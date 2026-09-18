Фонд «Сколково» и Авито расширили программу «Урок ИИ» до 9-го класса и дополнили новыми материалами и кейсами

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  • © Фото senivpetro с сайта https://www.magnific.com
    © Фото senivpetro с сайта https://www.magnific.com

На бесплатных занятиях школьники могут познакомиться с ИИ-инструментами и получить навыки работы с ними

Авито принял участие в разработке новых учебных материалов программы «Урок ИИ» для учеников 1–9 классов, инициированной Фондом «Сколково». В основу части заданий легли реальные кейсы из практики компании, которые знакомят с принципами работы ИИ и рекомендательных систем на примере ассистента Ави, а также с технологиями, обеспечивающими безопасность пользователей на цифровых платформах. Материалы программы доступны бесплатно школам по всей стране.

На практических примерах ученики смогут разобраться, как технологии ИИ применяются в цифровых продуктах, научатся формулировать задачи для нейросетей, оценивать и проверять их ответы. Задача такого подхода — дать школьникам не только навыки работы с конкретными ИИ-инструментами, но и понимание принципов их работы.

В 5–6 классах на «Уроке ИИ» школьники учатся использовать искусственный интеллект для поиска и работы с информацией, знакомятся с принципами работы прикладных инструментов — например, переводчиков и сервисов для генерации изображений. С помощью ИИ ученики также смогут создать простой сайт или игру. В 7–9 классах школьники знакомятся с генеративными моделями, машинным обучением и работой с данными, учатся находить ошибки нейросетей и проверять информацию. Отдельный блок посвящен технологиям безопасности цифровых платформ и цифровой грамотности, который учит безопасно общаться и совершать покупки онлайн.

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«Мы хотим показать школьникам, что за привычными цифровыми сервисами стоят конкретные технологии и задачи. Для этого адаптируем технологические кейсы Авито и знакомим учеников с принципами работы рекомендательных систем и ИИ-ассистента Ави. На таких примерах можно разобраться в базовых принципах работы ИИ и научиться применять его эффективно и безопасно», — рассказал управляющий директор по искусственному интеллекту в Авито Андрей Рыбинцев.

Авито стал партнером «Урок ИИ» весной 2026 года. Тогда эксперты компании участвовали в разработке материалов для начальной школы и провели пилотные занятия в Международной гимназии Сколково и инновационной школе «СКОЛКА». С момента запуска «Урок ИИ» прошли уже 4894 ученика и 280 учителей из 47 регионов России.

Как писали Юга.ру, госслужащих в Краснодарском крае обучат нейросетям почти за 2 млн рублей.

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