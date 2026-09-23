Уралсиб стал серебряным призером премии Russian Employee Experience Awards 2026

Уралсиб стал призером в номинации «Лучшее цифровое решение по геймификации» — за реализацию проектов по геймификации в работе с идеями сотрудников. Команда «Лаборатории идей» банка с коллегами по разработке корпоративного портала представила на оценку жюри решения, которые помогли повысить эффективность работы «Лаборатории». Для роста вовлеченности сотрудников и увеличения потока входящих идей были внедрены игровые механики. ИТ-система «Лаборатории идей» была развернута на базе сервиса «4И» («Информационный инкубатор инновационных идей») от компании «Текора». Большинство инструментов удалось реализовать на корпоративном портале.

«Самым важным элементом геймификации мы считаем игровые активности, благодаря которым нам удается достичь поставленных целей по вовлечению новых авторов и увеличению количества идей. Использование игр для привлечения людей и формирования определенного поведения сегодня является важным трендом в современной бизнес-практике. Мы используем их для достижения целей «Лаборатории». Весь цикл создания игр — от разработки концепции и механики до технической реализации и сопровождения — реализован командами «Лаборатории идей» и корпоративного портала. Так мы достигаем высокой рентабельности игр», — рассказала руководитель дирекции внутренних инноваций банка Уралсиб Инна Герасимова.