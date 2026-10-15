МегаФон разогнал интернет в Туапсинском районе до 100 Мбит/с

Жители и гости Туапсинского района получили более быстрый мобильный интернет. МегаФон построил здесь новые объекты связи и обновил уже работающую инфраструктуру, благодаря чему максимальная скорость теперь достигает 100 Мбит/с.

Работы затронули Туапсе, поселок Горный, село Ольгинка, Пляхо и Новомихайловский. Инженеры расширили покрытие и емкость сети, задействовав средние и высокие диапазоны частот. Это позволило увеличить пропускную способность и эффективнее распределять нагрузку — теперь даже в часы пикового спроса можно спокойно пользоваться онлайн-сервисами, переписываться в мессенджерах и загружать контент.

Обновления коснулись жилых кварталов прибрежной зоны, объектов размещения туристов, железнодорожной станции «Туапсе-Пассажирская» и участков трассы А-147, соединяющей курортные территории с Краснодаром и Сочи.