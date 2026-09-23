«Роза Хутор» — лучший в индустрии туризма. Курорт взял премию «Экспортер года» и нарастил приток иностранных гостей

Наличие прямого авиасообщения с государствами Персидского залива способствует росту интереса к российскому горному курорту со стороны туристов из арабских стран. Для них «Роза Хутор» становится альтернативой традиционным направлениям отдыха — таким как оманский Салал, турецкий Трабзон и курорты Грузии.

В 2025 году число иностранных туристов на «Роза Хутор» увеличилось на 60% относительно 2024-го. Победа в номинации «Индустрия туризма» стала результатом системной работы курорта по развитию экспорта туристических услуг.

Горный курорт «Роза Хутор» получил всероссийскую премию «Экспортер года. Сделано в России». Курорт одержал победу в номинации «Индустрия туризма», подтвердив тем самым лидерство по въездному турпотоку и развитию инфраструктуры для зарубежных гостей среди других туристских объектов страны.

По данным собственного опроса «Роза Хутор», 93% гостей из стран Персидского залива выразили желание вернуться на российский курорт. Среди главных факторов его привлекательности они называют мягкий климат без изнуряющей жары, чистый горный воздух, разнообразную гастрономию и развитую инфраструктуру.

Курорт развивает сервисы с учетом языковых и культурных особенностей гостей. В частности, версия сайта курорта доступна на английском и арабском языках, а новости и актуальная информация представлены в веб-интерфейсе на английском, арабском и китайском. В ключевых зонах «Роза Хутор» работает система нейросетевого перевода, поддерживающая 10 языков, — она помогает гостям общаться с сотрудниками курорта без языковых барьеров. Карта курорта переведена на английский и арабский языки и содержит информацию о ресторанах с блюдами, соответствующими запросам гостей из стран Персидского залива. Отель «Эрбелия от Васта» одним из первых в России получил сертификат Роскачества Muslim Friendly, подтвердив соответствие стандартам приема гостей из арабских стран.

«Роза Хутор» последовательно развивает присутствие на международных туристических рынках, представляя возможности курорта на ключевых зарубежных площадках, в том числе в составе объединенного бренда Discover Russia. В январе курорт посетили представители двух туристических ассоциаций Турции. В ходе визита обсуждались перспективы развития организованного туризма и возможности включения «Роза Хутор» в программы для турецких путешественников.

По итогам 2025 года количество иностранных гостей на «Роза Хутор» увеличилось на 60% — до более чем 14,3 тысячи человек против 9,2 тысячи в 2024-м. Весной 2026-года война в Персидском заливе затормозила этот рост на несколько месяцев: это вызвало и повышение цен на авиатопливо, и изменение и удорожание маршрутов, так как небо над Аравийским полуостровом и Ираном тогда оставалось закрытым достаточно долго. Постепенно, с относительным затишьем на Ближнем Востоке, рейсы восстанавливаются. Арабские туроператоры и самостоятельные иностранные туристы возвращаются в Сочи.

«Мы последовательно превращаем российский горный курорт в международный туристический продукт. Экспорт услуг измеряется не только количеством иностранных гостей, но и способностью удерживать спрос в сложной внешней среде. В 2026 году несмотря на четырехкратное снижение прямого потока гостей из государств Персидского залива в аэропорт Сочи, доля «Роза Хутор» в этом потоке выросла с 43% до 77%. Это результат системной работы с рынком, партнёрами, качеством сервиса. Мы не просто приглашаем гостя в Россию, а создаем комфортную среду: от информации на языке гостя и учета культурных особенностей до удобных способов расчета и цифровых сервисов. Активно продвигаем отдых в России и на «Роза Хутор» среди китайских туристов. Благодаря современной инфраструктуре, широкому выбору трасс и присутствию международных гостиничных брендов сочинские горные курорты могут достойно конкурировать с горнолыжными комплексами Японии или Европы. В марте 2026 года прошел фам-трип для представителей китайской туриндустрии. На фестиваль New Star Weekend, который состоится 24-27 сентября, приедут блогеры из КНР. Мы адаптируем не только предложение, но и каналы коммуникации, например, через мессенджер WeChat», — отметил заместитель генерального директора «Роза Хутор» по международным проектам Василий Афанасьев.

Помимо государств Персидского залива в фокусе международного развития «Роза Хутор» находятся Саудовская Аравия, Иордания, Индия, Малайзия, Южная Корея и страны СНГ.

Премия «Экспортер года» учреждена Правительством РФ и проводится Российским экспортным центром. Совет отмечает компании, успешно развивающие экспорт несырьевых товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. В 2026 году конкурс прошел под обновленным брендом «Экспортер года. Сделано в России» в рамках национальной программы продвижения российских компаний.

Как писали Юга.ру, горнолыжный сезон на «Роза Хутор» откроется 18 декабря. Курорт сохранил прошлогодние цены и расширил раннее бронирование.