МегаФон разогнал интернет в Туапсинском районе до 100 Мбит/с

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы МегаФона
    © Фото пресс-службы МегаФона

МегаФон обновил сеть в Туапсе и прибрежных поселках

Жители и гости Туапсинского района получили более быстрый мобильный интернет. МегаФон построил здесь новые объекты связи и обновил уже работающую инфраструктуру, благодаря чему максимальная скорость теперь достигает 100 Мбит/с.

Работы затронули Туапсе, поселок Горный, село Ольгинка, Пляхо и Новомихайловский. Инженеры расширили покрытие и емкость сети, задействовав средние и высокие диапазоны частот. Это позволило увеличить пропускную способность и эффективнее распределять нагрузку — теперь даже в часы пикового спроса можно спокойно пользоваться онлайн-сервисами, переписываться в мессенджерах и загружать контент.

Обновления коснулись жилых кварталов прибрежной зоны, объектов размещения туристов, железнодорожной станции «Туапсе-Пассажирская» и участков трассы А-147, соединяющей курортные территории с Краснодаром и Сочи.

МегаФон ускорил интернет на трассе М-4 «Дон»:

Аналитики оператора выяснили, что самый большой поток туристов здесь пришелся на июль и сентябрь. В это время в Туапсинский район приезжали жители Волгоградской, Самарской, Астраханской, Саратовской и Нижегородской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Москвы. А самыми активными интернет-пользователями оказались гости из более удалённых регионов — Мурманской и Калининградской областей, а также Камчатского края.

«Мы последовательно развиваем сеть на черноморском и азовском побережьях Краснодарского края, уделяя особое внимание территориям с высоким туристическим потоком. Ранее работы по улучшению связи прошли на побережье Азовского моря, в частности на Таманском полуострове и в Темрюкском районе. Теперь усилили инфраструктуру в Туапсинском районе, чтобы жители и гости курортов могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами в поездках и во время отдыха», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Как писали Юга.ру, в сентябре МегаФон включил 5G в Краснодаре.

Интернет МегаФон Мобильная связь Связь Технологии Туапсинский район

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