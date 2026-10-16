На премии «Точка зажигания» назвали лидеров среди автомобильных брендов и моделей
В Москве определили победителей автомобильной премии, которую ежегодно проводит Авито Авто
В Москве прошла ежегодная автомобильная премия «Точка зажигания», организованная Авито Авто. Победителей определили в номинациях для автомобилей разных классов и сегментов, а также среди брендов, проектов и событий отрасли. В 22 номинациях результаты получили на основе активности пользователей платформы, еще девять наград присудили экспертное жюри и редакция журнала Авито Авто.
Выбор пользователей
Аналитики изучили активность 34 млн пользователей Авито Авто: просмотры объявлений, добавления в избранное и контакты с продавцами. На основе этих данных определили наиболее востребованные автомобильные бренды и модели:
Седаны и лифтбеки
- Малый класс, масс-маркет — LADA Iskra
- Малый средний класс, масс-маркет — Belgee S50
- Средний класс, масс-маркет — Changan UNI-V
- Средний класс, премиум-сегмент — Hongqi H5
- Представительский класс — Hongqi Guoya
Кроссоверы
- Малый класс, масс-маркет — TENET T4L
- Малый средний класс, масс-маркет — TENET PLUS L6
- Средний класс, масс-маркет — Jetour T1
- Средний класс, премиум-сегмент — VOLGA K50
- Большой класс, премиум-сегмент — Esteo V27
Рамные внедорожники
- Большой класс — HAVAL H9
- Средний класс — KGM Rexton
Минивэны
- Масс-маркет — JAC RF8
- Премиум-сегмент — GAC M8
Пикапы
- FOTON Tunland V9
Гибриды
- Малый средний класс, масс-маркет — Evolute i-Space
- Средний класс, премиум-сегмент — Voyah Free
- Большой класс, премиум-сегмент — Deepal G318
- Представительский сегмент — Esteo Exlantix ET8
Электромобили
- Малый класс, масс-маркет — Evolute i-Joy
- Средний класс, масс-маркет — UMO 5
- Большой класс, премиум-сегмент — Avatr 12
Выбор профессионального жюри
25 представителей автомобильной отрасли оценили бренды, проекты и события, которые внесли заметный вклад в развитие рынка:
- Зеленый бренд года — Evolute
- Городской бренд года — TENET
- Внедорожный бренд года — Tank
- Цифровой бренд года — Avatr
- Премиальный бренд года — Li Auto
- Дебют года — VOLGA
- Событие года — Запуск производства LADA Azimut
Выбор редакции журнала Авито Авто
Редакция отметила два проекта, которые выделились своими решениями и подходом к развитию автомобильной индустрии:
- Обновление года среди модельных линеек российских брендов — «Москвич»
- Новая мобильность — «Атом»
Первая премия «Точка зажигания» стала площадкой для объединения интересов покупателей, автомобильных брендов и профессионального сообщества. Данные платформы позволяют увидеть, какие автомобили действительно привлекают внимание аудитории, а экспертная оценка помогает определить решения и инициативы, способные повлиять на дальнейшее развитие отрасли.
«Мы анализируем огромный массив информации: какие машины люди рассматривают, с чем сравнивают, какие предложения сохраняют и по каким объявлениям связываются с продавцами. Сочетание глубокой аналитики и понимания потребностей всех участников рынка позволяет нам видеть не только текущие предпочтения аудитории, но и более широкие отраслевые тенденции», — отметил директор бизнес-направления «Новые автомобили» в Авито Никита Ивахненко.
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