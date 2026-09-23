Уралсиб стал серебряным призером премии Russian Employee Experience Awards 2026

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб получил серебряную награду международной премии по цифровому опыту сотрудников Russian Employees Experience Awards 2026 в треке «Цифровые решения для бизнеса». Церемония награждения победителей состоялась 16 сентября в Москве

Уралсиб стал призером в номинации «Лучшее цифровое решение по геймификации» — за реализацию проектов по геймификации в работе с идеями сотрудников. Команда «Лаборатории идей» банка с коллегами по разработке корпоративного портала представила на оценку жюри решения, которые помогли повысить эффективность работы «Лаборатории». Для роста вовлеченности сотрудников и увеличения потока входящих идей были внедрены игровые механики. ИТ-система «Лаборатории идей» была развернута на базе сервиса «4И» («Информационный инкубатор инновационных идей») от компании «Текора». Большинство инструментов удалось реализовать на корпоративном портале.

«Самым важным элементом геймификации мы считаем игровые активности, благодаря которым нам удается достичь поставленных целей по вовлечению новых авторов и увеличению количества идей. Использование игр для привлечения людей и формирования определенного поведения сегодня является важным трендом в современной бизнес-практике. Мы используем их для достижения целей «Лаборатории». Весь цикл создания игр — от разработки концепции и механики до технической реализации и сопровождения — реализован командами «Лаборатории идей» и корпоративного портала. Так мы достигаем высокой рентабельности игр», — рассказала руководитель дирекции внутренних инноваций банка Уралсиб Инна Герасимова.

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В состав жюри вошли более 30 экспертов и практиков (в том числе международных) с многолетним опытом в развитии цифровых сервисов, опыта сотрудников и внутренних коммуникаций. Они высоко оценили подход Уралсиба. При выставлении оценок судьи премии обращали внимание на концепцию, реализацию, результаты, продвижение, командную работу и лидерство.

Для команды Уралсиба это не первая победа в сфере внутренних коммуникаций, корпоративных цифровых продуктов и HR-автоматизации. В прошлом году «Лаборатория идей» получила главную награду премии Russian Employee Experience Awards за лучшее цифровое решение по работе с идеями сотрудников.

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