«THC энерго Кубань» рекомендует передать показания до изменения тарифов

В российских регионах с 1 октября пройдет плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги

С 1 октября 2026 года в Краснодарском крае, Республике Адыгея и на федеральной территории Сириус начнут действовать новые тарифы на электрическую энергию для населения.

Размер платы зависит от объема потребления электроэнергии. Диапазоны потребления учитывают объем используемой электроэнергии по соответствующим тарифам при расчете платы за ресурс.