Авито Недвижимость: 7 из 10 россиян привлекают риелтора к сделкам на вторичном рынке

Аналитики выяснили, как часто жители России обращаются к риелторам при покупке или продаже готового жилья

По данным опроса Авито Недвижимости*, 69% россиян с опытом или планами сделок на вторичном рынке привлекают риелтора или агентство. При этом 40% выбирают полное сопровождение, еще 29% — помощь на отдельных этапах. Чаще всего к специалисту обращаются до начала активного поиска (40%). Сначала ищут сами и только потом привлекают агента 27% опрошенных, а 16% обращаются к профессионалам уже после нахождения подходящего варианта или покупателя.

В ЮФО помощь профессиналов задействуют 66% участников исследования: 38% выбирают сопровождение «под ключ», 28% ограничиваются точечными услугами. Момент подключения агента распределяется следующим образом: 39% связываются со специалистом до начала поиска или продажи, 25% переходят к сотрудничеству после первых самостоятельных шагов, а 20% обращаются за помощью уже при наличии подходящего объекта или покупателя.

Ключевыми задачами агента по недвижимости россияне называют:

юридическую проверку объекта и истории перехода прав — 38%**,

подготовку документов и организацию расчетов — 38%,

координацию всех участников сделки (банков, нотариусов, других агентов) — 26%,

сопровождение альтернативных сделок — 22%.

В ЮФО приоритеты задач распределяются похожим образом: проверка юридической чистоты, оформление документов и организация расчетов (по 39%), координация взаимодействия сторон (28%), проведение сложных цепочек купли-продажи при альтернативных сделках (24%).