Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,2 раза

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,2 раза по итогам 9 месяцев 2026 года — до 32,3 млрд рублей

Ипотечный портфель Уралсиба вырос со 152,2 млрд рублей (на 1 октября 2025 года) до 165,9 млрд рублей (на 1 октября 2026 года).

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Основной рост в этот период происходил за счет кредитования по собственным программам банка. Его объем за девять месяцев вырос более чем в 1,4 раза по сравнению с сопоставимым периодом 2025 года — до 23,2 млрд рублей. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья. 

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб принял участие в конференции Президентской академии для студентов.

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