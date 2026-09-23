Авито Недвижимость: 7 из 10 россиян привлекают риелтора к сделкам на вторичном рынке
Аналитики выяснили, как часто жители России обращаются к риелторам при покупке или продаже готового жилья
По данным опроса Авито Недвижимости*, 69% россиян с опытом или планами сделок на вторичном рынке привлекают риелтора или агентство. При этом 40% выбирают полное сопровождение, еще 29% — помощь на отдельных этапах. Чаще всего к специалисту обращаются до начала активного поиска (40%). Сначала ищут сами и только потом привлекают агента 27% опрошенных, а 16% обращаются к профессионалам уже после нахождения подходящего варианта или покупателя.
В ЮФО помощь профессиналов задействуют 66% участников исследования: 38% выбирают сопровождение «под ключ», 28% ограничиваются точечными услугами. Момент подключения агента распределяется следующим образом: 39% связываются со специалистом до начала поиска или продажи, 25% переходят к сотрудничеству после первых самостоятельных шагов, а 20% обращаются за помощью уже при наличии подходящего объекта или покупателя.
Ключевыми задачами агента по недвижимости россияне называют:
- юридическую проверку объекта и истории перехода прав — 38%**,
- подготовку документов и организацию расчетов — 38%,
- координацию всех участников сделки (банков, нотариусов, других агентов) — 26%,
- сопровождение альтернативных сделок — 22%.
В ЮФО приоритеты задач распределяются похожим образом: проверка юридической чистоты, оформление документов и организация расчетов (по 39%), координация взаимодействия сторон (28%), проведение сложных цепочек купли-продажи при альтернативных сделках (24%).
Ожидания от специалиста различаются в зависимости от опыта респондентов. Среди покупателей квартир на вторичном рынке наиболее ценной задачей риелтора называют юридическую проверку объекта и истории перехода прав (41%). Среди продавцов на первом месте подготовка документов и организация расчетов (42%).
В вопросе выбора конкретного специалиста ключевыми факторами выступают:
- понятная стоимость услуг с заранее зафиксированным порядком оплаты (35%),
- личные рекомендации (30%),
- готовность зафиксировать все обязанности и ответственность в договоре (28%).
Жители ЮФО опираются на аналогичные ориентиры: прозрачность ценообразования важна для 37% респондентов, официальная фиксация обязательств в договоре принципиальна для 33% участников, а релевантный опыт специалиста — для 32%.
При сделке с привлечением специалиста наиболее распространенными форматами оплаты были:
- фиксированная стоимость полного сопровождения — 40%,
- фиксированная стоимость отдельных услуг — 22%,
- комбинированный формат — 15%,
- процент от стоимости квартиры — 19%.
В ЮФО финансовые условия сделок сохраняют схожую структуру: фиксированную стоимость комплексного сопровождения отметили 30% респондентов, вознаграждение в виде процента от стоимости квартиры — 28%, фиксированную оплату отдельных услуг — 22%, а комбинированную модель — 17% участников.
«Для покупателей и продавцов готового жилья особенно важны понятный план действий и уверенность в каждом этапе сделки, и эту задачу берет на себя риелтор. Покупателю он помогает оценить объект и его юридическую историю, сопоставить варианты и учесть финансовые условия покупки. Продавцу — определить стратегию продажи, провести ценообразование, подготовить объект и документы, выстроить коммуникацию с потенциальными покупателями и согласовать условия сделки. Профессиональное сопровождение снижает неопределенность для обеих сторон и позволяет принимать более взвешенные решения», — комментирует управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Ерёмкин.
* Онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проводился в июле 2026 года.
** Возможно несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%.
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