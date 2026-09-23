Гигабитный домашний интернет от МТС появился в Хостинском районе Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото magnific с сайта https://www.magnific.com
    © Фото magnific с сайта https://www.magnific.com

Оператор расширил зону покрытия фиксированным интернетом в районах Большого Сочи

МТС развернула сеть гигабитного интернета в Хостинском районе Сочи. Проводной домашний интернет стал доступен в 2600 квартир. В общей сложности к гигабитному интернету и ТВ МТС могут подключиться порядка 7000 семей, проживающих в новостройках курорта.

Развивать фиксированные сети в Большом Сочи МТС начала в конце прошлого года с Лазаревского микрорайона. Сегодня фиксированной сетью охвачен практически весь исторический центр поселка. До конца текущего года гигабитный интернет станет доступен жителям еще 4000 домохозяйств.

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Новая оптоволоконная сеть (GPON), открывающая доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с, позволяет закрывать домашние потребности современных пользователей. Кроме того, развертывание таких сетей эстетично для любой застройки, поскольку не требует отдельных помещений для коммутационного оборудования.

«Лазаревский и Хостинский районы в Сочи застраиваются активнее всего. И мы стремимся сделать так, чтобы новоселы сразу получали комфортные цифровые условия. Наши действующие абоненты мобильной сети при подключении проводных сервисов МТС могут существенно сэкономить на ежемесячных цифровых расходах», — пояснил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае улучшают мобильную связь — до конца года появится более 100 новых базовых станций.

Интернет МТС Сочи Технологии

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