Предприниматели, пострадавшие от атак на склады Wildberries, могут получить льготный кредит в Сбере

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото magnific с сайта https://www.magnific.com
    © Фото magnific с сайта https://www.magnific.com

Сбер предложил малому и среднему бизнесу кредит на пополнение оборотных средств на льготных условиях

Сбер начал принимать заявки по государственной программе поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак на склады маркетплейсов. Кредит на сумму от 500 тыс. рублей выдается на 1,5 года, цель — пополнение оборотных средств. Процентная ставка формируется как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 п. п. Оформить можно на сайте банка или через онлайн-банк СберБизнес.

Как рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед, компания начала внедрять меры поддержки сразу, как только возникла необходимость, и сейчас предлагает комплексное решение: от льготного финансирования и реструктуризации кредитов до юридического сопровождения и оптимизации РКО: «Наша цель — помочь бизнесу не только устоять в текущих условиях, но и расти, создавая собственные площадки продаж через запуск интернет-магазинов».

Читайте также:

«За несколько месяцев селлеры Юга России и Северного Кавказа столкнулись с серьезными вызовами: пострадали склады маркетплейсов, утрачены товарные запасы, нарушены логистические цепочки, а некоторые предприниматели оказались на грани остановки бизнеса. В такой ситуации своевременная и адресная поддержка помогает не просто выжить, а восстановиться и продолжить развитие», — отметил заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Никита Якубович.

Дополнительную информацию о программе и порядке оформления можно получить по единому номеру поддержки 0321 или в онлайн-банке СберБизнес.

Как писали Юга.ру, жители Краснодара могут получить до 381 тыс. рублей на открытие собственного дела — средства выделяют безвозмездно.

Деньги Кредитование Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса Сбербанк

Новости

Средняя зарплата учителей в Краснодаре превысила 80 тыс. рублей — департамент образования
В Краснодаре на День города ограничат движение транспорта возле «Олимпа»
В Новороссийске может появиться проматорий для животных. Что это такое?
В Анапе оштрафовали бывшего врип мэра. Она искусственно завысила тарифы на воду
Уроженец Кубани получил пожизненный срок за преступления против детей
Скинуться на самолет: россиянам предлагают доплачивать по 500–2000 рублей за билет ради отечественной авиации

Лента новостей

В Краснодарском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Где можно ввести вакцину?
Вчера, 15:15
В Краснодарском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Где можно ввести вакцину?
На модернизацию ливневок Краснодара до 2044 года потребуется полтриллиона рублей
Вчера, 14:12
На модернизацию ливневок Краснодара до 2044 года потребуется полтриллиона рублей
Авангард чистой воды
18 сентября, 16:16
Авангард чистой воды
Как краснодарская Шуховская башня пережила войну, «крокодилов», билборды и стройку ТРЦ — и чему ее история учит Москву

Реклама на сайте