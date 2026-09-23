Авито Недвижимость: 7 из 10 россиян привлекают риелтора к сделкам на вторичном рынке

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Drazen Zigic с сайта https://www.magnific.com
    © Фото Drazen Zigic с сайта https://www.magnific.com

Аналитики выяснили, как часто жители России обращаются к риелторам при покупке или продаже готового жилья

По данным опроса Авито Недвижимости*, 69% россиян с опытом или планами сделок на вторичном рынке привлекают риелтора или агентство. При этом 40% выбирают полное сопровождение, еще 29% — помощь на отдельных этапах. Чаще всего к специалисту обращаются до начала активного поиска (40%). Сначала ищут сами и только потом привлекают агента 27% опрошенных, а 16% обращаются к профессионалам уже после нахождения подходящего варианта или покупателя.

В ЮФО помощь профессиналов задействуют 66% участников исследования: 38% выбирают сопровождение «под ключ», 28% ограничиваются точечными услугами. Момент подключения агента распределяется следующим образом: 39% связываются со специалистом до начала поиска или продажи, 25% переходят к сотрудничеству после первых самостоятельных шагов, а 20% обращаются за помощью уже при наличии подходящего объекта или покупателя.

Ключевыми задачами агента по недвижимости россияне называют:

  • юридическую проверку объекта и истории перехода прав — 38%**, 
  • подготовку документов и организацию расчетов — 38%,
  • координацию всех участников сделки (банков, нотариусов, других агентов) — 26%,
  • сопровождение альтернативных сделок — 22%.

В ЮФО приоритеты задач распределяются похожим образом: проверка юридической чистоты, оформление документов и организация расчетов (по 39%), координация взаимодействия сторон (28%), проведение сложных цепочек купли-продажи при альтернативных сделках (24%).

Читайте также:

Ожидания от специалиста различаются в зависимости от опыта респондентов. Среди покупателей квартир на вторичном рынке наиболее ценной задачей риелтора называют юридическую проверку объекта и истории перехода прав (41%). Среди продавцов на первом месте подготовка документов и организация расчетов (42%).

В вопросе выбора конкретного специалиста ключевыми факторами выступают:

  • понятная стоимость услуг с заранее зафиксированным порядком оплаты (35%),
  • личные рекомендации (30%),
  • готовность зафиксировать все обязанности и ответственность в договоре (28%).

Жители ЮФО опираются на аналогичные ориентиры: прозрачность ценообразования важна для 37% респондентов, официальная фиксация обязательств в договоре принципиальна для 33% участников, а релевантный опыт специалиста — для 32%.

При сделке с привлечением специалиста наиболее распространенными форматами оплаты были:

  • фиксированная стоимость полного сопровождения — 40%,
  • фиксированная стоимость отдельных услуг — 22%,
  • комбинированный формат — 15%, 
  • процент от стоимости квартиры — 19%.

В ЮФО финансовые условия сделок сохраняют схожую структуру: фиксированную стоимость комплексного сопровождения отметили 30% респондентов, вознаграждение в виде процента от стоимости квартиры — 28%, фиксированную оплату отдельных услуг — 22%, а комбинированную модель — 17% участников.

«Для покупателей и продавцов готового жилья особенно важны понятный план действий и уверенность в каждом этапе сделки, и эту задачу берет на себя риелтор. Покупателю он помогает оценить объект и его юридическую историю, сопоставить варианты и учесть финансовые условия покупки. Продавцу — определить стратегию продажи, провести ценообразование, подготовить объект и документы, выстроить коммуникацию с потенциальными покупателями и согласовать условия сделки. Профессиональное сопровождение снижает неопределенность для обеих сторон и позволяет принимать более взвешенные решения», — комментирует управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Ерёмкин.

* Онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проводился в июле 2026 года.
** Возможно несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%.

Как писали Юга.ру, при поиске жилья в аренду россияне готовы платить за дополнительные возможности — чтобы уложиться в намеченные сроки, бюджет и обеспечить себе широкий выбор объектов.

Авито Жилье Недвижимость Опросы Статистика

Новости

Где заправиться в Краснодаре 23 сентября: наличие АИ-92, АИ-95, АИ-100 и ДТ
Вышел трейлер «Злоключений Клиффа Бута». Брэд Питт возвращается к роли из «Однажды в Голливуде», но уже под руководством Финчера
От сильных ливней до похолодания до 18 °С: какая погода будет в Краснодаре в ближайшие дни
Жители Краснодара могут получить до 381 тыс. рублей на открытие собственного дела. Что для этого нужно?
В Краснодарском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Где можно ввести вакцину?
Детсад, школа и 27 улиц Краснодара остались без света из-за аварии на электросетях

Лента новостей

В Краснодаре создали комиссию по отбору кандидатов в мэры: что это значит
21 сентября, 17:28
В Краснодаре создали комиссию по отбору кандидатов в мэры: что это значит
Выходные с воздушными шарами
21 сентября, 16:13
Выходные с воздушными шарами
Под Краснодаром пройдет семейный праздник под открытым небом
Авангард чистой воды
18 сентября, 16:16
Авангард чистой воды
Как краснодарская Шуховская башня пережила войну, «крокодилов», билборды и стройку ТРЦ — и чему ее история учит Москву

Реклама на сайте