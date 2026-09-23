Предприниматели, пострадавшие от атак на склады Wildberries, могут получить льготный кредит в Сбере

Сбер начал принимать заявки по государственной программе поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак на склады маркетплейсов. Кредит на сумму от 500 тыс. рублей выдается на 1,5 года, цель — пополнение оборотных средств. Процентная ставка формируется как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 п. п. Оформить можно на сайте банка или через онлайн-банк СберБизнес.

Как рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед, компания начала внедрять меры поддержки сразу, как только возникла необходимость, и сейчас предлагает комплексное решение: от льготного финансирования и реструктуризации кредитов до юридического сопровождения и оптимизации РКО: «Наша цель — помочь бизнесу не только устоять в текущих условиях, но и расти, создавая собственные площадки продаж через запуск интернет-магазинов».