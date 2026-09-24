«THC энерго Кубань» рекомендует передать показания до изменения тарифов
В российских регионах с 1 октября пройдет плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги
С 1 октября 2026 года в Краснодарском крае, Республике Адыгея и на федеральной территории Сириус начнут действовать новые тарифы на электрическую энергию для населения.
Размер платы зависит от объема потребления электроэнергии. Диапазоны потребления учитывают объем используемой электроэнергии по соответствующим тарифам при расчете платы за ресурс.
Для городских жителей установлены следующие тарифы:
- 1-й диапазон — 8,31 руб. за 1 кВт·ч,
- 2-й диапазон — 11,70 руб. за 1 кВт·ч,
- 3-й диапазон — 17,84 руб. за 1 кВт·ч.
Для жителей сельской местности и домов с электроотоплением и электроплитами применяются следующие тарифы:
- 1-й диапазон — 5,83 руб. за 1 кВт·ч,
- 2-й диапазон — 8,20 руб. за 1 кВт·ч,
- 3-й диапазон —17,84 руб. за 1 кВт·ч.
Чтобы сентябрьское потребление электроэнергии было рассчитано по действующим тарифам, «THC энерго Кубань» рекомендует передать показания индивидуальных приборов учета до 25 сентября 2026 года через личный кабинет или мобильное приложение.
Как писали Юга.ру, с 1 октября в Краснодарском крае плата за коммунальные услуги вырастет почти на 10%.