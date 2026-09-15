Экран под ванной выходит из моды: какие решения предлагают дизайнеры
Пластиковая панель под ванной постепенно уступает место более интересным решениям
Совсем недавно экран из пластика считался практически обязательным элементом ванной комнаты — его ставили для сокрытия труб, сифона, свободного пространства под чашей. Сегодня это уже не выглядит презентабельно, особенно если пластик успел пожелтеть или покрыться царапинами. Дизайнеры предлагают свежие решения на замену.
Ванна с эффектом парения
Один из актуальных приемов — конструкция, при которой нижняя часть ванны визуально не касается пола. Для этого экран немного углубляют, а внизу оставляют небольшой зазор. Туда можно установить влагозащищенную светодиодную подсветку, чтобы она служила дополнительным источником света. Такой прием особенно хорошо подходит для небольших ванных комнат, где дополнительный свет помогает сделать помещение визуально просторнее.
Душевая вместо ванной
Если хочется кардинально изменить пространство, вместо ванны можно установить душевую. Такой вариант особенно удобен, если разводка труб позволяет перенести коммуникации и организовать душевую зону в нужном месте. В этом случае пространство выглядит более открытым, а интерьер можно полностью переосмыслить. Душевую зону дополняют стеклянным ограждением, а вместо привычной ванны устанавливают компактный поддон или делают слив непосредственно в пол.
Еще один элемент, способный заметно изменить внешний вид ванной комнаты, — душевая дверь. Современные модели позволяют отказаться от визуально тяжелых конструкций и сделать помещение более легким.
Экран как система хранения
Еще один вариант — использовать место под ванной не только для декора. За фасадом можно оборудовать небольшие отсеки для бытовой химии, губок, чистящих средств и других вещей. Для этого делают распашные или съемные панели по размеру конкретной ванны. В результате снаружи остается аккуратный фасад, а внутри появляется дополнительное место для хранения.
Совет: при выборе конструкции важно оставить доступ к коммуникациям. Сифон и трубы периодически требуют обслуживания, поэтому полностью глухую панель лучше не устанавливать. Такой подход позволяет сохранить аккуратный внешний вид ванной и одновременно сделать пространство под ней более функциональным.
Быстрое обновление без ремонта
Если менять экран целиком пока не хочется, его можно преобразить с помощью самоклеящейся пленки. Современные варианты имитируют дерево, камень, бетон и другие поверхности. Перед оклеиванием пластик очищают, обезжиривают и хорошо просушивают. Пленку наносят постепенно, разглаживая поверхность, чтобы под ней не оставались пузырьки воздуха.
Обновление пространства под ванной не обязательно требует капитального ремонта. Иногда достаточно заменить стандартный экран, добавить подсветку или изменить отделку, чтобы интерьер выглядел современнее.
Как писали Юга.ру, в многоэтажках Краснодара и Новороссийска установили умные лифты — их дизайн разработал Артемий Лебедев.