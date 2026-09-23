ЖК «Барса» от ТОЧНО признан жилым комплексом №1 в Новороссийске по потребительским качествам

ЖК «Барса» от ГК ТОЧНО второй год подряд возглавляет рейтинг новостроек Новороссийска по потребительским качествам по версии ЕРЗ.РФ. Проект удерживает первую строчку с сентября 2024 года

По данным ЕРЗ.РФ на сентябрь 2026 года, ЖК «Барса» занимает первое место среди новостроек Новороссийска и входит в топ-10 ЖК по Краснодарскому краю. Таким образом, проект второй год подряд сохраняет лидерскую позицию в городе. Для ГК ТОЧНО это подтверждение эффективности концепции, реализуемой в Южном районе Новороссийска. «Барса» стала вторым проектом компании после ЖК «Босфор», который с 2021 года также занимал лидирующие позиции в рейтингах ЕРЗ.РФ по потребительским качествам среди новостроек региона.

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«Барса» создается как городской квартал, объединяющий жилье, образование, спорт, медицину, гастрономию и пространства для отдыха. Проект включает 11 домов высотой от 15 до 24 этажей и реализуется по договору комплексного развития территории (КРТ). Около 70% резиденций — видовые, а до пляжа «Алексино» можно добраться примерно за 15 минут. В составе проекта предусмотрены детсад на 380 мест, школа на 1750 учеников и поликлиника. Спортивная инфраструктура включает стадион, тренажеры, площадки для йоги, баскетбольные и волейбольные корты с трибунами, а также открытый падел-корт — первый в истории девелопера. Курортную концепцию поддерживает пятизвездочный отель со спа-комплексом и акватермальной зоной, открытый подогреваемый инфинити-бассейн, мультифункциональная зона отдыха. Помимо этого, на территории появится гастрономический квартал с кафе и ресторанами. Для прогулок предусмотрен большой бульвар с беседками и качелями. В проекте появится многоуровневый подземный паркинг с автомойкой, пит-стопами и зарядными станциями для электромобилей. Это позволит сделать внутренние дворы свободными от машин. Безопасность обеспечит круглосуточное видеонаблюдение.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Собственникам ЖК «Барса» предлагается услуга доверительного управления, включающая поиск арендаторов, техническое обслуживание и отчетность. Сегодня в проекте доступны квартиры от студий до четырехкомнатных лотов, в том числе с готовым ремонтом. Сдача первой очереди запланирована на IV квартал 2026 года, в ближайшее время ТОЧНО планирует открыть продажи второй очереди. В апреле 2026 года «Барса» вошла в топ-3 лучших новостроек Причерноморья, взяв «бронзу» премии «Топ ЖК 2026». Второй год лидерства в рейтинге ЕРЗ.РФ подтверждает, что «Барса» — это проект городской среды, задающий новый стандарт качества жизни в Новороссийске.



Напомним, что в проектах ГК ТОЧНО появятся «умные» окна от РЕХАУ. Первым объектом станет ЖК «Барса» в Новороссийске.