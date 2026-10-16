На премии «Точка зажигания» назвали лидеров среди автомобильных брендов и моделей

Вся Россия

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  • © Фото Максима Ковалевича, предоставлено Авито
    © Фото Максима Ковалевича, предоставлено Авито

В Москве определили победителей автомобильной премии, которую ежегодно проводит Авито Авто

В Москве прошла ежегодная автомобильная премия «Точка зажигания», организованная Авито Авто. Победителей определили в номинациях для автомобилей разных классов и сегментов, а также среди брендов, проектов и событий отрасли. В 22 номинациях результаты получили на основе активности пользователей платформы, еще девять наград присудили экспертное жюри и редакция журнала Авито Авто.

Выбор пользователей

Аналитики изучили активность 34 млн пользователей Авито Авто: просмотры объявлений, добавления в избранное и контакты с продавцами. На основе этих данных определили наиболее востребованные автомобильные бренды и модели:

Седаны и лифтбеки

  • Малый класс, масс-маркет — LADA Iskra
  • Малый средний класс, масс-маркет — Belgee S50
  • Средний класс, масс-маркет — Changan UNI-V
  • Средний класс, премиум-сегмент — Hongqi H5
  • Представительский класс — Hongqi Guoya

Кроссоверы

  • Малый класс, масс-маркет — TENET T4L
  • Малый средний класс, масс-маркет — TENET PLUS L6
  • Средний класс, масс-маркет — Jetour T1
  • Средний класс, премиум-сегмент — VOLGA K50
  • Большой класс, премиум-сегмент — Esteo V27

Рамные внедорожники

  • Большой класс — HAVAL H9
  • Средний класс — KGM Rexton

Минивэны

  • Масс-маркет — JAC RF8
  • Премиум-сегмент — GAC M8

Пикапы

  • FOTON Tunland V9

Гибриды

  • Малый средний класс, масс-маркет — Evolute i-Space
  • Средний класс, премиум-сегмент — Voyah Free
  • Большой класс, премиум-сегмент — Deepal G318
  • Представительский сегмент — Esteo Exlantix ET8

Электромобили

  • Малый класс, масс-маркет — Evolute i-Joy
  • Средний класс, масс-маркет — UMO 5
  • Большой класс, премиум-сегмент — Avatr 12

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Выбор профессионального жюри

25 представителей автомобильной отрасли оценили бренды, проекты и события, которые внесли заметный вклад в развитие рынка:

  • Зеленый бренд года — Evolute
  • Городской бренд года — TENET
  • Внедорожный бренд года — Tank
  • Цифровой бренд года — Avatr
  • Премиальный бренд года — Li Auto
  • Дебют года — VOLGA
  • Событие года — Запуск производства LADA Azimut

Выбор редакции журнала Авито Авто

Редакция отметила два проекта, которые выделились своими решениями и подходом к развитию автомобильной индустрии:

  • Обновление года среди модельных линеек российских брендов — «Москвич»
  • Новая мобильность — «Атом»

Первая премия «Точка зажигания» стала площадкой для объединения интересов покупателей, автомобильных брендов и профессионального сообщества. Данные платформы позволяют увидеть, какие автомобили действительно привлекают внимание аудитории, а экспертная оценка помогает определить решения и инициативы, способные повлиять на дальнейшее развитие отрасли.

«Мы анализируем огромный массив информации: какие машины люди рассматривают, с чем сравнивают, какие предложения сохраняют и по каким объявлениям связываются с продавцами. Сочетание глубокой аналитики и понимания потребностей всех участников рынка позволяет нам видеть не только текущие предпочтения аудитории, но и более широкие отраслевые тенденции», — отметил директор бизнес-направления «Новые автомобили» в Авито Никита Ивахненко.

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