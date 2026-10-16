На премии «Точка зажигания» назвали лидеров среди автомобильных брендов и моделей

В Москве прошла ежегодная автомобильная премия «Точка зажигания», организованная Авито Авто. Победителей определили в номинациях для автомобилей разных классов и сегментов, а также среди брендов, проектов и событий отрасли. В 22 номинациях результаты получили на основе активности пользователей платформы, еще девять наград присудили экспертное жюри и редакция журнала Авито Авто.

Выбор пользователей

Аналитики изучили активность 34 млн пользователей Авито Авто: просмотры объявлений, добавления в избранное и контакты с продавцами. На основе этих данных определили наиболее востребованные автомобильные бренды и модели:

Седаны и лифтбеки

Малый класс, масс-маркет — LADA Iskra

Малый средний класс, масс-маркет — Belgee S50

Средний класс, масс-маркет — Changan UNI-V

Средний класс, премиум-сегмент — Hongqi H5

Представительский класс — Hongqi Guoya

Кроссоверы

Малый класс, масс-маркет — TENET T4L

Малый средний класс, масс-маркет — TENET PLUS L6

Средний класс, масс-маркет — Jetour T1

Средний класс, премиум-сегмент — VOLGA K50

Большой класс, премиум-сегмент — Esteo V27

Рамные внедорожники

Большой класс — HAVAL H9

Средний класс — KGM Rexton

Минивэны

Масс-маркет — JAC RF8

Премиум-сегмент — GAC M8

Пикапы

FOTON Tunland V9

Гибриды

Малый средний класс, масс-маркет — Evolute i-Space

Средний класс, премиум-сегмент — Voyah Free

Большой класс, премиум-сегмент — Deepal G318

Представительский сегмент — Esteo Exlantix ET8

Электромобили