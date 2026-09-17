Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,2 раза

Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,2 раза по итогам восьми месяцев 2026 года — до 28,5 млрд рублей

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования по собственным программам Уралсиба. Его объем за восемь месяцев вырос в 1,5 раза по сравнению с сопоставимым периодом 2025 года — до 21,3 млрд рублей. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Ипотечный портфель Уралсиба вырос со 150,9 млрд рублей (на 1 сентября 2025 года) до 164,7 млрд рублей (на 1 сентября 2026 года).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.

Как писали Юга.ру, кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов для пенсионеров.