства во дворах разделены на два уровня: на верхнем — детские площадки и спортивные зоны, на нижнем — крытые парковочные места.

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Этой осенью на квартиры в «Новой Елизаветке» действуют скидки до 30%, и для приобретения доступны студии площадью от 24 м², однокомнатные квартиры от 35 м² и двухкомнатные от 50 м². Дополнительным функциональным пространством, где можно организовать уютную зону отдыха или рабочий кабинет, выступают просторные лоджии.

Подробнее о планировках и скидках можно узнать на сайте ИНСИТИ девелопмент.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открыли дорогу к аэропорту, но с ограничениями.

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