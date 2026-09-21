Краснодарское отделение Сбера профинансирует создание круглогодичного 5-звездочного курорта в Крыму
Новый курорт построят в рамках федеральной программы «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство»
В крымском городе Саки при поддержке Краснодарского отделения Сбербанка построят круглогодичный гостиничный комплекс категории 5 звезд на 1020 номеров. На курорте будет представлена полноценная экосистема для отдыха: рестораны, крытый аквакомплекс, термальный комплекс, фитнес-центр, спортивная зона, бассейны, центр красоты и здоровья, конференц-центр, амфитеатр и паркинг. Комплекс будет работать по системе «Ультра все включено» и станет одним из самых вместительных объектов размещения на полуострове.
Масштабный инвестиционный проект направлен на развитие современной туристической инфраструктуры на побережье Черного моря. Создание таких объектов позволит значительно расширить предложение на рынке внутреннего туризма, обеспечив комфортный и доступный отдых в регионе в любое время года.
По словам заместителя Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Никиты Якубовича, Сбер активно участвует в развитии внутреннего туризма, предоставляя проектам долгосрочное и доступное финансирование: «Поддержка строительства современных курортов — это вклад в создание качественного туристического продукта мирового уровня, рост деловой активности регионов и увеличение числа рабочих мест. Мы будем и дальше поддерживать предпринимателей в этой сфере, предлагая эффективные финансовые инструменты».
Кредитное соглашение с Краснодарским отделением Сбербанка предусматривает финансирование в размере 23,5 млрд рублей при общей стоимости проекта 29,4 млрд рублей. Строительство завершится во втором квартале 2031 года.
Как писали Юга.ру, Геленджик хотят сделать курортом федерального значения за его «уникальный лечебный климат».