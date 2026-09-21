Сбер оценил ход строительства флагманских проектов ГК ТОЧНО в Краснодаре

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников посетил проекты ГК ТОЧНО в Краснодаре — «Патрики» и «Первое место». Оба ЖК реализуются при проектном финансировании банка

Встреча стала продолжением партнерства Сбера и ГК ТОЧНО. Компании сотрудничают с 2018 года: за это время реализовано шесть проектов, еще восемь — в активной стадии строительства. География охватывает Краснодар и крупные города юга России: Сочи, Ялту, Ростов-на-Дону, Анапу, Новороссийск. В Краснодаре результат совместной работы сегодня можно увидеть в ЖК «Патрики» и «Первое место»: одновременно с жилыми корпусами здесь формируются объекты социальной инфраструктуры и общественные пространства. «ГК ТОЧНО на протяжении многих лет остается для Сбера надежным и значимым партнером в девелопменте. Команда компании последовательно реализует проекты федерального значения, сочетая высокие стандарты строительства и принципы комплексного развития территорий. «Патрики» и «Первое место» — яркие примеры такого подхода: здесь масштаб жилого строительства дополняется социальной инфраструктурой, общественными пространствами и объектами, которые формируют новую городскую среду. Ценим возможность быть финансовым партнером одного из крупнейших девелоперов страны и вместе участвовать в создании значимых для Краснодара проектов», — отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

В ЖК «Патрики» представители Сбера оценили строящиеся жилые корпуса и готовые пространства. Район призван стать новым неисторическим центром города. Сегодня сданы уже два дома, активно продолжается выдача ключей жителям. Посетили и Аллею славы бокса ЮФО, которую ТОЧНО построила в 2024 году, обсудили дальнейшее развитие общественных пространств и коммерческого наполнения «Патриков».

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Также представители Сбера побывали на месте строительства комплекса ТОЧНО «Первое место». Проект стал драйвером развития агломерации «Новый Краснодар». Особое внимание уделили его «витрине» — новому инструменту, который ТОЧНО запустила год назад для перехода к прозрачной модели реализации ЖК. Пока основная очередь проекта возводится, команда девелопера полностью завершает первые дома. Так жители могут увидеть будущий комплекс еще до завершения строительства — с готовыми фасадами, благоустроенными дворами, подсветкой и общественными пространствами, а также оценить квартиры в нескольких вариантах отделки. Готовность витрины в ЖК «Первое место» составляет 95%. Топ-менеджер Сбера оценил первый готовый квартал, демонстрационный этаж и шоурум. По итогам визита партнеры рассмотрели дальнейшие этапы реализации проектов, текущие графики строительства и выполнение обязательств перед клиентами. «Один из наших приоритетов — ответственность перед клиентом. Даже в условиях изменений продолжаем выполнять взятые на себя обязательства, сохранять темп реализации проектов и создавать качественный продукт. Особенно важно, что рядом с нами на этом пути Сбер, один из крупнейших финансовых институтов страны и наш многолетний партнер. Такое сотрудничество дает возможность смотреть на реализацию проектов стратегически, двигаться вперед и последовательно воплощать масштабные планы», — рассказал владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.



Сбер и ТОЧНО объединили финансовую и технологическую экспертизу. Одним из направлений совместной работы стало внедрение аналитики на базе искусственного интеллекта — анализа входящих звонков при помощи распознавания речи SaluteSpeech и обработки естественного языка (Natural Language Processing). Решения снизили нагрузку на службу контроля качества и ускорили оценку звонков по принятым в компании стандартам. По результатам этой работы ГК ТОЧНО вошла в топ-20 самых инновационных девелоперов России Фонда «Сколково».