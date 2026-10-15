Проект «Сапсаны Уралсиба» назван одним из лучших в России

Проект «Сапсаны Уралсиба» стал лауреатом программы «Лучшие социальные проекты России» — 2026 в категории «Экологические проекты и инициативы»

Экспертный совет премии отобрал проекты, продемонстрировавшие наиболее заметные результаты в сфере корпоративной социальной ответственности. Всего в 2026 году на победу в премии претендовали более 700 корпоративных инициатив, из них в финальный список вошли 99 компаний в 42 номинациях — с проектами, которые смогли выделиться своим подходом к решению социальных задач. Проект «Сапсаны Уралсиба» банк реализует ежегодно на протяжении последних восьми лет в Республике Башкортостан. Семейство краснокнижных соколов-сапсанов каждую весну возвращаются на крышу высотного здания офиса Уралсиба в центре Уфы, выбрав для гнездования небольшой технический выступ. С 2019 года банк ведет круглосуточную онлайн-трансляцию о их жизни. Зрители в «прямом эфире» в течение 2 — 2,5 месяцев наблюдают процесс насиживания кладки, появление птенцов и их первые попытки «встать на крыло». Трансляции много просмотров и получают отклики ученых-орнитологов из разных стран мира.

Сотрудники Уралсиба подготовят места гнездования, чтобы птицам и их потомству было комфортно в течение всего сезона, следят за работой онлайн‑камер, взаимодействуют с учеными-орнитологами, обеспечивая им доступ для наблюдения и кольцевания птенцов, а также проводят информационное освещение проекта. Всего с 2019 года в семействе соколов появилось на свет и получило свои именные кольца 17 птенцов. За это время вокруг трансляции сформировалось сообщество единомышленников. Многие возвращаются к просмотру каждый год, вместе наблюдают за взрослением птенцов и переживают за их судьбу. Также записи онлайн-трансляции просматривают орнитологи Москвы и Екатеринбурга и включают итоги наблюдений в свои научные работы. Программа «Лучшие социальные проекты России» в 2026 году проводится в 14-й раз. Организатор — группа компаний SP Group. В состав экспертного совета программы входят представители бизнеса, государственных и общественных структур.

Как писали Юга.ру, Уралсиб принял участие в конференции Президентской академии для студентов.