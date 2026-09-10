Краснодарский ЖК «Первое место» от ГК ТОЧНО признали районом нового поколения

ЖК «Первое место» площадью более 71 га вошел в рэнкинг «Крупнейшие жилищные проекты ЮФО 2026» в номинации «Создание масштабного жилого района нового поколения в Краснодаре»

Награждение состоялось на конференции издания «Эксперт Юг» — «Лучший ЖК Кубани-2026: формула востребованного жилья». Эксперты отметили «Первое место» как пример нового подхода к созданию жилых территорий — когда проектирование начинается не с отдельных домов, а с модели будущего района. ЖК «Первое место» — один из самых масштабных жилых проектов России, который строится в агломерации «Новый Краснодар». Здесь планируют создать административно-деловой кластер для всего региона.

Современный комплекс комфорт-класса состоит из 18 кварталов, включает 31 дом высотой от 9 до 18 этажей. В районе предусмотрены две школы, шесть детских садов, детская и взрослая поликлиники, около 8 км велодорожек, площадки для спорта и отдыха. Центром комплекса станет 1,5-километровый бульвар «Круг семьи». Часть объектов уже работает: открыты школа на 1100 учеников и детсад на 250 мест. На стадии проектирования находится храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери «Знамение» с библиотекой, культурным центром и монументальной колокольней. Проект включает формат паркхабов — многоуровневых паркингов на 6400 машино-мест с кафе, ресторанами, магазинами и офисами. Одновременно они станут защитным экраном между жилой территорией и транспортным потоком. Также в ЖК предусмотрены дизайнерские холлы, кладовые, помещения для хранения велосипедов и колясок, смарт-доступ, видеонаблюдение и общественные пространства.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«Первое место» возводится в партнерстве с фондом «Сколково»: на строительной площадке применяются роботизированные решения и экзоскелеты. Подход ТОЧНО распространяется не только на строительный процесс, но и на взаимодействие с покупателем. Два проекта девелопера — «Окно на стройку» и «Витрина проекта» — позволяют клиенту увидеть будущий дом задолго до завершения строительства в реальном формате: с благоустроенными дворами, готовыми фасадами, архитектурной подсветкой и обустроенными общественными зонами. В «Первом месте» готовность витрины составляет 95%. Запланировано, что первые жители получат ключи уже в 2026 году.