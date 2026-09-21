Краснодарское отделение Сбера профинансирует создание круглогодичного 5-звездочного курорта в Крыму

В крымском городе Саки при поддержке Краснодарского отделения Сбербанка построят круглогодичный гостиничный комплекс категории 5 звезд на 1020 номеров. На курорте будет представлена полноценная экосистема для отдыха: рестораны, крытый аквакомплекс, термальный комплекс, фитнес-центр, спортивная зона, бассейны, центр красоты и здоровья, конференц-центр, амфитеатр и паркинг. Комплекс будет работать по системе «Ультра все включено» и станет одним из самых вместительных объектов размещения на полуострове.

Масштабный инвестиционный проект направлен на развитие современной туристической инфраструктуры на побережье Черного моря. Создание таких объектов позволит значительно расширить предложение на рынке внутреннего туризма, обеспечив комфортный и доступный отдых в регионе в любое время года.