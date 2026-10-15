Игристому из Ростовской области — 240 лет: Сбер показал журналистам полный цикл производства
«Цимлянские вина» отмечают 240 лет со дня производства первой бутылки игристого вина
Завод «Цимлянские вина» — одно из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла, расположенное в Ростовской области, — в этом году отмечает 240-летний юбилей. В честь знаменательной даты Сбер организовал пресс-тур, в котором журналисты познакомились с этапами создания игристого цимлянского вина, посетили первую производственную площадку, а также попробовали свои силы в сабраже*.
История предприятия уходит корнями в 1786 год, когда казаки станицы Цимлянской начали производить игристое вино. Первый цех по переработке винограда был основан в начале XX века, а в 1932 году появился Цимлянский виноградный совхоз. Во время войны завод был разрушен, но производство продолжалось под открытым небом — вплоть до открытия современного предприятия.
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«В 2019 году для нас началась новая эпоха: мы обновили оборудование, восстановили виноградники, заложили более 250 га посадок, расширили коллектив, — рассказывает генеральный директор АО «Цимлянские вина» Аскер Хапаев. — Затем открылись для туристов, а позже — реконструировали дегустационный зал с музейной зоной. Мы не только сохранили репутационный капитал бренда, но и продолжаем делать все для того, чтобы местные жители могли по-настоящему гордиться «Цимлянскими винами».
Сегодня «Цимлянские вина» по праву считаются визитной карточкой Ростовской области. Бренд выпускает 17 коллекций, в которые входит более 80 наименований тихих и игристых вин, а также успешно представляет регион на российских и международных конкурсах. Площадь собственных виноградопригодных земель составляет 1666 га, из которых плодоносит 584,6 га — на них выращивают более 24 сортов винограда.
«Наши виноградники расположены на северной границе промышленного виноградарства России, которая относится к зоне экстремального виноделия. В этих краях бывает жаркое, засушливое лето и холодные, малоснежные зимы, а период для вегетации лозы короткий. Но благодаря трудностям, которые преодолевает виноград в процессе роста и созревания, вина получают уникальные органолептические характеристики», — добавляет Аскер Хапаев.
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На заводе применяются все современные технологии производства тихих и игристых вин: Шарма-Мартинотти, классический метод шампануа, а также старые традиционные казачьи методы производства игристых, разработанные еще в XVIII веке. При этом завод идет в ногу со временем, следит за трендами виноградарства и виноделия, при необходимости модернизирует производственные мощности, а также является участником эногастрономического маршрута «Долина Дона». В планах на будущее — создать туристический комплекс на берегу Цимлянского водохранилища.
Большую роль в успешной работе аграриев играет банковская поддержка. По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Константина Бугрима, к октябрю кредитный портфель АПК в регионе превысил 50 млрд рублей, из них 21 млрд рублей — льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты: «Поддержка АПК — стратегический приоритет для Сбера. Мы помогаем аграриям получать льготное финансирование, проводить безналичные платежи, предоставляем цифровые сервисы, чтобы управлять хозяйством было удобно даже в удаленных уголках области. В рамках этой работы мы финансируем и винодельческие хозяйства. Для региона это важная часть сельского хозяйства: виноградники формируют уникальный агроландшафт, дают работу сотням людей в малых станицах, ежегодно притягивают тысячи туристов. Мы гордимся тем, что можем быть частью этого развития».
* Эффектная техника открывания бутылки игристого вина ударом сабли.
Как писали Юга.ру, в Абрау-Дюрсо разрешили всем желающим собирать оставшийся виноград.