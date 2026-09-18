Южные предприниматели могут получить 1 млн рублей за победу в премии «Любимый малый бизнес»

Сбер открыл прием заявок предпринимателей на участие в ежегодной премии «Любимый малый бизнес», цель которой — помочь малым компаниям заявить о себе, получить признание и импульс для развития. По итогам отбора 110 победителей премии получат по 1 млн рублей на развитие своего дела.

Отбор проходит на основе нескольких источников: аналитики банка, оценок и отзывов в интернете, результатов исследования среди потребителей и эссе самих предпринимателей. К анализу эссе подключат ГигаЧат, который оценит историю создания и развития бизнеса, отношение предпринимателя к своему делу и клиентам, качество сервиса, понятность текста и его соответствие тематике премии.

На первом этапе премии определят по 100 лучших предпринимателей в каждом из 11 макрорегионов. Их наградят на гала-ужинах в разных городах России статуэткой «Победитель регионального этапа» и дипломом. Затем экспертное жюри, в которое войдут предприниматели — лидеры своих индустрий, определит 110 победителей федерального этапа. Каждый из них получит 1 млн рублей на развитие бизнеса. Из числа победителей федерального этапа 10 человек получат Гран-при — сертификаты на отдых на премиальном курорте «Манжерок».

«Премия «Любимый малый бизнес» — это поддержка ярких, успешных и талантливых предпринимателей. Мы видим, что с каждым годом интерес к участию в премии все выше: в 2023-м подали заявки 17 тысяч компаний, в 2025-м — уже 42 тысячи. В этом сезоне прогнозируем более 60 тысяч участников, и я рада отметить, что как минимум десятая часть из них — это перспективные и увлеченные своим делом южные предприниматели», — прокомментировала директор управления развития малого бизнеса Юго-Западного банка Сбербанка Светлана Гладкина.