Гигабитный домашний интернет от МТС появился в Хостинском районе Сочи
Оператор расширил зону покрытия фиксированным интернетом в районах Большого Сочи
МТС развернула сеть гигабитного интернета в Хостинском районе Сочи. Проводной домашний интернет стал доступен в 2600 квартир. В общей сложности к гигабитному интернету и ТВ МТС могут подключиться порядка 7000 семей, проживающих в новостройках курорта.
Развивать фиксированные сети в Большом Сочи МТС начала в конце прошлого года с Лазаревского микрорайона. Сегодня фиксированной сетью охвачен практически весь исторический центр поселка. До конца текущего года гигабитный интернет станет доступен жителям еще 4000 домохозяйств.
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Новая оптоволоконная сеть (GPON), открывающая доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с, позволяет закрывать домашние потребности современных пользователей. Кроме того, развертывание таких сетей эстетично для любой застройки, поскольку не требует отдельных помещений для коммутационного оборудования.
«Лазаревский и Хостинский районы в Сочи застраиваются активнее всего. И мы стремимся сделать так, чтобы новоселы сразу получали комфортные цифровые условия. Наши действующие абоненты мобильной сети при подключении проводных сервисов МТС могут существенно сэкономить на ежемесячных цифровых расходах», — пояснил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае улучшают мобильную связь — до конца года появится более 100 новых базовых станций.