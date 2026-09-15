Экран под ванной выходит из моды: какие решения предлагают дизайнеры

Совсем недавно экран из пластика считался практически обязательным элементом ванной комнаты — его ставили для сокрытия труб, сифона, свободного пространства под чашей. Сегодня это уже не выглядит презентабельно, особенно если пластик успел пожелтеть или покрыться царапинами. Дизайнеры предлагают свежие решения на замену.

Ванна с эффектом парения

Один из актуальных приемов — конструкция, при которой нижняя часть ванны визуально не касается пола. Для этого экран немного углубляют, а внизу оставляют небольшой зазор. Туда можно установить влагозащищенную светодиодную подсветку, чтобы она служила дополнительным источником света. Такой прием особенно хорошо подходит для небольших ванных комнат, где дополнительный свет помогает сделать помещение визуально просторнее.

Душевая вместо ванной

Если хочется кардинально изменить пространство, вместо ванны можно установить душевую. Такой вариант особенно удобен, если разводка труб позволяет перенести коммуникации и организовать душевую зону в нужном месте. В этом случае пространство выглядит более открытым, а интерьер можно полностью переосмыслить. Душевую зону дополняют стеклянным ограждением, а вместо привычной ванны устанавливают компактный поддон или делают слив непосредственно в пол.

Еще один элемент, способный заметно изменить внешний вид ванной комнаты, — душевая дверь. Современные модели позволяют отказаться от визуально тяжелых конструкций и сделать помещение более легким.