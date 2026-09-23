Гигабитный домашний интернет от МТС появился в Хостинском районе Сочи

МТС развернула сеть гигабитного интернета в Хостинском районе Сочи. Проводной домашний интернет стал доступен в 2600 квартир. В общей сложности к гигабитному интернету и ТВ МТС могут подключиться порядка 7000 семей, проживающих в новостройках курорта.

Развивать фиксированные сети в Большом Сочи МТС начала в конце прошлого года с Лазаревского микрорайона. Сегодня фиксированной сетью охвачен практически весь исторический центр поселка. До конца текущего года гигабитный интернет станет доступен жителям еще 4000 домохозяйств.